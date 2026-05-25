Iga Świątek rozbiła Emerson Jones w 60 minut! RELACJA NA ŻYWO z Roland Garros

Michał Chojecki
2026-05-25 13:17

Iga Świątek w bardzo dobrym stylu zaczęła walkę o piąty triumf w Roland Garros, pokonując 6:1, 6:2 17-letnią Australijkę Emerson Jones. Młoda rywalka potwierdziła, że ma duży talent, ale w starciu z naszą "Królową Mączki" nie miała za dużo argumentów. Aż cztery Polki zameldowały się w 2. rundzie! Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Jones.

Autor: Andrew Medichini/ Associated Press
6:1, 6:2

KONIEC! IGA ŚWIĄTEK PO GODZINIE GRY W DRUGIEJ RUNDZIE ROLAND GARROS! Pewne zwycięstwo 6:1, 6:2 nad Emerson Jones!

40-15 Błąd Igi, zagrała w korytarz deblowy

40-0 Piłki meczowe!

30-0 Piękny forhend Polki

15-0 Iga mocnym forhendem po crossie wymusiła błąd 17-latki

6:1, 5:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec świetny return pod nogi młodej rywalki

40-30 Dobry return Igi i jest szansa na przełamanie

30-30 Iga była teraz od początku w bardzo głębokiej defensywie

30-15 Australijka pod dużą presją zagrała w siatkę

15-15 Podwójny błąd serwisowy Jones

0-15 Autowy bekhend Polki

6:1, 4:2

Gem Świątek. Iga wraca na wyskoki poziom. Świetny gem serwisowy. Na koniec as!

40-0 Świetny pierwszy serwis Igi

30-0 Dobry kick-serwis Polki

15-0 Australijka szalała w defensywie, ale Polka przegoniła ją po korcie i skończyła pewnie punkt

6:1, 3:2

Gem Jones. Australijka pierwszy raz dzisiaj obroniła podanie. Polka jakby nieco zgubiła koncentrację

30-40 Duży aut po bekhendzie Igi

30-30 Return Igi w siatkę

30-15 Agresywny return Igi. Wymusiła błąd rywalki

15-15 Autowy return Świątek

15-0 Podwójny błąd serwisowy Jones

6:1, 3:1

Gem Jones PRZEŁAMANIE. Na koniec efektowny bekhend Australijki, która przerywa serię Polki. Iga teraz popełniała proste błędy

15-40 Znów błąd Igi. Koncentracja trochę spadła. Są breakpointy

15-30 Błąd Polki. Bekhend w siatkę

15-15 Jones zagrała w taśmę, a piłka podskoczyła i spadła po stronie Igi

15-0 Mocny i dokładny forhend Igi

6:1, 3:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Jones wygląda na bardzo zmęczoną i dużo psuje. Iga gra bardzo dobrze i solidnie

40-0 Są breakpointy. Kolejny błąd Jones

30-0 Polka popracowała teraz ładnie w defensywie, a Australijka popsuła drive-volleya. Uderzyła w siatkę

15-0 Pewny smecz Igi po koźle

6:1, 2:0

Gem Świątek. Australijka popełnia coraz więcej błędów. Widać, że ten mecz kosztuje ją mnóstwo sił

40-0 Efektowny drive-volley naszej gwiazdy

30-0 Jones zagrała w siatkę

15-0 Dobry serwis Igi

6:1, 1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Australijki, która jeszcze ani razu nie obroniła podanie.

Iga ma kolejną szansę na przełamanie

40-40 Duży aut po forhendzie Igi, a miała już dużą przewagę w punkcie

40-30

40-15 Polka ma breakpointy

30-15 Efektowny bekhend Jones

30-0 Piękny return Polki. Trafiła w sam narożnik kortu

15-0

Początek drugiego seta. Serwuje Emerson Jones

6:1

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Im dłużej ten mecz trwał, tym Polka coraz bardziej dominowała na korcie. Widać, że Jones to duży talent, ale Iga dyktuje bardzo trudne warunki na paryskiej mączce.

40-0 Dokładny serwis Polki i są piłki setowe

30-0 Iga popisała się szybkością i znów zmusiła rywalkę do zagrania w aut

15-0 Iga mocnym bekhendem wymusiła błąd rywalki

5:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Rywalka popełnia coraz więcej błędów

40-0 Jones przestrzeliła i są breakpointy

30-0

15-0 Piękny forhend Igi po crossie. Świetnie nęka rywalkę topspinowymi rotacjami

4:1

Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi. Efektowne akcje naszej gwiazdy i dobre serwowanie

40-15 Dobry kick-serwis Igi przy drugim podaniu

30-15

30-0 Jones pod presją zagrała w siatkę

15-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort i pewnie skończyła punkt przy siatce

3:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga na koniec trafiła w końcową linię. Rywalka spierała się z panią arbiter, że był aut, ale piłka zawadziła o linię

Iga ma breakpointa po kolejnym dobrym returnie

Równowaga. Dobry głęboki return Polki

Przewaga Jones. Ładna akcja młodej Australijki

40-40 Niecelny return Świątek

40-30 Polka pod presją zagrała w siatkę. Australijka gra odważnie, bez kompleksów

40-15 Piękny return Igi. Są breakpointy

30-15 Długa i ciekawa wymiana. Na koniec Jones pod presją zagrała w siatkę

15-15 Błąd Polki, zagrała w siatkę

15-0 Autowy bekhend Jones

2:1

Gem Jones PRZEŁAMANIE. Na koniec dobry return Australijki. Iga traci podanie

Iga zagrała w siatkę i znów broni breakpointa

Równowaga. Za długi bekhend Igi

Przewaga Świątek. Dobry serwis na zewnątrz Igi, a potem pewny forhend wzdłuż linii

40-40 Znakomity forhend Igi, głęboki i z morderczą rotacją

30-40 Dobry pierwszy serwis Świątek

15-40 Iga dała się zepchnąć do defensywy. Broni breakpointów

15-30 Australijka ładnie otworzyła sobie kort i pewnie skończyła wymianę

15-15 Autowy return Jones

0-15 Pierwszy dziś błąd Igi. Forhend w siatkę

Jones uderza piłki mocno i płasko. Gra agresywny tenis

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znakomity return Igi, która nie przegrała jeszcze ani jednego punktu w tym meczu.

40-0 Jones wyrzuciła piłkę za końcową linię. Są breakpointy

30-0 Znakomity forhend Polki. Ładnie zakręciła piłkę

15-0 Długa wymiana. Na koniec piękny forhend Igi wzdłuż linii

1:0

Gem Świątek. Na koniec dobry głęboki forhend Igi z dużą rotacją. Rywalka odegrała w siatkę

40-0 Dokładny bekhend Polki po crossie

30-0 Dobry kick-serwis Igi przy drugim podaniu

15-0 Szybka wymiana na początek. Australijka zagrała w siatkę

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Trwa już rozgrzewka

Iga Świątek i Emerson Jones właśnie pojawiły się na korcie!

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Emerson Jones w 1. rundzie Roland Garros. Początek spotkania o godzinie 12.

Iga Świątek meczem z Emerson Jones zaczyna walkę w Paryżu. Utalentowana Australijka zajmuje 136. miejsce w rankingu WTA, ale miała mało czasu na zbudowanie swojej pozycji, bo ma zaledwie 17 lat. Do tej pory w seniorskim tourze grała w mniejszych turniejach. W głównej drabince w Paryżu wystąpi dzięki dzikiej karcie (wymieniają się nimi federacje tenisowe krajów, w których są turnieje Wielkiego Szlema). 

Trener Piotr Sierzputowski, były szkoleniowiec Igi Świątek, widział w akcji Emerson Jones i w programie Break Point ostrzegał przed lekceważeniem młodej Australijki. - To będzie dla niej duża szansa, żeby się pokazać. Jestem prawie pewien, że będzie to Philippe Chatrier, czyli największy obiekt na kortach Rolanda Garrosa, więc stadion będzie przynajmniej w połowie pełny. Duże przeżycie. Ona nie ma nic do stracenia - powiedział Piotr Sierzputowski. - Widziałem, jak ona gra i gra naprawdę nieźle (...). Taka mocno bijąca, idąca śladami Amandy Anisimovej. Mocne, dobre granie, bycie konsekwentnym i szukanie winnerów - dodał były trener Igi Świątek.

