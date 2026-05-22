Iga Świątek dostała poważne ostrzeżenie tuż przed startem Roland Garros! To nie są żarty

Piotr Lekszycki
2026-05-22 8:50

Iga Świątek za chwilę rozpocznie grę w wielkoszlemowym turnieju Roland Garros, który wygrywała już aż cztery razy. W swoim pierwszym meczu Raszynianka zmierzy się z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Tuż przed starem French Open najlepsza polska tenisistka dostała poważne ostrzeżenie. To są żarty. Iga Świątek absolutnie nie może zlekceważyć swojej rywalki.

Iga Świątek zaczyna Roland Garros. Ostrzeżenie przed startem turnieju

Iga Świątek lada moment rozpocznie udział w turnieju Roland Garros. Rozstawiona z trójką Polka w swoim pierwszym meczu zagra z młodziutką Emerson Jones z Australii. Wielu kibiców spodziewa się tego, że spotkanie będzie dla Igi Świątek "spacerkiem", szczególnie że ostatnio jej forma wzrosła, co widać było podczas turnieju WTA w Rzymie, gdzie wyeliminowała m.in. Amerykankę Jessicę Pegulę, rozbijając ją w dwóch setach 6:1, 6:2. Polka przegrała dopiero w półfinale, gdzie lepsza okazała się Elina Switolina. Iga Świątek po zaciętym boju uległa Ukraince 4:6, 6:2, 2:6. Wiadomo, że Australijka to rywalka z zupełnie innej półki niż Switolina, ale lekceważyć jej pod żadnym pozorem nie można. Poważne ostrzeżenie przed pojedynkiem Iga Świątek - Emerson Jones padło u ust byłego szkoleniowca Polki - Piotra Sierzputowskiego. Polka musi uważać. 

Rywalka Igi Świątek na Roland Garros nie ma nic do stracenia. Trener wskazał jej atuty

Trener był gościem podcastu ""Break Point". W trakcie rozmowy zwrócił uwagę na atuty 17-letniej tenisistki, z którą Iga Świątek zmierzy się w pierwszym meczu podczas turnieju Roland Garros. Piotr Sierzputowski podkreślił, że dla Jones udział w French Open to "duża szansa, żeby się pokazać".

Jestem prawie pewien, że będzie to Philippe Chatrier, czyli największy obiekt na kortach Rolanda Garrosa, więc stadion będzie przynajmniej w połowie pełny. Duże przeżycie. Ona nie ma nic do stracenia

- dodał Sierzputowski.

Widziałem, jak ona gra i gra naprawdę nieźle (...) Taka mocno bijąca, idąca śladami Amandy Anisimovej, początki kariery Fruhvirtovej. Mocne, dobre granie, bycie konsekwentnym i szukanie winnerów 

- ocenił trener. 

