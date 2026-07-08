Hubert Hurkacz ukarany na Wimbledonie! Słono zapłaci za przeklinanie!

Występ Huberta Hurkacz na trawie Wimbledonu zakończył się jego dramatem. W 4. rundzie polski tenisista prowadził 2-0 w setach z Niemcem Janem-Lennardem Struffem, ale doznał kontuzji mięśni brzucha. Długo próbował walczyć z bólem i rywalem, ale ostatecznie skreczował przy wyniku 6:3, 7:6, 6:7, 5:7, 2:4.

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Tymczasem organizatorzy Wimbledonu przyjrzeli się sytuacji z meczu Huberta Hurkacza z Amerykaninem Tommym Paulem w 3. rundzie. Jak przekazał na platformie X dziennikarz Michał Samulski, w zaktualizowanym raporcie kar znalazło się nazwisko Polaka, któremu wlepiono grzywnę w wysokości 7500 dolarów (około 28 tys. złotych). Nasz tenisista został ukarany za tzw. "wyraźnie słyszalne przekleństwo". Hubi jest weganinem, ale... rzucał mięsem. Polak po nieudanej akcji wykrzyczał niecenzuralne słowo, za co otrzymał od sędziego ostrzeżenie i już wtedy mógł się spodziewać kary finansowej.

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Hubert Hurkacz ostatecznie pokonał Tommy'ego Paula 4:6, 7:6(5), 7:5, 6:2, a za awans do 4. rundy Wimbledonu zarobił 300 tysięcy funtów czyli blisko 1,5 mln złotych (brutto). Kara finansowa zostanie mu potrącona z tej premii.

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