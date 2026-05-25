O której gra Iga Świątek dzisiaj w Roland Garros? Kiedy mecz z Emerson Jones? TRANSMISJA

Iga Świątek zaczyna rywalizację w Roland Garros 2026

Pierwszą rywalką Polki będzie 17-letnia Australijka Emerson Jones.

Iga Świątek właśnie na kortach Rolanda Garrosa odnosiła największe sukcesy. To tam eksplodował jej talent, gdy w rozgrywanym w 2020 r. jesienią turnieju zaledwie 19-letnia Polka zdemolowała konkurentki. Kolejne triumfy świętowała w latach 2022, 2023 i 2024. Ten sezon zaczęła zaskakująco słabo i nawet na mączce nie zdołała awansować do finału (w Rzymie odpadła w półfinale po porażce z Eliną Switoliną). Mimo to zdaniem bukmacherów tylko Aryna Sabalenka ma większe szanse na zwycięstwo w Roland Garros niż Polka. Iga Świątek sama przyznała, że ciężka praca pod okiem trenera Francisca Roiga przynosi efekty, a ona coraz pewniej czuje się na korcie. "Za mną pierwsze dni treningów i naprawdę nie mogę się doczekać rywalizacji w Paryżu" - napisała na Instagramie.

Iga Świątek - Emerson Jones w 1. rundzie Roland Garros

Iga Świątek w 1. rundzie Roland Garros zagra z Emerson Jones. Utalentowana Australijka zajmuje 136. miejsce w rankingu WTA, ale miała mało czasu na zbudowanie swojej pozycji, bo ma zaledwie 17 lat. Do tej pory w seniorskim tourze grała w mniejszych turniejach. W głównej drabince w Paryżu wystąpi dzięki dzikiej karcie (wymieniają się nimi federacje tenisowe krajów, w których są turnieje Wielkiego Szlema).

Trener Piotr Sierzputowski, były szkoleniowiec Igi Świątek, widział w akcji Emerson Jones i w programie Break Point ostrzegał przed lekceważeniem młodej Australijki.

- To będzie dla niej duża szansa, żeby się pokazać. Jestem prawie pewien, że będzie to Philippe Chatrier, czyli największy obiekt na kortach Rolanda Garrosa, więc stadion będzie przynajmniej w połowie pełny. Duże przeżycie. Ona nie ma nic do stracenia - powiedział Piotr Sierzputowski. - Widziałem, jak ona gra i gra naprawdę nieźle (...). Taka mocno bijąca, idąca śladami Amandy Anisimovej. Mocne, dobre granie, bycie konsekwentnym i szukanie winnerów - dodał były trener Igi Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek w Roland Garros? GODZINA pierwszego meczu

Mecz Iga Świątek - Emerson Jones w 1. rundzie Roland Garros 2026 zostanie rozegrany w poniedziałek 25 maja. Początek meczu Świątek - Jones o godzinie 12 na głównej arenie French Open (pierwszy mecz tego dnia na tym korcie(. Transmisje TV z Roland Garros na kanałach Eurosportu oraz online na HBO Max i w Playerze.

