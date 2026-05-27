Magda Linette i Jelena Ostapenko walczą w 2. rundzie Roland Garros.

Zwyciężczyni tego starcia w kolejnej rundzie może zagrać z Igą Świątek.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Linette - Ostapenko NA ŻYWO.

Mecz Magda Linette - Jelena Ostapenko to spotkanie w 2. rundzie Roland Garros. Tenisistka z Poznania występ w Paryżu zaczęła od zaciętego i dramatycznego starcia z Czeszką Terezą Valentovą. Mimo problemów z kolanem Polka zdołała ten mecz wygrać po super tie-breaku 5:7, 6:4, 7:6(11-9). Łatwiejszą przeprawę w pierwszej rundzie miała Ostapenko. Łotyszka ograła 6:4, 6:4 Niemkę Elle Seidel.

Magda Linette i Jelena Ostpenko grały ze sobą dwa razy, a bilans tej rywalizacji jest remisowy. Oba spotkania zostały rozegrane już bardzo dawno temu. Najpierw było 6:3, 6:3 dla Łotyszki w Pucharze Federacji w 2018 roku, a potem 6:4, 6:3 dla Polki na mączce w Rzymie w 2020 roku. Teraz faworytką jest bardzo silna fizycznie Ostapenko. Zwyciężczyni tego starcia w kolejnej rundzie Roland Garros zmierzy się z Igą Świątek, która pokonała 6:2, 6:3 Sarę Bejlek.

Linette - Ostapenko Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Magda Linette - Jelena Ostapenko w 2. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w środę 27 maja 2026. Początek meczu Linette - Ostapenko ok. godziny 13 (drugi mecz od godz. 11 po zakończeniu spotkania Korpatsch - Wang). Transmisja z meczu Linette - Ostapenko na Eurosporcie 1, ale dopiero po zakończeniu spotkania Świątek - Bejlek. Cały mecz na żywo online na HBO Max i Player.pl.

