Iga Świątek zameldowała się w 3. rundzie Roland Garros po zwycięstwie nad Sarą Bejlek.

Polka to czterokrotna mistrzyni paryskiej French Open i walczy o piąty triumf.

Sprawdź, z kim i kiedy Iga Świątek zagra kolejny mecz w Roland Garros.

Iga Świątek jest już w 3. rundzie Roland Garros. Polka awans wywalczyła, pokonując 20-letnią Czeszkę Sarę Bejlek (nr 35). Panie zagrały w południe, przy pełnym słońcu i w upale. Nie był to wybitny mecz naszej gwiazdy, która popełniła sporo błędów, a największe zastrzeżenia można było mieć do jej serwisu. Mimo to Iga Świątek w pełni kontrolowała przebieg rywalizacji z dużą słabszą fizycznie przeciwniczką.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie Roland Garros?

Iga Świątek w 3. rundzie Roland Garros zagra z Magdą Linette. Poznanianka w wielkim stylu pokonała 6:2, 2:6, 6:2 Jelenę Ostapenko, łotewską zmorę Igi.

Iga Świątek zamiast zmierzyć się ze swoją "Łotewską zmorą" zagra zatem ze swoją rodaczką. Będzie miała okazję do rewanżu za bolesną porażkę z Poznanianką 6:1, 5:7, 3:6 w 1. rundzie Miami Open. Po tym meczu pracę stracił Wim Fissette, a Iga była zdruzgotana. Bilans rywalizacji Świątek - Linette to 1-1.

Iga Świątek pozostaje jedną z głównych faworytek do triumfu w Roland Garros. - Jeśli zapytasz mnie teraz, kto jest faworytką Roland Garros w turnieju kobiet, to powiedziałbym, że Iga Świątek, ponieważ wygrała go cztery razy, ma dzięki temu ogromne doświadczenie i czuje się tam komfortowo - powiedział kilka dni temu w rozmowie z "Super Express" słynny Boris Becker. - Oczywiście, Coco Gauff jest obrończynią tytułu. Aryna Sabalenka była o set od wygrania w zeszłym roku. Elina Switolina wygrała w Rzymie, a Marta Kostiuk w Madrycie. Jednak kiedy wracasz na taki turniej jak Roland Garros, który wygrałeś cztery razy, czujesz się dobrze ze sobą. Moim zdaniem nie ma jednej wyraźnej faworytki, ale Iga na pewno jest jedną z największych faworytek do zdobycia tytułu - dodał Becker.

Kiedy Iga Świątek gra kolejny mecz w Roland Garros? DATA

Mecz Iga Świątek - Magda Linette w 3. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w piątek 29 maja 2026. Plan gier i godzinę spotkania poznamy w czwartek popołudniu. Transmisja TV z Roland Garros na antenach Eurosportu oraz online na HBO Max i w Playerze.

