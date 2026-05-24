Roland Garros: Magda Linette górą w wojnie nerwów z młodą Czeszką! Druga Magda też wygrała!

Magda Linette wygrała z czeską tenisistką Terezą Valentovą 5:7, 6:4, 7:6 (11-9) w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Roland Garros. Rozgrywany w upale mecz trwał dwie godziny i 58 minut. 34-letnia Poznanianka przełamała trzyletnią serię porażek w pierwszych rundach w Paryżu. Najlepszy wynik w stolicy Francji osiągnęła w 2017 i 2021 roku, gdy dotarła do trzeciej rundy.

Magda Linette dobrze zaczęła mecz z Terezą Valentovą i prowadziła w pierwszym secie 4:1. Potem jednak inicjatywę przejęła młoda Czeszka, która odrobiła straty i wygrała tę partię. W drugim secie role się odwróciły. To Valentova prowadziła z przewagą przełamania i była blisko zwycięstwa, ale doświadczona Polka zdołała doprowadzić do trzeciej partii.

Decydujący set był bardzo zacięty. Krótko przed super tie-breakiem, przy stanie 5:5 Magda Linette była w trudnej sytuacji i broniła breakpointów, ale udźwignęła presję. W rozgrywanym do 10 pkt super tie-breaku Polka prowadziła 5-1, a potem 7-5, ale roztrwoniła przewagę. Końcówka tej wojny nerwów należała jednak do naszej tenisistki. W drugiej rundzie rywalką Linette będzie Jelena Ostapenko lub Ella Seidel. Blisko w drabince jest Iga Świątek.

Awans do drugiej runy wywalczyła też Magdalena Fręch. Polka prowadziła z Rumunką Eleną-Gabrielą Ruse 7:6(5), 2:1. Wtedy rywalka poddała mecz z powodu kontuzji. Krótko wcześniej korzystała z przerwy medycznej. Kolejną rywalką Fręch będzie Rosjanka Ludmiła Samsonowa albo Szwajcarka Jil Teichmann.

W turnieju singlistek zaprezentują się jeszcze dwie Polki. W poniedziałek zagrają Iga Świątek z Australijką Emerson Jones i Maja Chwalińska z Chinką Qinwen Zheng.

Wyniki meczów 1. rundy Roland Garros:

Magda Linette (Polska) - Tereza Valentova (Czechy) 5:7, 6:4, 7:6 (11-9)

Magdalena Fręch (Polska) - Elena-Gabriela Ruse (Rumunia) 7:6 (7-5), 2:1 - krecz Ruse

