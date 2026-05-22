Iga Świątek dostała poważne ostrzeżenie tuż przed startem Roland Garros! To nie są żarty

Iga Świątek zaczyna Roland Garros. Ostrzeżenie przed startem turnieju

Iga Świątek lada moment rozpocznie udział w turnieju Roland Garros. Rozstawiona z trójką Polka w swoim pierwszym meczu zagra z młodziutką Emerson Jones z Australii. Wielu kibiców spodziewa się tego, że spotkanie będzie dla Igi Świątek "spacerkiem", szczególnie że ostatnio jej forma wzrosła, co widać było podczas turnieju WTA w Rzymie, gdzie wyeliminowała m.in. Amerykankę Jessicę Pegulę, rozbijając ją w dwóch setach 6:1, 6:2. Polka przegrała dopiero w półfinale, gdzie lepsza okazała się Elina Switolina. Iga Świątek po zaciętym boju uległa Ukraince 4:6, 6:2, 2:6. Wiadomo, że Australijka to rywalka z zupełnie innej półki niż Switolina, ale lekceważyć jej pod żadnym pozorem nie można. Poważne ostrzeżenie przed pojedynkiem Iga Świątek - Emerson Jones padło u ust byłego szkoleniowca Polki - Piotra Sierzputowskiego. Polka musi uważać.

Galeria: Iga Świątek na zmysłowych zdjęciach

38

Rywalka Igi Świątek na Roland Garros nie ma nic do stracenia. Trener wskazał jej atuty

Trener był gościem podcastu ""Break Point". W trakcie rozmowy zwrócił uwagę na atuty 17-letniej tenisistki, z którą Iga Świątek zmierzy się w pierwszym meczu podczas turnieju Roland Garros. Piotr Sierzputowski podkreślił, że dla Jones udział w French Open to "duża szansa, żeby się pokazać".

Truskawkowa Iga Świątek w nowej kampanii! Zdjęcia i wideo z sesji zachwyciły fanów

Jestem prawie pewien, że będzie to Philippe Chatrier, czyli największy obiekt na kortach Rolanda Garrosa, więc stadion będzie przynajmniej w połowie pełny. Duże przeżycie. Ona nie ma nic do stracenia

- dodał Sierzputowski.

Widziałem, jak ona gra i gra naprawdę nieźle (...) Taka mocno bijąca, idąca śladami Amandy Anisimovej, początki kariery Fruhvirtovej. Mocne, dobre granie, bycie konsekwentnym i szukanie winnerów

- ocenił trener.