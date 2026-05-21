Roland Garros DRABINKA. Z kim gra Iga Świątek? Losowanie za nami! [RELACJA NA ŻYWO]

Iga Świątek właśnie na kortach Rolanda Garrosa odnosiła największe sukcesy. To tam eksplodował jej talent, gdy w rozgrywanym w 2020 r. jesienią turnieju zaledwie 19-letnia Polka zdemolowała konkurentki. Kolejne triumfy świętowała w latach 2022, 2023 i 2024.
Roland Garros 2026: Losowanie NA ŻYWO, relacja live
Iga Świątek ten sezon zaczęła zaskakująco słabo i nawet na mączce nie zdołała awansować do finału (w Rzymie odpadła w półfinale). Mimo to zdaniem bukmacherów tylko Aryna Sabalenka ma większe szanse na zwycięstwo w Roland Garros niż Polka. Iga sama przyznała, że ciężka praca pod okiem trenera Francisca Roiga przynosi efekty, a ona coraz pewniej czuje się na korcie. "Za mną pierwsze dni treningów i naprawdę nie mogę się doczekać rywalizacji w Paryżu" - napisała na Instagramie.
Za nami losowanie. Iga Świątek w 1. rundzie zagra z Emerson Jones (Australia, nr 136). Już w 3. rundzie jej rywalką może być... Jelena Ostapenko albo Magda Linette. Potencjalna rywalka Igi w 4. rundzie do Marta Kostiuk, a w ćwierćfinale - Elina Switolina. Będzie zatem trudno. Poniżej relacja na żywo z i wyniki losowania. Rywali poznali też pozostali Polacy.
Losowanie Roland Garros 2026
Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo w 1. rundzie!
Hubert Hurkacz - Jaume Munarw 1. rundzie!
Czas na drabinkę mężczyzn
Tak wygląda droga Igi Świątek do finału
R1 Jones
R2 Q/Bejlek
R3 Ostapenko
R4 Kostyuk/Fernandez
QF Switolina/Bencic
SF Rybakina/Andriejewa/Paolini
F Sabalenka/Gauff/Pegula/Anisimova
Jelena Ostapenko potencjalną rywalką Igi Świątek już w 3. rundzie Roland Garros
Blisko Igi w drabince jest Magda Linette
Iga jest w dolnej połówce. W ćwierćfinale może wpaść na Elinę Switolinę. Oto zestaw 1/4 finału za podstawie rozstawień
Projected Women's quarter-finals (based on seeding):— Roland-Garros (@rolandgarros) May 21, 2026
(1) Sabalenka vs Pegula (5)
(4) Gauff vs Anisimova (6)
(3) Swiatek vs Svitolina (7)
(2) Rybakina vs Andreeva (8)#RolandGarros
Iga Świątek - Emerson Jones w 1. rundzie Roland Garros!
Czas na rozstawione zawodniczki
Magdalena Fręch - Elena-Gabriela Ruse!
Magda Linette - Tereza Valentova w 1. rundzie
Za chwilę komputer wylosuje nierozstawione zawodniczki
Trwa wyjaśnianie zasad losowania
Najpierw losowanie drabinki kobiet!
W głównych drabinkach zagra aż szóstka polskich singlistów. Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magda Linette, Magdalena Fręch, Kamil Majchrzak i Maja Chwalińska, która dziś wygrała kwalifikacje
Właśnie przemawia Gilles Moreton, prezydent FFT
Rok temu w Paryżu triumfowali Carlos Alcaraz i Coco Gauff. Kontuzjowany Hiszpan nie będzie bronił tytułu
Widzowie oglądają film, który jest artystycznym skrótem ubiegłorocznego turnieju
I właśnie się zaczęła
Ceremonia za chwilę się rozpocznie!
Witamy w relacji na żywo z losowania drabinek Roland Garros 2026. Początek ceremonii o godzinie 14.