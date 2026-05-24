Ukraińska tenisistka Marta Kostiuk popłakała się po wygranym meczu. Wszystko przez atak rakietowy Rosji

Marta Kostiuk jest z Kijowa, a stolica Ukrainy stała się właśnie celem zmasowanego ataku rakietowo putinowskiej Rosji. W nocy z soboty na niedzielę w mieście rozległa się seria kilkunastu potężnych eksplozji. Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko przekazał, że co najmniej cztery osoby nie żyją, a 53 odniosły obrażenia. Ponadto uszkodzone zostały budynki mieszkalne w siedmiu z 10 dzielnic miasta.

Marta Kostiuk po wygranym meczu z Olgą Selchmetową zdradziła, że jedna z rakiet spadła bardzo niedaleko domu, w którym mieszkają jej rodzice.

Jestem niesamowicie dumna z siebie dzisiaj. Myślę, że to był jeden z najtrudniejszych meczów w mojej karierze. Dziś rano, 100 metrów od domu moich rodziców, rakieta zniszczyła budynek. To był bardzo trudny poranek. Nie wiedziałam, jak ten mecz się dla mnie ułoży. Nie wiedziałam, jak to wytrzymam. Płakałam przez część ranka - powiedziała Marta Kostiuk, a mówiąc to zalała się łzami. - Nie chcę dzisiaj mówić o sobie. Jestem bardzo zadowolona, że awansowałam do drugiej rundy, ale wszystkie moje myśli i całe moje serce są dziś z narodem ukraińskim. Bardzo dziękuję, że przyszliście. Sława Ukrainie! - zwróciła się do kibicujących jej na trybunach rodaków. Największym przykładem dla mnie są ukraińscy ludzie. Obudziłam się dziś rano i patrzyłam na wszystkich tych ludzi, którzy wstali i kontynuowali swoje życie, kontynuowali pomaganie tym, którzy tego potrzebują. Wiedziałam, że dziś będzie tu dużo ukraińskich flag i że wielu Ukraińców przyjdzie i będzie nas wspierać. Przyjechali też moi przyjaciele z Ukrainy. Bardzo się cieszę, że są tutaj. Niewiele więcej mogę powiedzieć - dodała zapłakana Marta Kostiuk.

