Iga Świątek już czeka na swoją zmorę! Upał w Paryżu nie przeszkodził jej z Sarą Bejlek [RELACJA NA ŻYWO]

Iga Świątek - Sara Bejlek 2:0 (6:2, 6:3)
Roland Garros 2026: Iga Świątek - Sara Bejlek
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Sara Bejlek w 2. rundzie turnieju Roland Garros 2026! Będzie to pierwsze spotkanie dnia na korcie Philippe Chatrier, początek o godzinie 12:00.
Środa dla polskich kibiców zapowiada się zresztą pasjonująco!
Trzymamy kciuki za podtrzymanie 100% skuteczności po stronie pań! 🇵🇱🤞— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 27, 2026
Iga Świątek - Sara Bejlek punktualnie o godz. 12:00.
Magda Linette - Jelena Ostapenko w drugim meczu od godz. 11:00 (po Korpatsch - Wang).
Magdalena Fręch - Jil Teichmann w czwartym spotkaniu od godz. 11:00… pic.twitter.com/YY0ff9SVNI
11:50
Za 10 minut zawodniczki powinny pojawić się już na korcie. Co ciekawe, przed chwilą swój trening na korcie Philippe Chatrier skończyła Elina Switolina. Ukrainka jest potencjalną rywalką Igi w ćwierćfinale i zagra dzisiaj swój mecz 2. rundy.
Przypomnijmy, że będzie to pierwsze starcie Igi Świątek z Sarą Bejlek. Czeszka do tej pory mierzyła się tylko z jedną Polką. Więcej o jej karierze w załączonym tekście.
W pierwszej rundzie Sara Bejlek pokonała mistrzynię US Open 2017 i finalistkę Roland Garros 2018, Sloane Stephens (6:3, 6:2).
Iga Świątek nie dała z kolei szans niespełna 18-letniej Australijce Emerson Jones, wygrywając 6:1, 6:2 w zaledwie 61 minut.
Polka do dzisiejszego meczu z leworęczną rywalką przygotowywała się z Mają Chwalińską, którą zna od czasów juniorskich.
12:00
Iga Świątek już na korcie! Za chwilę krótka rozgrzewka i początek meczu.
Sędzią dzisiejszego meczu słynny Kader Nouni. Iga wygrała losowanie i mogła wybrać serwis lub return.
Polka zacznie od serwisu. Została już oficjalnie przywitana przez nieliczną, ale głośną publiczność.
0:0
Iga Świątek rozpoczyna mecz 2. rundy! Jazda!
0-15. Zaczęło się od netu i nieudanego pierwszego serwisu, a Bejlek popisała się ładnym winnerem po drugim serwisie Igi.
15-15. Zdecydowanie lepszy drugi serwis i szybki punkt po zagraniu w narożnik, z którym Czeszka sobie nie poradziła.
30-15. Odważny return Bejlek, ale szybko została skarcona głębokimi uderzeniami Świątek.
40-30. Podwójny błąd serwisowy Igi.
1:0
Gem Świątek! Wyrzuciła Czeszka i Polka udanie rozpoczyna mecz.
0-15. Zbyt szeroki bekhendowy cross w wykonaniu Świątek.
15-15. Tym razem podwójny błąd serwisowy Bejlek.
30-15. Zaatakowała Bejlek do siatki, ale nadziała się na kontrę Polki!
40-30. Dobra akcja Świątek z pełną kontrolą, Czeszka pod naporem odegrała zbyt szeroko. Break point!
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE! I już Polka buduje przewagę!
15-15. Tym razem niewymuszony błąd Igi w siatkę.
30-15. Brawo Iga! Ładny forhend po linii zapewnił Bejlek przewagę, ale nie wykorzystała jej spod siatki i Świątek błyskawicznie z tego skorzystała, przejmując inicjatywę!
30-30. Nieznaczny aut wywołany przez liniowego, potwierdzony po sprawdzeniu przez głównego arbitra.
30-40. Uwaga! Break point dla Bejlek po zagraniu Igi w siatkę.
2:1
Gem Bejlek PRZEŁAMANIE. I kolejny błąd Igi oznacza utratę serwisu.
15-15. Świetny return Świątek, ale bardzo nieudany atak do siatki, co świetnie wykorzystała Bejlek.
30-30. Słabiutki drugi serwis oznacza momentalne przejęcie inicjatywy przez Świątek, co doprowadziło do autowego zagrania Czeszki typu "wóz albo przewóz".
40-30. Break point!
3:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Trzecia utrata serwisu w tym meczu z rzędu.
15-15. Fragment ze sporą liczbą błędów z obu stron, tym razem nieudany return Czeszki.
40-15. I kolejne błędy ze strony Bejlek dają Świątek przewagę.
4:1
Gem Świątek! Prowadzenie Polki coraz wyższe!
15-15. Piłka nieco zaskoczyła Igę, pechowo.
30-30. Przekombinowała w tej akcji Bejlek i świetnie wykorzystała to Świątek, grając winnera w samą linię!
40-40. Piękny forhend w linię i pewny smecz po koźle z półkortu!
Ad-40. Tak naprawdę bliźniacza akcja, choć tym razem smecz mniej pewny, na rakietę Bejlek, jednak najważniejsze, że z punktem.
40-40. Druga równowaga.
Ad-40. Drugi break point po winnerze z returnu!
5:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Ponownie przełamana Czeszka, coraz bliżej 1. seta na koncie Polki!
0-15. Niebezpiecznie utknęły nogi Świątek w korcie, przez co straciła punkt, ale na szczęście nie stało się nic groźniejszego.
15-15. Powtórzony punkt dla Świątek po pięknym winnerze z forhendu po prostej!
15-30. Najdłuższa akcja meczu dla Czeszki po szczęśliwym zagraniu po taśmie, które wybiło Igę z rytmu.
30-30. Kosztowny aut Bejlek.
30-40. Kolejna długa akcja i fenomenalny winner po linii Bejlek! Świątek nie skończyła ataku do siatki i zapłaciła za to wysoką cenę.
40-40. Tym razem potężny forhend zapewnił Świątek łatwego smecza po koźle.
Ad-40. Pierwsza piłka setowa po aucie rywalki!
40-40. Dobry, głęboki return, ale jeszcze lepsza odpowiedź Świątek. Panie przeszły do wymiany, w której Polka zahaczyła o taśmę i zachęciła rywalkę do ataku.
40-Ad. Podwójny błąd serwisowy i druga szansa Bejlek na zmniejszenie strat.
5:2
Gem Bejlek PRZEŁAMANIE. Drugi podwójny błąd z rzędu, za chwilę do gry wejdą nowe piłki.
15-0. Bolesny błąd Bejlek z forhendu.
30-0. I drugi prosty błąd.
30-15. Tym razem to Świątek przesadziła ze swoim zagraniem.
40-15. Kolejne dwie piłki setowe dla Polki!
40-30. Druga niewykorzystana przez Świątek, jeszcze jedna szansa...
40-40. Fatalny forhend i trzecia zmarnowana piłka setowa.
Ad-40. Podwójny błąd serwisowy i kolejna szansa...
6:2
Gem, set Świątek! Fantastyczny return i zdobyty punkt, choć pod siatką można było zrobić to szybciej i pewniej.
Dzisiejszy mecz wymaga od Igi cierpliwości, 1. set trwał 45 minut:
6:2, Iga Świątek! ✅— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 27, 2026
Było trochę nerwowo w końcówce siódmego gema, dwa podwójne błędy serwisowe na koniec. Na szczęście udało się szybko opanować sytuację. Dobry trening cierpliwości dla Polki pod kątem budowania akcji 🫡
📸 Eurosport | #RolandGarros | #zkortu https://t.co/UyV5pIFtom pic.twitter.com/E0N4B4Mpzo
W trakcie krótkiej przerwy korty są polewane wodą. W Paryżu temperatura wynosi dziś ponad 30 stopni!
Zawodniczki gotowe do wznowienia gry, ale sędzia Kader Nouni zarządził interwencję na zbyt mokrym korcie.
6:2, 0:0
Iga Świątek po kolejnym przełamaniu rywalki rozpoczyna też 2. seta!
0-15. Ofensywnie rozpoczęła Bejlek, zmusiła Polkę do błędu.
15-15. Co za akcja! Kapitalnie broniła się Bejlek, ale w końcu Świątek mogła zagrać spokojnego dropszota, do którego nie miała szans dojść.
30-15. I drugi z rzędu fantastyczny skrót Polki!
30-30. Znakomity winner z returnu Czeszki.
40-30. Tym razem Bejlek dobiegła do skrótu, ale już w następnym uderzeniu było po akcji!
40-40. Tym razem nieudany skrót Świątek i Bejlek z wysokiej piłki odpłaciła jej tym samym.
Ad-40. Kapitalny wygrywający serwis z wysokim kozłem!
40-40. Kosztowny błąd Świątek grany z góry na dół w siatkę.
Ad-40. Fenomenalna akcja Igi, Bejlek już czuje to ciągłe bieganie lewo-prawo!
40-40. A teraz podwójny błąd serwisowy...
Ad-40. Ale zaskoczyła rywalkę Świątek długim slajsem granym oburącz! Po chwili piłka wylądowała w siatce.
40-40. I znów równowaga po błędzie Polki.
Ad-40. Nieznaczny aut Czeszki i kolejna piłka gemowa...
6:2, 1:0
Gem Świątek! Cenny gem po 10 minutach walki!
15-0. Próbowała przyspieszyć Bejlek, ale nadziała się na piłkę pod nogi.
30-0. Doskonały bekhend Świątek!
30-15. Cierpi coraz bardziej Bejlek, szkoda błędu Świątek.
40-15. I dwa break pointy dla Polki!
40-30. Return niestety w aut.
6:2, 2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Głośna "Jazda!" z ust Polki i coraz bliżej 3. runda!
0-15. Szkoda tego skrótu! Bejlek nawet nie biegła, ale Iga zagrała w siatkę.
0-30. Tym razem bardzo dobry return, ale Iga świetnie odegrała i była w akcji, tyle że spod siatki potwornie zepsuła swoje zagranie.
15-30. W końcu wygrywający serwis, których dziś na lekarstwo z obu stron.
30-30. Nie wytrzymała Bejlek tej akcji.
30-40. Kilka razy Świątek trafiała w linię, aż w końcu opuściło ją szczęście, choć zauważył to dopiero sędzia główny - liniowy zaspał.
6:2, 2:1
Gem Bejlek PRZEŁAMANIE. Nadziała się Świątek na kontrę i niestety powtarza się sytuacja z 1. seta.
0-15. Pechowo spod siatki Świątek zahaczyła jeszcze taśmę i wygrywająca piłka wyleciała na aut.
30-15. Ciąg dalszy błędów Czeszki.
30-30. Tym razem Świątek wyrzuciła forhend.
40-30. Break point po autowym zagraniu Bejlek!
6:2, 3:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Bejlek wciąż nie utrzymała jeszcze serwisu w tym meczu!
15-15. Przestrzeliła Polka z atakiem z góry na dół po podpuszczającej piłce ze strony rywalki.
30-30. Kolejny podwójny błąd serwisowy w tym meczu, już piąty Igi.
40-30. Serwis zaledwie 128 km/h, a po chwili Bejlek i tak wyrzuciła piłkę na aut.
6:2, 4:1
Gem Świątek! Coraz bliżej koniec meczu!
0-30. Świątek jakby niepotrzebnie się spieszyła i popełnia błędy.
0-40. Piłka w siatkę i Bejlek ma 3 szanse, aby po raz pierwszy utrzymać dziś serwis.
6:2, 4:2
Gem Bejlek. Zaskakująco gładki gem dla Czeszki.
0-15. Piąty z rzędu niewymuszony błąd Polki, pora się uspokoić!
0-30. I na dokładkę podwójny błąd serwisowy... Iga poszła zmienić rakietę.
15-30. Bejlek przesadziła ze skrótem, Świątek świetnie utrzymała się przy siatce.
30-30. W końcu dobra akcja w wykonaniu Igi! Zmiana rakiety najwyraźniej pomogła.
30-40. Forhend po linii świetny, ale po chwili Iga chciała zagrać zbyt dobrze i nie zahaczyła o linię.
6:2, 4:3
Gem Bejlek PRZEŁAMANIE. Kapitalnie odegrała Czeszka pod nogi Igi i łapie kontakt z Polką!
15-0. Fenomenalny bekhend po crossie!
30-0. Pod naporem Bejlek wyrzuciła piłkę na aut.
40-0. Chyba najlepszy serwis Bejlek, po którym od razu była w ataku, ale szybko została skarcona przez Polkę.
6:2, 5:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Po podwójnym błędzie serwisowym Iga będzie serwować na mecz!
Do gry wchodzą nowe piłki, więc Iga postanowiła zmienić rakietę.
15-0. Piękna akcja z obu stron na koncie Świątek! Nie dała już rady obronić się pod siatką Bejlek.
30-0. Poważny błąd Czeszki, Iga dwie piłki od zwycięstwa.
40-0. Trzy piłki meczowe!
6:2, 6:3
GEM, SET, MECZ IGA ŚWIĄTEK!
Po godzinie i 33 minutach gry Polka zameldowała się w 3. rundzie Roland Garros 2026!
IGA ŚWIĄTEK GÓRĄ W PARYSKIM UPALE! ☀️🥵— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 27, 2026
Polka musiała się sporo natrudzić w poszczególnych wymianach, by awansować do trzeciej rundy.
Sara Bejlek dzielnie pracowała w defensywie, ale brakowało jej argumentów przy własnym podaniu.
Nasza reprezentantka czeka już na zwyciężczynię… pic.twitter.com/tWPXfPSpak
To już koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl!
Iga Świątek rozpoczęła Roland Garros 2026 od rozbicia 17-letniej Australijki Emerson Jones. W dokładnie 61 minut wygrała z utalentowaną rywalką 6:1, 6:2 i zameldowała się w drugiej rundzie. W niej zagra z kolejną zawodniczką o wielkim talencie. 20-letnia Sara Bejlek przebija się już do światowej czołówki - Czeszka zajmuje obecnie 35. miejsce w rankingu WTA, a w lutym wygrała prestiżowy turniej rangi WTA 500 w Abu Zabi, do którego dobijała się przez kwalifikacje! Później notowała jednak gorsze wyniki, aż do cennego zwycięstwa w 1. rundzie Roland Garros z finalistką tego turnieju z 2018 roku, Sloane Stephens (6:3, 6:2).
Iga Świątek - Sara Bejlek na żywo. Relacja live z meczu 2. rundy Roland Garros
Będzie to pierwsze starcie Świątek z Bejlek, a to zawsze rodzi pewne wątpliwości. Zdecydowaną faworytką jest jednak Polka, która walczy przecież o swój piąty triumf w paryskim Szlemie. Aby o tym myśleć, musi pokonać utalentowaną Czeszkę, a w ewentualnej następnej rundzie poprzeczka pójdzie jeszcze w górę. Zwyciężczyni tego meczu wpadnie bowiem na lepszą ze starcia Jelena Ostapenko - Magda Linette! Oba te spotkania zostaną rozegrane w podobnym czasie, ale to była liderka światowego rankingu ma przywilej gry na korcie centralnym Philippe Chatrier. Iga Świątek i Sara Bejlek rozpoczną środowe zmagania na głównej arenie w Paryżu o godzinie 12:00!