Iga Świątek rozbiła Emerson Jones w 60 minut! RELACJA NA ŻYWO z Roland Garros

Iga Świątek - Emerson Jones
6:1, 6:2
KONIEC! IGA ŚWIĄTEK PO GODZINIE GRY W DRUGIEJ RUNDZIE ROLAND GARROS! Pewne zwycięstwo 6:1, 6:2 nad Emerson Jones!
40-15 Błąd Igi, zagrała w korytarz deblowy
40-0 Piłki meczowe!
30-0 Piękny forhend Polki
15-0 Iga mocnym forhendem po crossie wymusiła błąd 17-latki
6:1, 5:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec świetny return pod nogi młodej rywalki
40-30 Dobry return Igi i jest szansa na przełamanie
30-30 Iga była teraz od początku w bardzo głębokiej defensywie
30-15 Australijka pod dużą presją zagrała w siatkę
15-15 Podwójny błąd serwisowy Jones
0-15 Autowy bekhend Polki
6:1, 4:2
Gem Świątek. Iga wraca na wyskoki poziom. Świetny gem serwisowy. Na koniec as!
40-0 Świetny pierwszy serwis Igi
30-0 Dobry kick-serwis Polki
15-0 Australijka szalała w defensywie, ale Polka przegoniła ją po korcie i skończyła pewnie punkt
6:1, 3:2
Gem Jones. Australijka pierwszy raz dzisiaj obroniła podanie. Polka jakby nieco zgubiła koncentrację
30-40 Duży aut po bekhendzie Igi
30-30 Return Igi w siatkę
30-15 Agresywny return Igi. Wymusiła błąd rywalki
15-15 Autowy return Świątek
15-0 Podwójny błąd serwisowy Jones
6:1, 3:1
Gem Jones PRZEŁAMANIE. Na koniec efektowny bekhend Australijki, która przerywa serię Polki. Iga teraz popełniała proste błędy
15-40 Znów błąd Igi. Koncentracja trochę spadła. Są breakpointy
15-30 Błąd Polki. Bekhend w siatkę
15-15 Jones zagrała w taśmę, a piłka podskoczyła i spadła po stronie Igi
15-0 Mocny i dokładny forhend Igi
6:1, 3:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Jones wygląda na bardzo zmęczoną i dużo psuje. Iga gra bardzo dobrze i solidnie
40-0 Są breakpointy. Kolejny błąd Jones
30-0 Polka popracowała teraz ładnie w defensywie, a Australijka popsuła drive-volleya. Uderzyła w siatkę
15-0 Pewny smecz Igi po koźle
6:1, 2:0
Gem Świątek. Australijka popełnia coraz więcej błędów. Widać, że ten mecz kosztuje ją mnóstwo sił
40-0 Efektowny drive-volley naszej gwiazdy
30-0 Jones zagrała w siatkę
15-0 Dobry serwis Igi
6:1, 1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Australijki, która jeszcze ani razu nie obroniła podanie.
Iga ma kolejną szansę na przełamanie
40-40 Duży aut po forhendzie Igi, a miała już dużą przewagę w punkcie
40-30
40-15 Polka ma breakpointy
30-15 Efektowny bekhend Jones
30-0 Piękny return Polki. Trafiła w sam narożnik kortu
15-0
Początek drugiego seta. Serwuje Emerson Jones
Maja Chwalińska ograła 6:4, 6:0 Qinwen Zheng, mistrzynią olimpijską!
6:1
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Im dłużej ten mecz trwał, tym Polka coraz bardziej dominowała na korcie. Widać, że Jones to duży talent, ale Iga dyktuje bardzo trudne warunki na paryskiej mączce.
40-0 Dokładny serwis Polki i są piłki setowe
30-0 Iga popisała się szybkością i znów zmusiła rywalkę do zagrania w aut
15-0 Iga mocnym bekhendem wymusiła błąd rywalki
5:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Rywalka popełnia coraz więcej błędów
40-0 Jones przestrzeliła i są breakpointy
30-0
15-0 Piękny forhend Igi po crossie. Świetnie nęka rywalkę topspinowymi rotacjami
4:1
Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi. Efektowne akcje naszej gwiazdy i dobre serwowanie
40-15 Dobry kick-serwis Igi przy drugim podaniu
30-15
30-0 Jones pod presją zagrała w siatkę
15-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort i pewnie skończyła punkt przy siatce
3:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga na koniec trafiła w końcową linię. Rywalka spierała się z panią arbiter, że był aut, ale piłka zawadziła o linię
Iga ma breakpointa po kolejnym dobrym returnie
Równowaga. Dobry głęboki return Polki
Przewaga Jones. Ładna akcja młodej Australijki
40-40 Niecelny return Świątek
40-30 Polka pod presją zagrała w siatkę. Australijka gra odważnie, bez kompleksów
40-15 Piękny return Igi. Są breakpointy
30-15 Długa i ciekawa wymiana. Na koniec Jones pod presją zagrała w siatkę
15-15 Błąd Polki, zagrała w siatkę
15-0 Autowy bekhend Jones
2:1
Gem Jones PRZEŁAMANIE. Na koniec dobry return Australijki. Iga traci podanie
Iga zagrała w siatkę i znów broni breakpointa
Równowaga. Za długi bekhend Igi
Przewaga Świątek. Dobry serwis na zewnątrz Igi, a potem pewny forhend wzdłuż linii
40-40 Znakomity forhend Igi, głęboki i z morderczą rotacją
30-40 Dobry pierwszy serwis Świątek
15-40 Iga dała się zepchnąć do defensywy. Broni breakpointów
15-30 Australijka ładnie otworzyła sobie kort i pewnie skończyła wymianę
15-15 Autowy return Jones
0-15 Pierwszy dziś błąd Igi. Forhend w siatkę
Jones uderza piłki mocno i płasko. Gra agresywny tenis
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znakomity return Igi, która nie przegrała jeszcze ani jednego punktu w tym meczu.
40-0 Jones wyrzuciła piłkę za końcową linię. Są breakpointy
30-0 Znakomity forhend Polki. Ładnie zakręciła piłkę
15-0 Długa wymiana. Na koniec piękny forhend Igi wzdłuż linii
1:0
Gem Świątek. Na koniec dobry głęboki forhend Igi z dużą rotacją. Rywalka odegrała w siatkę
40-0 Dokładny bekhend Polki po crossie
30-0 Dobry kick-serwis Igi przy drugim podaniu
15-0 Szybka wymiana na początek. Australijka zagrała w siatkę
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Trwa już rozgrzewka
Iga Świątek i Emerson Jones właśnie pojawiły się na korcie!
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Emerson Jones w 1. rundzie Roland Garros. Początek spotkania o godzinie 12.
Iga Świątek meczem z Emerson Jones zaczyna walkę w Paryżu. Utalentowana Australijka zajmuje 136. miejsce w rankingu WTA, ale miała mało czasu na zbudowanie swojej pozycji, bo ma zaledwie 17 lat. Do tej pory w seniorskim tourze grała w mniejszych turniejach. W głównej drabince w Paryżu wystąpi dzięki dzikiej karcie (wymieniają się nimi federacje tenisowe krajów, w których są turnieje Wielkiego Szlema).
Trener Piotr Sierzputowski, były szkoleniowiec Igi Świątek, widział w akcji Emerson Jones i w programie Break Point ostrzegał przed lekceważeniem młodej Australijki. - To będzie dla niej duża szansa, żeby się pokazać. Jestem prawie pewien, że będzie to Philippe Chatrier, czyli największy obiekt na kortach Rolanda Garrosa, więc stadion będzie przynajmniej w połowie pełny. Duże przeżycie. Ona nie ma nic do stracenia - powiedział Piotr Sierzputowski. - Widziałem, jak ona gra i gra naprawdę nieźle (...). Taka mocno bijąca, idąca śladami Amandy Anisimovej. Mocne, dobre granie, bycie konsekwentnym i szukanie winnerów - dodał były trener Igi Świątek.