Roland Garros: Kiedy mecze Polaków w 2. rundzie French Open? O której godzinie grają? TERMINARZ

- Trwa Roland Garros 2026, w drabinkach singla jest aż szóstka Polaków.
- Na paryskiej mączce powalczą Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch, Magda Linette, Kamil Majchrzak oraz Maja Chwalińska.
- Sprawdź, kiedy mecze Polaków w Roland Garros.
Cztery Polki zameldowały się w komplecie w 2. rundzie Roland Garros! W poniedziałek Iga Świątek zrobiła swoje, gromiąc 6:1, 6:2 Australijkę Emerson Jones, a Maja Chwalińska w kapitalnym stylu rozbiła 6:4, 6:0 Chinkę Qinwen Zheng, mistrzynię olimpijską z Paryża. Wcześniej awans wywalczyły też Magda Linette i Magdalena Fręch, a w poniedziałkowe popołudnie nie zawiódł również Hubert Hurkacz.
Iga znana jest z tego, że wygrywa dużo setów 6:0 lub 6:1, a w tenisowym żargonie tak wysoko wygrane partie nazywa się bajglami i paluszkami. Dlatego mówi się o "piekarni Świątek". W poniedziałek w Paryżu za serwowanie tenisowych wypieków zabrała się również Chwalińska, przyjaciółka Igi. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej zdemolowała słynną Qinwen Zheng, grając bardzo mądrze i solidnie. Nękała Chinkę głębokimi forhendami z dużą rotacją i wybijała ją z rytmu.
- Czułam się na korcie swobodnie. Nie wiedziałam do końca czego się spodziewać, bo nie mam jeszcze dużego doświadczenia jeżeli chodzi o grę przeciwko tak wysoko notowanym zawodniczkom. Dlatego chciałam się skupić na sobie i grać swój tenis najlepiej jak potrafię - powiedziała w rozmowie z Eurosportem Maja Chwalińska, która do głównej drabinki Roland Garros przebiła się w kwalifikacjach. Jej kolejną rywalką będzie Belgijka Elise Mertens albo Niemka Tatjana Maria.
Bardzo dobry mecz rozegrała również Iga Świątek. Jej rywalką była 17-latka Jones, która potwierdziła, że ma duży talent, ale w starciu z polską "Królową Mączki" była bezradna.
- Od początku wiedziałam, jak chcę zagrać i jaki plan mam realizować. Fajnie, że trenowaliśmy kilka dni w tej wysokiej temperaturze, bo to pomogło mi dostosować się do tego, jak piłka w takich warunkach wysoko skacze na korcie. Byłam solidna i nie podejmowałam niepotrzebnego ryzyka - komentowała zwycięstwo Iga Świątek, a zapytana o triumf Chwalińskiej, dodała z uśmiechem: - Czułam, że przy stylu gry Mai, Qinwen może być ciężko złapać rytm. Maję stać na to, żeby grać długo w Szlemach.
Roland Garros na czterech kanałach
Roland Garros pokazywany jest na aż czterech antenach Eurosportu. W Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2 transmitowane będą spotkania rozgrywane na kortach głównych im. Philippe’a Chatriera i im. Suzanne Lenglen. Eurosport 3 pokaże mecze singla z kortu im. Simonne Mathieu, a w Eurosporcie 4 widzowie obejrzą starcia singlowe na korcie numer 14. Cały turniej transmitowany będzie również w serwisie player.pl oraz w HBO Max.
Kiedy grają Polacy w Roland Garros? O której godzinie?
Roland Garros, 1. runda
Niedziela 24 maja:
- Magda Linette - Tereza Valentova 5:7, 6:4, 7:6(11-9)
- Magdalena Fręch - Elena-Gabriela Ruse 7:6(5), 2:1 krecz
Poniedziałek 25 maja:
- Iga Świątek - Emerson Jones 6:1, 6:2
- Maja Chwalińska - Qinwen Zheng 6:4, 6:0
- Hubert Hurkacz - Jaume Munar 6:3, 6:3, 2:6, 6:3
Wtorek 26 maja:
- Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo 1:6, 3:6, 4:6
Roland Garros, 2. runda
Środa 27 maja:
- Iga Świątek - Sara Bejlek godz. 12
- Magda Linette - Jelena Ostapenko ok. godz. 13
- Magdalena Fręch - Jil Teichmann ok. godz. 18
Czwartek 28 maja:
- Maja Chwalińska - Elisa Mertens
- Hubert Hurkacz - Frances Tiafoe