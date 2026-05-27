Iga Świątek już czeka na swoją zmorę! Upał w Paryżu nie przeszkodził jej z Sarą Bejlek [RELACJA NA ŻYWO]

Kamil Heppen
2026-05-27 13:47

Iga Świątek zagra w 3. rundzie wielkoszlemowego turnieju Roland Garros 2026! W meczu drugiej rundy pewnie pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:2, 6:3, choć wymagało to od niej sporo sił w paryskim upale przekraczającym 30 stopni. Spotkanie trwało nieco ponad 1,5 godziny. Koniec końców najważniejszy jest wynik, a czterokrotna triumfatorka Roland Garros czeka już na zwyciężczynię meczu Jelena Ostapenko - Magda Linette!

Iga Świątek

Autor: Thibault Camus/ Associated Press Iga Świątek

Iga Świątek - Sara Bejlek 2:0 (6:2, 6:3)

Roland Garros 2026: Iga Świątek - Sara Bejlek

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Sara Bejlek w 2. rundzie turnieju Roland Garros 2026! Będzie to pierwsze spotkanie dnia na korcie Philippe Chatrier, początek o godzinie 12:00.

Środa dla polskich kibiców zapowiada się zresztą pasjonująco!

11:50

Za 10 minut zawodniczki powinny pojawić się już na korcie. Co ciekawe, przed chwilą swój trening na korcie Philippe Chatrier skończyła Elina Switolina. Ukrainka jest potencjalną rywalką Igi w ćwierćfinale i zagra dzisiaj swój mecz 2. rundy.

Przypomnijmy, że będzie to pierwsze starcie Igi Świątek z Sarą Bejlek. Czeszka do tej pory mierzyła się tylko z jedną Polką. Więcej o jej karierze w załączonym tekście.

W pierwszej rundzie Sara Bejlek pokonała mistrzynię US Open 2017 i finalistkę Roland Garros 2018, Sloane Stephens (6:3, 6:2).

Iga Świątek nie dała z kolei szans niespełna 18-letniej Australijce Emerson Jones, wygrywając 6:1, 6:2 w zaledwie 61 minut.

Polka do dzisiejszego meczu z leworęczną rywalką przygotowywała się z Mają Chwalińską, którą zna od czasów juniorskich.

12:00

Iga Świątek już na korcie! Za chwilę krótka rozgrzewka i początek meczu.

Sędzią dzisiejszego meczu słynny Kader Nouni. Iga wygrała losowanie i mogła wybrać serwis lub return.

Polka zacznie od serwisu. Została już oficjalnie przywitana przez nieliczną, ale głośną publiczność.

0:0

Iga Świątek rozpoczyna mecz 2. rundy! Jazda!

0-15. Zaczęło się od netu i nieudanego pierwszego serwisu, a Bejlek popisała się ładnym winnerem po drugim serwisie Igi.

15-15. Zdecydowanie lepszy drugi serwis i szybki punkt po zagraniu w narożnik, z którym Czeszka sobie nie poradziła.

30-15. Odważny return Bejlek, ale szybko została skarcona głębokimi uderzeniami Świątek.

40-30. Podwójny błąd serwisowy Igi.

1:0

Gem Świątek! Wyrzuciła Czeszka i Polka udanie rozpoczyna mecz.

0-15. Zbyt szeroki bekhendowy cross w wykonaniu Świątek.

15-15. Tym razem podwójny błąd serwisowy Bejlek.

30-15. Zaatakowała Bejlek do siatki, ale nadziała się na kontrę Polki!

40-30. Dobra akcja Świątek z pełną kontrolą, Czeszka pod naporem odegrała zbyt szeroko. Break point!

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE! I już Polka buduje przewagę!

15-15. Tym razem niewymuszony błąd Igi w siatkę.

30-15. Brawo Iga! Ładny forhend po linii zapewnił Bejlek przewagę, ale nie wykorzystała jej spod siatki i Świątek błyskawicznie z tego skorzystała, przejmując inicjatywę!

30-30. Nieznaczny aut wywołany przez liniowego, potwierdzony po sprawdzeniu przez głównego arbitra.

30-40. Uwaga! Break point dla Bejlek po zagraniu Igi w siatkę.

2:1

Gem Bejlek PRZEŁAMANIE. I kolejny błąd Igi oznacza utratę serwisu.

15-15. Świetny return Świątek, ale bardzo nieudany atak do siatki, co świetnie wykorzystała Bejlek.

30-30. Słabiutki drugi serwis oznacza momentalne przejęcie inicjatywy przez Świątek, co doprowadziło do autowego zagrania Czeszki typu "wóz albo przewóz".

40-30. Break point!

3:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Trzecia utrata serwisu w tym meczu z rzędu.

15-15. Fragment ze sporą liczbą błędów z obu stron, tym razem nieudany return Czeszki.

40-15. I kolejne błędy ze strony Bejlek dają Świątek przewagę.

4:1

Gem Świątek! Prowadzenie Polki coraz wyższe!

15-15. Piłka nieco zaskoczyła Igę, pechowo.

30-30. Przekombinowała w tej akcji Bejlek i świetnie wykorzystała to Świątek, grając winnera w samą linię!

40-40. Piękny forhend w linię i pewny smecz po koźle z półkortu!

Ad-40. Tak naprawdę bliźniacza akcja, choć tym razem smecz mniej pewny, na rakietę Bejlek, jednak najważniejsze, że z punktem.

40-40. Druga równowaga.

Ad-40. Drugi break point po winnerze z returnu!

5:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Ponownie przełamana Czeszka, coraz bliżej 1. seta na koncie Polki!

0-15. Niebezpiecznie utknęły nogi Świątek w korcie, przez co straciła punkt, ale na szczęście nie stało się nic groźniejszego.

15-15. Powtórzony punkt dla Świątek po pięknym winnerze z forhendu po prostej!

15-30. Najdłuższa akcja meczu dla Czeszki po szczęśliwym zagraniu po taśmie, które wybiło Igę z rytmu.

30-30. Kosztowny aut Bejlek.

30-40. Kolejna długa akcja i fenomenalny winner po linii Bejlek! Świątek nie skończyła ataku do siatki i zapłaciła za to wysoką cenę.

40-40. Tym razem potężny forhend zapewnił Świątek łatwego smecza po koźle.

Ad-40. Pierwsza piłka setowa po aucie rywalki!

40-40. Dobry, głęboki return, ale jeszcze lepsza odpowiedź Świątek. Panie przeszły do wymiany, w której Polka zahaczyła o taśmę i zachęciła rywalkę do ataku.

40-Ad. Podwójny błąd serwisowy i druga szansa Bejlek na zmniejszenie strat.

5:2

Gem Bejlek PRZEŁAMANIE. Drugi podwójny błąd z rzędu, za chwilę do gry wejdą nowe piłki.

15-0. Bolesny błąd Bejlek z forhendu.

30-0. I drugi prosty błąd.

30-15. Tym razem to Świątek przesadziła ze swoim zagraniem.

40-15. Kolejne dwie piłki setowe dla Polki!

40-30. Druga niewykorzystana przez Świątek, jeszcze jedna szansa...

40-40. Fatalny forhend i trzecia zmarnowana piłka setowa.

Ad-40. Podwójny błąd serwisowy i kolejna szansa...

6:2

Gem, set Świątek! Fantastyczny return i zdobyty punkt, choć pod siatką można było zrobić to szybciej i pewniej.

Dzisiejszy mecz wymaga od Igi cierpliwości, 1. set trwał 45 minut:

W trakcie krótkiej przerwy korty są polewane wodą. W Paryżu temperatura wynosi dziś ponad 30 stopni!

Zawodniczki gotowe do wznowienia gry, ale sędzia Kader Nouni zarządził interwencję na zbyt mokrym korcie.

6:2, 0:0

Iga Świątek po kolejnym przełamaniu rywalki rozpoczyna też 2. seta!

0-15. Ofensywnie rozpoczęła Bejlek, zmusiła Polkę do błędu.

15-15. Co za akcja! Kapitalnie broniła się Bejlek, ale w końcu Świątek mogła zagrać spokojnego dropszota, do którego nie miała szans dojść.

30-15. I drugi z rzędu fantastyczny skrót Polki!

30-30. Znakomity winner z returnu Czeszki.

40-30. Tym razem Bejlek dobiegła do skrótu, ale już w następnym uderzeniu było po akcji!

40-40. Tym razem nieudany skrót Świątek i Bejlek z wysokiej piłki odpłaciła jej tym samym.

Ad-40. Kapitalny wygrywający serwis z wysokim kozłem!

40-40. Kosztowny błąd Świątek grany z góry na dół w siatkę.

Ad-40. Fenomenalna akcja Igi, Bejlek już czuje to ciągłe bieganie lewo-prawo!

40-40. A teraz podwójny błąd serwisowy...

Ad-40. Ale zaskoczyła rywalkę Świątek długim slajsem granym oburącz! Po chwili piłka wylądowała w siatce.

40-40. I znów równowaga po błędzie Polki.

Ad-40. Nieznaczny aut Czeszki i kolejna piłka gemowa...

6:2, 1:0

Gem Świątek! Cenny gem po 10 minutach walki!

15-0. Próbowała przyspieszyć Bejlek, ale nadziała się na piłkę pod nogi.

30-0. Doskonały bekhend Świątek!

30-15. Cierpi coraz bardziej Bejlek, szkoda błędu Świątek.

40-15. I dwa break pointy dla Polki!

40-30. Return niestety w aut.

6:2, 2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Głośna "Jazda!" z ust Polki i coraz bliżej 3. runda!

0-15. Szkoda tego skrótu! Bejlek nawet nie biegła, ale Iga zagrała w siatkę.

0-30. Tym razem bardzo dobry return, ale Iga świetnie odegrała i była w akcji, tyle że spod siatki potwornie zepsuła swoje zagranie.

15-30. W końcu wygrywający serwis, których dziś na lekarstwo z obu stron.

30-30. Nie wytrzymała Bejlek tej akcji.

30-40. Kilka razy Świątek trafiała w linię, aż w końcu opuściło ją szczęście, choć zauważył to dopiero sędzia główny - liniowy zaspał.

6:2, 2:1

Gem Bejlek PRZEŁAMANIE. Nadziała się Świątek na kontrę i niestety powtarza się sytuacja z 1. seta.

0-15. Pechowo spod siatki Świątek zahaczyła jeszcze taśmę i wygrywająca piłka wyleciała na aut.

30-15. Ciąg dalszy błędów Czeszki.

30-30. Tym razem Świątek wyrzuciła forhend.

40-30. Break point po autowym zagraniu Bejlek!

6:2, 3:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Bejlek wciąż nie utrzymała jeszcze serwisu w tym meczu!

15-15. Przestrzeliła Polka z atakiem z góry na dół po podpuszczającej piłce ze strony rywalki.

30-30. Kolejny podwójny błąd serwisowy w tym meczu, już piąty Igi.

40-30. Serwis zaledwie 128 km/h, a po chwili Bejlek i tak wyrzuciła piłkę na aut.

6:2, 4:1

Gem Świątek! Coraz bliżej koniec meczu!

0-30. Świątek jakby niepotrzebnie się spieszyła i popełnia błędy.

0-40. Piłka w siatkę i Bejlek ma 3 szanse, aby po raz pierwszy utrzymać dziś serwis.

6:2, 4:2

Gem Bejlek. Zaskakująco gładki gem dla Czeszki.

0-15. Piąty z rzędu niewymuszony błąd Polki, pora się uspokoić!

0-30. I na dokładkę podwójny błąd serwisowy... Iga poszła zmienić rakietę.

15-30. Bejlek przesadziła ze skrótem, Świątek świetnie utrzymała się przy siatce.

30-30. W końcu dobra akcja w wykonaniu Igi! Zmiana rakiety najwyraźniej pomogła.

30-40. Forhend po linii świetny, ale po chwili Iga chciała zagrać zbyt dobrze i nie zahaczyła o linię.

6:2, 4:3

Gem Bejlek PRZEŁAMANIE. Kapitalnie odegrała Czeszka pod nogi Igi i łapie kontakt z Polką!

15-0. Fenomenalny bekhend po crossie!

30-0. Pod naporem Bejlek wyrzuciła piłkę na aut.

40-0. Chyba najlepszy serwis Bejlek, po którym od razu była w ataku, ale szybko została skarcona przez Polkę.

6:2, 5:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Po podwójnym błędzie serwisowym Iga będzie serwować na mecz!

Do gry wchodzą nowe piłki, więc Iga postanowiła zmienić rakietę.

15-0. Piękna akcja z obu stron na koncie Świątek! Nie dała już rady obronić się pod siatką Bejlek.

30-0. Poważny błąd Czeszki, Iga dwie piłki od zwycięstwa.

40-0. Trzy piłki meczowe!

6:2, 6:3

GEM, SET, MECZ IGA ŚWIĄTEK!

Po godzinie i 33 minutach gry Polka zameldowała się w 3. rundzie Roland Garros 2026!

Iga Świątek rozpoczęła Roland Garros 2026 od rozbicia 17-letniej Australijki Emerson Jones. W dokładnie 61 minut wygrała z utalentowaną rywalką 6:1, 6:2 i zameldowała się w drugiej rundzie. W niej zagra z kolejną zawodniczką o wielkim talencie. 20-letnia Sara Bejlek przebija się już do światowej czołówki - Czeszka zajmuje obecnie 35. miejsce w rankingu WTA, a w lutym wygrała prestiżowy turniej rangi WTA 500 w Abu Zabi, do którego dobijała się przez kwalifikacje! Później notowała jednak gorsze wyniki, aż do cennego zwycięstwa w 1. rundzie Roland Garros z finalistką tego turnieju z 2018 roku, Sloane Stephens (6:3, 6:2).

Będzie to pierwsze starcie Świątek z Bejlek, a to zawsze rodzi pewne wątpliwości. Zdecydowaną faworytką jest jednak Polka, która walczy przecież o swój piąty triumf w paryskim Szlemie. Aby o tym myśleć, musi pokonać utalentowaną Czeszkę, a w ewentualnej następnej rundzie poprzeczka pójdzie jeszcze w górę. Zwyciężczyni tego meczu wpadnie bowiem na lepszą ze starcia Jelena Ostapenko - Magda Linette! Oba te spotkania zostaną rozegrane w podobnym czasie, ale to była liderka światowego rankingu ma przywilej gry na korcie centralnym Philippe Chatrier. Iga Świątek i Sara Bejlek rozpoczną środowe zmagania na głównej arenie w Paryżu o godzinie 12:00!

