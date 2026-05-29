Roland Garros: Kiedy mecze Polaków? O której godzinie grają na French Open?

Trwa Roland Garros 2026, w drabinkach singla była aż szóstka Polaków.

Na paryskiej mączce walczą jeszcze Iga Świątek, Magda Linette oraz Maja Chwalińska.

Sprawdź, kiedy mecze Polaków w Roland Garros.

Iga Światek i Magda Linette stoczą bój na paryskiej mączce o awans do 4. rundy Roland Garros. Dwa miesiące temu w starciu Polek mieliśmy sensację, więc rewanżowy pojedynek wywołuje ogromne emocje. Iga i Magda spotkały się w marcu w Miami Open, a starsza z Polek wykorzystała ogromne problemy mentalne młodszej rodaczki, wygrywając 1:6, 7:5, 6:3. Po tej porażce Świątek była załamana, a pracę stracił jej trener Wim Fissette.

- To będzie zupełnie inny mecz. Zupełnie inne warunki, inna nawierzchnia. W Miami warunki bardziej sprzyjały mi, bo było szybciej. Ale wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji, bo wiadomo, że Iga jest tutaj dużo bardziej utytułowana. Mączka to jej nawierzchnia, nie moja. Dlatego nie mam zupełnie nic do stracenia - analizowała Linette.

Boris Becker o szansach Igi Świątek w Roland Garros, tenisowej bańce i wąchaniu róż [WYWIAD]

Maja Chwalińska też awansowała do 3. rundy Roland Garros. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej pokonała 6:4, 6:0 Belgijkę Elise Mertens (nr 21). Polka do głównej drabinki przebiła się w kwalifikacjach, a potem poszła za ciosem, grając bardzo widowiskowy tenis. Nasza zawodniczka zajmuje 115. miejsce w rankingu i już na pewno zadebiutuje w Top-100, co najmniej w okolicach 90. miejsca. W 3. rundzie zagra z Greczynką Marią Sakkari. W Paryżu zarobiła już 187 tys. euro.

Kiedy grają Polacy w Roland Garros? O której godzinie?

Roland Garros, 1. runda

Niedziela 24 maja:

Magda Linette - Tereza Valentova 5:7, 6:4, 7:6(11-9)

Magdalena Fręch - Elena-Gabriela Ruse 7:6(5), 2:1 krecz

Poniedziałek 25 maja:

Iga Świątek - Emerson Jones 6:1, 6:2

Maja Chwalińska - Qinwen Zheng 6:4, 6:0

Hubert Hurkacz - Jaume Munar 6:3, 6:3, 2:6, 6:3

Wtorek 26 maja:

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo 1:6, 3:6, 4:6

Roland Garros, 2. runda

Środa 27 maja:

Iga Świątek - Sara Bejlek 6:2, 6:3

Magda Linette - Jelena Ostapenko 6:2, 2:6, 6:2

Magdalena Fręch - Jil Teichmann 5:7, 4:6

Czwartek 28 maja:

Maja Chwalińska - Elisa Mertens 6:4, 6:0

Hubert Hurkacz - Frances Tiafoe 7:6(5), 6:7(5) 4:6, 7:6(1), 4:6

Roland Garros, 3. runda

Piątek 29 maja:

Iga Świątek - Magda Linette godz. 12

Sobota 30 maja:

Maja Chwalińska - M. Sakkari

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Iga Świątek kontra Magda Linette! Polski hit w Roland Garros!