Iga Świątek ograła Magdę Linette w polskim hicie Roland Garros! 85 minut batalii [RELACJA NA ŻYWO]

Iga Świątek - Magda Linette 2:0 (6:4, 6:4)

Roland Garros 2026: Iga Świątek - Magda Linette Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Magda Linette w 3. rundzie turnieju Roland Garros 2026! Jest to pierwsze spotkanie dnia na korcie Philippe Chatrier, zawodniczki wyjdą na kort o 12:00. Przypomnijmy, jak wyglądały wcześniejsze starcia Igi Świątek z Magdą Linette: WTA 1000 Pekin 2023 - 3. runda:

Linette - Świątek 1:6, 1:6



WTA 1000 Miami 2026 - 2. runda:

Linette - Świątek 1:6, 7:5, 6:3



Która zawodniczka wygra trzecie bezpośrednie starcie, tym razem podczas Roland Garros? Magda czy Iga? 🍿#RolandGarros | #zkortupic.twitter.com/nLafFyOSqD https://t.co/RSj6HFiFO3 — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 29, 2026 O 9:40 obie Polki pojawiły się na korcie Philippe Chatrier i trenowały w swoich teamach przed meczem zaplanowanym na 12. Ostatnie szlify i za godzinkę zaczynamy! 💥#zkortu | #RolandGarrospic.twitter.com/C7WaqOqfSP — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 29, 2026 Magda Linette zachwyca nie tylko w Roland Garros! Na tych zdjęciach widać prawie wszystko. WOW - Zrobię wszystko, żeby maksymalnie wybić Igę z rytmu - zapowiada przed meczem Magda Linette. 11:59 Kort już przygotowany, za chwilę pojawią się na nim zawodniczki! 12:00 Magda Linette już na korcie! Iga Świątek tradycyjnie mobilizuje się w słuchawkach. 12:01 Obie Polki już na arenie Philippe Chatrier! Za chwilę losowanie, krótka rozgrzewka i początek meczu! Spotkanie poprowadzi szwedzka arbiter Louise Azemar Engzell. Rozpoczęła się przedmeczowa rozgrzewka! Za kilka minut start meczu. Zapamiętajmy ten piękny widok - niewiele było takich momentów w historii polskiego tenisa! Serce rozdarte, ale taki urok tego naszego ukochanego sportu.



Jazda, Magda! 🇵🇱

Jazda, Iga! 🇵🇱



📸: Eurosport#zkortu | #RolandGarros pic.twitter.com/9QdgezNHp1 — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 29, 2026 Już po rozgrzewce, pora zaczynać! 0:0 Magda Linette wygrała losowanie i rozpocznie od serwisu. 15-0. Dobry serwis Linette do środka, ale nie zdołała wykorzystać inicjatywy i Iga szybko popisała się pięknym winnerem po linii. 30-0. Potężny forhend Świątek po crossie! 30-15. Nieznaczny aut Świątek z forhendu po linii! Późno wywołany, ale potwierdzony. 30-30. Długa piłka Linette na samą linię i świetny winner w następnym uderzeniu! 30-40. Autowy return Igi. 0:1 Gem Linette. As serwisowy na zamknięcie gema! 15-0. Linette weszła na drugi serwis Igi i uzyskała inicjatywę, ale dość mocno wyrzuciła forhend. 15-15. Kapitalny return Linette! 15-30. Ponownie atak na drugi serwis Igi, która wyrzuciła bekhend w wymianie. 30-30. Tym razem to Magda wyrzuciła prostą piłkę na początku wymiany. 30-40. Przesadziła z forhendem Świątek i już pierwszy break point w tym meczu! 0:2 Gem Linette PRZEŁAMANIE. Prosty forhend z półkortu w siatkę i już przełamana Świątek! 15-0. Tym razem spokojniejszy bekhend po crossie i Linette nie zdołała odegrać. 30-0. Mocny forhend już z returnu i świetny atak za ciosem Igi! 40-0. Bardzo mądrze wyczekała ruch rywalki Świątek i zagrała przeciw jej nogom w narożnik! 40-15. Dobry wyrzucający serwis, autowy return Igi. 1:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Zaryzykowała Linette, ale tym razem piłka posłana na aut. 15-0. Obie starają się grać głęboko, ale to Linette nie wytrzymała tej wymiany. 30-0. Wygrywający serwis na ciało. 40-0. Zepsuty return Linette. 2:2 Gem Świątek. Błyskawiczny gem na koncie faworytki. 15-0. Przypadkowo Linette zagrała króciutko za siatkę, ale Iga szybko dopadła do piłki i pewnie ją skończyła. 30-0. Kolejny prosty błąd Linette. 40-0. Dała się złapać w pułapkę Linette, nie poradziła sobie ze sprytnym zagraniem Świątek pod linię. 40-15. Zepsuty return Igi, a miała niezłą szansę do ataku. 3:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Słabszy okres gry Linette i trzeci gem z rzędu na koncie Igi. 0-15. Ładna akcja, choć piłka nieco zakopała się w mączce, co zmyliło Świątek. 0-30. Świetnie Linette po przekątnej, atakująca do siatki Świątek nie zdołała odegrać woleja! 15-30. Dobry return, ale Linette chyba nie spodziewała się tak szybkiego odegrania w to samo miejsce. 15-40. Pierwszy podwójny błąd serwisowy w tym meczu i dwa break pointy! 30-40. Nieudany return Linette po wysokim kickserwisie Igi. 3:3 Gem Linette PRZEŁAMANIE. Linette ściągnęła rywalkę do siatki i ograła ją w małej gierce! 15-0. Musiała próbować forhendu po linii Linette, ale nie zmieściła piłki w korcie. 15-15. Ale szczęśliwy forhend Linette! Piłka po taśmie spadła tuż za siatkę. 15-30. Dobry serwis do środka i return nie wrócił do gry. 30-30. Tym razem prosty niewymuszony błąd Linette. 30-40. Wyrzucony bekhend Igi po linii. 3:4 Gem Linette. Co za as do środka! 15-0. Ależ kick serwis, ujęcie kamery idealnie pokazało, jak trudną piłkę próbowała odegrać Linette. 30-0. Dobra akcja Igi, nie wytrzymała jej naporu Linette. 40-0. Nieudany return Linette. 40-15. Kapitalnie rozegrała tę akcję Linette! Skróconym zagraniem całkowicie zaskoczyła Igę. 4:4 Gem Świątek. Znów skuteczny drugi serwis, po którym Linette ciężko zagrać agresywny return. 15-0. Zaatakowała Świątek i potężnym ciosem w narożnik skończyła akcję! Momentalnie okrzyk "Jazda!". 30-0. Niemal bliźniaczy winner, choć zaczęło się od świetnego returnu po linii! 30-15. Tym razem kompletnie nieudany return. 30-30. Fenomenalny as do środka w sam narożnik kara serwisowego! 40-30. Podwójny błąd serwisowy Linette i break point dla Igi. 5:4 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Bezpieczny drugi serwis i świetna akcja Igi, trzecia "Jazda!" w tym gemie! 15-0. Ponownie Linette nie radzi sobie z drugim serwisem Igi z kickiem. 30-0. Szukała zagrania po przekątnej Linette, ale przesadziła. 30-15. Tym razem znakomity winner z returnu! 40-15. Piłki setowe po nieudanym returnie Linette! 40-30. FENOMENALNA akcja Linette! Return w sam narożnik, a potem magiczny półwolej przy siatce! 6:4 Gem, set Świątek! Jedna z dłuższych wymian, ale tym razem nawet piłka po taśmie nie zaskoczyła Igi, która wymęczyła rywalkę lewo-prawo. Na zwyciężczynię polskiego meczu w 1/8 finału czeka już Ukrainka Marta Kostjuk. Marta Kostyuk defeats Viktorija Golubic 6-4, 6-3 to reach the last 16 at #RolandGarros for the 2nd time. Her best match of the week.



4th time into the second week of a Slam.



15 (!) consecutive wins for the Ukrainian, who awaits Swiatek or Linette next! pic.twitter.com/rpVcJlLYhc — José Morgado (@josemorgado) May 29, 2026 Obie Polki zrezygnowały z przerwy toaletowej po 1. secie, za chwilę druga partia! Ciekawa sytuacja - Iga Świątek pomyliła strony i myślała, że zacznie seta od serwisu. 6:4, 0:0 0-15. Nieznaczny aut Świątek. 15-15. Tym razem piłka zagrana przez Linette zatrzymała się na siatce. 30-15. Zaatakowała do siatki Linette, ale świetnie wybroniła się Świątek. W ponowionym ataku Poznanianka próbowała zagrać po linii zbyt dokładnie. 30-30. Potężny cross Linette spod siatki. 30-40. Fenomenalny serwis do środka i piękny drive volley! 40-40. Wyrzuciła forhend po przekątnej Linette. Ad-40. Świetny return po drugim serwisie i momentalny atak, z którym nie poradziła sobie Magda. 6:4, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Niesamowicie wybroniła się lobem w linię w trudnej sytuacji Iga! Pozwoliło jej to wrócić do akcji i zdobyć bardzo cenny punkt. 15-0. Bardzo mocno w kort wchodzi Linette, ale zagrała w wymianie w siatkę. 30-0. Ponownie nieudany return kick serwisu. 40-0. Trzy piłki na potwierdzenie przełamania. 6:4, 2:0 Gem Świątek. Pewny gem do 0, była liderka rankingu otworzyła sobie kort już wyrzucającym serwisem. 0-15. Bardzo dobra akcja Linette zakończona smeczem, takich teraz potrzebuje! 15-15. Autowe zagranie Magdy. 30-15. Szybki return i nie zdążyła odpowiednio się ustawić Linette, odgrywając w pośpiechu w siatkę. 30-30. Zaatakowała drugi serwis Świątek, ale piłka na aucie. 30-40. Wygrywający serwis w takim momencie! 6:4, 2:1 Gem Linette. Ważny gem na koncie starszej z Polek, prosty błąd po przekątnej Igi na koniec. 15-0. Cudowny as na zewnątrz! 30-0. Kontynuuje odważną grę Linette, ale nie wyszedł jej stopwolej i nadziała się na bolesną kontrę Igi! 30-15. Znakomity return i tym razem zabójczy wolej! 40-15. Świetna akcja Igi od serwisu po skontrolowane zagrania w obie strony! 40-30. Wydawało się, że kapitalny serwis Igi na ciało, ale piłka wróciła tak szybko i blisko, że Świątek nie poradziła sobie z tym returnem! 6:4, 3:1 Gem Świątek. Nieudany return Linette i Iga w coraz lepszej sytuacji. 15-0. Świetna gra z obu stron, ale nie wyszedł ten ukryty dropszot Linette! 30-0. Kolejny błąd Linette po głębokim zagraniu Igi. 30-15. Starała się wybronić Iga "rogalem" po linii, ale przesadziła z siłą. 40-15. Nieudane zagranie i dwa break pointy na 4:1. 6:4, 4:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Dobrze budowała akcję Linette, ale w kluczowym momencie popełniła potworny błąd. Iga coraz bliżej kolejnej rundy! 0-15. Szukała winnera z bekhendu Świątek, ale nieznacznie się pomyliła. 0-30. I drugi błąd z bekhendu po linii, tym razem na szerokość. 15-30. Tym razem znakomity długi forhend pod narożnik po wyrzucającym serwisie, nie zdążyła do niego Linette. 15-40. Przesadziła z forhendem Świątek, dwa break pointy! 6:4, 4:2 Gem Linette PRZEŁAMANIE. CO ZA AKCJA! Wydawało się, że Świątek zbudowała wystarczającą przewagę, ale starsza z Polek się wybroniła i popisała się genialnym winnerem po linii! 0-15. Nie zdołała odegrać returnu Iga. 0-30. Niewielki aut po głębokim returnie. 0-40. I aut po bekhendowym crossie, 3 piłki na złapanie kontaktu z faworytką. 6:4, 4:3 Gem Linette. Znakomity serwis na zewnątrz i szybki gem do 0! 15-0. Świetna akcja Świątek na otwarcie gema. 15-15. Podwójny błąd, drugi Igi w tym meczu. 30-15. Przewaga już po serwisie i winner w kolejnym zagraniu! 30-30. Potężny cios Linette z returnu! 40-30. Próbowała tego samego Linette, ale tym razem piłka wylądowała w siatce. 6:4, 5:3 Gem Świątek. Iga o gema od kolejnej rundy, wyrzuciła piłkę jej rywalka! 0-15. Piękny atak Linette do siatki i skuteczny winner z powietrza w linię! 15-15. Głęboki return i mocny forhend, po którym Linette nie zdołała już utrzymać piłki. 15-30. Wygrywający serwis do środka! 30-30. Znów to Linette pierwsza próbuje zagrać ryzykowniej, ale nieskutecznie forhendem po linii. 30-40. Poczekała na piłkę pod siatką Linette i była to znakomita decyzja! Po koźle zagrała pewnego winnera. 6:4, 5:4 Gem Linette. Wyrzuciła piłkę Iga, która za chwilę będzie serwować na mecz! 15-0. Wygrywający serwis na ciało. 30-0. I wygrywający serwis do środka! 40-0. Mocny serwis i 3 piłki meczowe! 6:4, 6:4 GEM, SET, MECZ IGA ŚWIĄTEK! Nie odegrała returnu Linette, to Iga zagra w 1/8 finału! Dokładnie godzinę i 25 minut trwał ten polski bój. Kiedy gra Iga Świątek w 4. rundzie Roland Garros? Z kim zagra kolejny mecz w 1/8 finału? Iga zrewanżowała się Magdzie Linette za ostatnią porażkę w Miami i zagra w 1/8 finału Roland Garros! IGA GRA DALEJ ✅



3. rakieta świata pokonała Magdę Linette 6:4, 6:4 i zmierzy się z Martą Kostiuk w 4. rundzie Roland Garros 👀



Dziękujemy naszym tenisistkom za ten historyczny mecz! 🇵🇱



📸: Roland Garros#zkortu | #RolandGarros pic.twitter.com/bHQSyYSWmV — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 29, 2026 Magdzie Linette dziękujemy za emocje w tegorocznym Roland Garros, a za Igę trzymamy kciuki w dalszej części turnieju. To już koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl!

Na ten mecz czekają wszyscy polscy kibice. Iga Świątek i Magda Linette zagrają w 3. rundzie Roland Garros o awans do 1/8 finału tego Szlema. Dla 34-letniej Poznanianki byłby to życiowy wynik w Paryżu - i tak powtórzyła już swoje najlepsze występy z 2017 i 2021 roku. Zdecydowaną faworytką jest więc czterokrotna triumfatorka Roland Garros i była liderka rankingu WTA, rozstawiona w tym roku z "3". Świątek pewnie przeszła przez pierwsze rundy, pokonując niespełna 18-letnią Australijkę Emerson Jones (6:1, 6:2) i 20-letnią Czeszkę Sarę Bejlek (6:2, 6:3). Wielu ekspertów spodziewało się, że na tym etapie spotka swoją największą zmorę, Łotyszkę Jelenę Ostapenko, z którą jeszcze nigdy nie wygrała, ale rozstawiona z "29" zawodniczka niespodziewanie przegrała w 2. rundzie z Linette. Polka wygrała w trzech setach 6:2, 2:6, 6:2.

Dla Świątek i Linette będzie to dopiero trzecie bezpośrednie starcie. W 2023 roku w Pekinie zdecydowanie lepsza była Raszynianka, wygrywając 6:1, 6:1. Ostatnio w marcu w Miami zapowiadało się podobnie, ale ostatecznie to starsza z Polek niespodziewanie była górą, zwyciężając 1:6, 7:5, 6:3. Iga ma więc porachunki do wyrównania z koleżanką, a gdzie mogłaby czuć się lepiej niż na paryskim korcie, na którym czterokrotnie wygrywała French Open w latach 2020 i 2022-2024? Linette pokazała jednak, że nie można jej skreślać, co zwiastuje pasjonujący mecz! Początek polskiego hitu w Roland Garros już o godzinie 12:00.