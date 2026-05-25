Dla Chwalińskiej to debiut w drabince głównej Rolanda Garrosa. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej wcześniej trzykrotnie próbowała przebić się przez kwalifikacje do paryskiego turnieju. W 2021 roku zakończyła udział już na pierwszej rundzie eliminacji, natomiast w 2023 oraz w ubiegłym sezonie wygrywała po jednym meczu, odpadając po drugim.
Qinwen Zheng to zawodniczka, którą polscy kibice doskonale znają. Teraz zajmuje 56. miejsce w rankingu WTA, ale to właśnie w Paryżu (niespełna dwa lata temu) sięgnęła po złoty medal olimpijski, po drodze eliminując w półfinale Igę Świątek.
Cały mecz przebiegał pod dyktando Polki. W pierwszym secie Chwalińska wyszła nawet na prowadzenie 4:1, które niestety Chinka na moment zniwelowała. Ostatecznie to reprezentantka Polski wygrała 6:4. W drugim secie Zheng nie miała jednak sił, by przeciwstawić się Chwalińskiej. Przy stanie 0:3 Zheng wzięła nawet przerwę medyczną. Ta jednak nic nie dała. Powróciła na kort i dalej grała słabo. Chwalińska nie popełniała błędów, grała odważnie i precyzyjnie. Drugą partię wzięła "na sucho" bez straty gema. W drugiej rundzie czeka na nią lepsza rywalizacji Mertens - Maria.
Poniżej zapis relacji NA ŻYWO
Maja Chwalińska - Qinwen Zheng 6:4, 6:0
Niemka Tatjana Maria, albo Belgijka Elise Mertens - z jedną z nich Maja Chwalińska zmierzy się w 2. rundzie.
Maja Chwalińska wygrywa z Chinką 6:4, 6:0. Polka w 2. rundzie Rolanda Garrosa!
PODWÓJNY BŁĄD SERWISOWY ZHENG!
Przewaga Mai! Kolejna piłka meczowa.
6:4, 5:0
Ależ wybroniła się Chinka. Świetny winner krótkim forehandem. Równowaga!
As serwisowy Zheng... 40:30 dla Mai.
6:4, 5:0
Polka przy siatce, blisko odbicia trudnej piłki. Na razie punkt dla Chinki. Jeszcze dwie szanse, by już teraz zakończyć ten mecz.
Zheng serwuje. Pierwszy serwis w siatkę.
6:4, 5:0
TRZY PIŁKI MECZOWE DLA MAI CHWALIŃSKIEJ!
6:4, 5:0
15:0 w szóstym gemie... Już blisko!
6:4, 5:0
W ekspresowym tempie wygrany gem. Maja Chwalińska jest już blisko awansu do 2. rundy Rolanda Garrosa.
6:4, 4:0
Chwalińska serwuje, by wyjść na prowadzenie 5:0... Trzymamy kciuki za bezbolesne "domknięcie" spotkania.
6:4, 4:0
Zheng uderza forehand w siatkę. Jest przełamanie!
6:4, 3:0
Znów Maja świetna przy siatce! Jest breakpoint.
Wracamy do gry. Dwie szybkie akcje czwartego gema i już remis 15:15. Serwuje Zheng.
Tak wyglądało "przypieczętowanie" 1. seta przez Maję Chwalińską. Czekamy na wznowienie rywalizacji.
𝐒𝐄𝐓 𝐃𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐈❗👏— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) May 25, 2026
Chwalińska prowadzi z wyżej notowaną Qinwen Zheng, a mecz na żywo możecie śledzić w #Eurosport3 ▶#RolandGarros pic.twitter.com/XtO2cKmhsm
PRZERWA MEDYCZNA DLA ZHENG. UPAŁ ROBI SWOJE...
6:4, 3:0
Wspaniała akcja Polki. Najpierw forehand do zewnątrz, a następnie wykończenie akcji przy siatce.
6:4, 2:0
Chinka chce wybić Polkę z rytmu wysokimi piłkami, ale jej to nie wychodzi. Maja serwuje, by wyjść na prowadzenie 3:0.
6:4, 2:0
Wyrównana walka w 3. gemie. Maja serwuje, na razie remis 30:30.
6:4, 2:0
Wielki błąd Chinki! 2:0 dla Majki! Zheng bez formy, a Maja skoncentrowana i potrafiąca wykorzystać niemoc rywalki.
6:4, 1:0
Polka wyrzuca piłkę, remis 30:30.
6:4, 1:0
Świetne zagranie Polki. 30:15 przy serwisie Zheng.
6:4, 1:0
15:15 w drugim gemie.
6:4, 1:0
Pięć minut i jest, 1:0 dla Polki w 2. secie.
6:4, 0:0
40:30, Maja blisko wygranej w pierwszym gemie drugiego seta.
6:4, 0:0
Chinka przy siatce, ale wyrzuca piłkę w prostej sytuacji. 30:15 dla Mai
6:4, 0:0
Dwie długie akcje na start 2. seta. Na razie po 15.
6:4
PIERWSZY SET DLA MAI CHWALIŃSKIEJ. CHINKA OGRANA 6:4. CZAS NA DRUGĄ PARTIĘ. POLKA ZACZYNA OD SERWISU.