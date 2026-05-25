Dla Chwalińskiej to debiut w drabince głównej Rolanda Garrosa. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej wcześniej trzykrotnie próbowała przebić się przez kwalifikacje do paryskiego turnieju. W 2021 roku zakończyła udział już na pierwszej rundzie eliminacji, natomiast w 2023 oraz w ubiegłym sezonie wygrywała po jednym meczu, odpadając po drugim.

Qinwen Zheng to zawodniczka, którą polscy kibice doskonale znają. Teraz zajmuje 56. miejsce w rankingu WTA, ale to właśnie w Paryżu (niespełna dwa lata temu) sięgnęła po złoty medal olimpijski, po drodze eliminując w półfinale Igę Świątek.

Cały mecz przebiegał pod dyktando Polki. W pierwszym secie Chwalińska wyszła nawet na prowadzenie 4:1, które niestety Chinka na moment zniwelowała. Ostatecznie to reprezentantka Polski wygrała 6:4. W drugim secie Zheng nie miała jednak sił, by przeciwstawić się Chwalińskiej. Przy stanie 0:3 Zheng wzięła nawet przerwę medyczną. Ta jednak nic nie dała. Powróciła na kort i dalej grała słabo. Chwalińska nie popełniała błędów, grała odważnie i precyzyjnie. Drugą partię wzięła "na sucho" bez straty gema. W drugiej rundzie czeka na nią lepsza rywalizacji Mertens - Maria.

Poniżej zapis relacji NA ŻYWO

Na żywo Maja Chwalińska - Qinwen Zheng 6:4, 6:0 Niemka Tatjana Maria, albo Belgijka Elise Mertens - z jedną z nich Maja Chwalińska zmierzy się w 2. rundzie. Maja Chwalińska wygrywa z Chinką 6:4, 6:0. Polka w 2. rundzie Rolanda Garrosa! PODWÓJNY BŁĄD SERWISOWY ZHENG! Przewaga Mai! Kolejna piłka meczowa. 6:4, 5:0 Ależ wybroniła się Chinka. Świetny winner krótkim forehandem. Równowaga! As serwisowy Zheng... 40:30 dla Mai. 6:4, 5:0 Polka przy siatce, blisko odbicia trudnej piłki. Na razie punkt dla Chinki. Jeszcze dwie szanse, by już teraz zakończyć ten mecz. Zheng serwuje. Pierwszy serwis w siatkę. 6:4, 5:0 TRZY PIŁKI MECZOWE DLA MAI CHWALIŃSKIEJ! 6:4, 5:0 15:0 w szóstym gemie... Już blisko! 6:4, 5:0 W ekspresowym tempie wygrany gem. Maja Chwalińska jest już blisko awansu do 2. rundy Rolanda Garrosa. 6:4, 4:0 Chwalińska serwuje, by wyjść na prowadzenie 5:0... Trzymamy kciuki za bezbolesne "domknięcie" spotkania. 6:4, 4:0 Zheng uderza forehand w siatkę. Jest przełamanie! 6:4, 3:0 Znów Maja świetna przy siatce! Jest breakpoint. Wracamy do gry. Dwie szybkie akcje czwartego gema i już remis 15:15. Serwuje Zheng. Tak wyglądało "przypieczętowanie" 1. seta przez Maję Chwalińską. Czekamy na wznowienie rywalizacji. 𝐒𝐄𝐓 𝐃𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐈❗👏



PRZERWA MEDYCZNA DLA ZHENG. UPAŁ ROBI SWOJE... 6:4, 3:0 Wspaniała akcja Polki. Najpierw forehand do zewnątrz, a następnie wykończenie akcji przy siatce. 6:4, 2:0 Chinka chce wybić Polkę z rytmu wysokimi piłkami, ale jej to nie wychodzi. Maja serwuje, by wyjść na prowadzenie 3:0. 6:4, 2:0 Wyrównana walka w 3. gemie. Maja serwuje, na razie remis 30:30. 6:4, 2:0 Wielki błąd Chinki! 2:0 dla Majki! Zheng bez formy, a Maja skoncentrowana i potrafiąca wykorzystać niemoc rywalki. 6:4, 1:0 Polka wyrzuca piłkę, remis 30:30. 6:4, 1:0 Świetne zagranie Polki. 30:15 przy serwisie Zheng. 6:4, 1:0 15:15 w drugim gemie. 6:4, 1:0 Pięć minut i jest, 1:0 dla Polki w 2. secie. 6:4, 0:0 40:30, Maja blisko wygranej w pierwszym gemie drugiego seta. 6:4, 0:0 Chinka przy siatce, ale wyrzuca piłkę w prostej sytuacji. 30:15 dla Mai 6:4, 0:0 Dwie długie akcje na start 2. seta. Na razie po 15. 6:4 PIERWSZY SET DLA MAI CHWALIŃSKIEJ. CHINKA OGRANA 6:4. CZAS NA DRUGĄ PARTIĘ. POLKA ZACZYNA OD SERWISU.

