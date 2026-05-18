Tak meczów Igi Świątek i reszty jeszcze nie pokazywano. Roland Garros z wyjątkową oprawą

Michał Skiba
2026-05-18 14:38

Kwalifikacje już ruszyły, a przed nami turniej główny i wielka gratka dla sympatyków tenisa. W najbliższą niedzielę (24 maja) wystartuje główna drabinka wielkoszlemowego Roland Garros. Jedną z gwiazd turnieju w Paryżu będzie oczywiście Iga Świątek. Zmagania najlepszych tenisistek i tenisistów będą miały w tym roku wyjątkową oprawę. Eurosport będzie transmitował imprezę aż na czterech antenach.

Autor: EPA/ PAP

Cztery kanały Eurosportu

Na kortach Roland-Garros zagrają również Magda Linette, Magdalena Fręch, Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz.

Do tej pory zmagania w Roland-Garros można było śledzić na dwóch kanałach Eurosportu. W tym roku oferta powiększyła się o kolejne dwa, a to oznacza, że w Eurosporcie 3 obejrzymy mecze singla z kortu Simonne-Mathieu (nr 3), a w Eurosporcie 4 rywalizację na korcie nr 14.

Eurosport 3 pokazuje już turniej kwalifikacyjny, który rozpoczął się w poniedziałek 18 maja.

Wszystkie mecze zarówno turnieju kwalifikacyjnego, jak i głównego, będzie można oglądać w nowym pakiecie Eurosport Pass dostępnym w Player.pl (kosz 20 złotych) oraz na platformie HBO Max (tam będzie można obejrzeć wszystkie mecze).

Tegoroczny Roland Garros na antenach Eurosportu skomentują: Dawid Celt, Piotr Chłystek, Piotr Domagała, Witold Domański, Maria Furdyna, Marek Furjan, Paula Kania, Piotr Karpiński, Justyna Kostyra, Michał Lewandowski, Anna Niemiec, Dawid Olejniczak, Joanna Sakowicz-Kostecka, Lech Sidor, Radosław Spiak, Karol Stopa, Maciej Synówka, Radosław Szymanik, Tomasz Wolfke i Dawid Żbik.

