Roland Garros DRABINKA. Z kim gra Iga Świątek? Losowanie za nami! [RELACJA NA ŻYWO]

Iga Świątek właśnie na kortach Rolanda Garrosa odnosiła największe sukcesy. To tam eksplodował jej talent, gdy w rozgrywanym w 2020 r. jesienią turnieju zaledwie 19-letnia Polka zdemolowała konkurentki. Kolejne triumfy świętowała w latach 2022, 2023 i 2024.

Roland Garros 2026: Losowanie NA ŻYWO, relacja live

Iga Świątek ten sezon zaczęła zaskakująco słabo i nawet na mączce nie zdołała awansować do finału (w Rzymie odpadła w półfinale). Mimo to zdaniem bukmacherów tylko Aryna Sabalenka ma większe szanse na zwycięstwo w Roland Garros niż Polka. Iga sama przyznała, że ciężka praca pod okiem trenera Francisca Roiga przynosi efekty, a ona coraz pewniej czuje się na korcie. "Za mną pierwsze dni treningów i naprawdę nie mogę się doczekać rywalizacji w Paryżu" - napisała na Instagramie.

Za nami losowanie. Iga Świątek w 1. rundzie zagra z Emerson Jones (Australia, nr 136). Już w 3. rundzie jej rywalką może być... Jelena Ostapenko albo Magda Linette. Potencjalna rywalka Igi w 4. rundzie do Marta Kostiuk, a w ćwierćfinale - Elina Switolina. Będzie zatem trudno. Poniżej relacja na żywo z i wyniki losowania. Rywali poznali też pozostali Polacy.

Na żywo Losowanie Roland Garros 2026 Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo w 1. rundzie! Hubert Hurkacz - Jaume Munarw 1. rundzie! Czas na drabinkę mężczyzn Tak wygląda droga Igi Świątek do finału R1 Jones

R2 Q/Bejlek

R3 Ostapenko

R4 Kostyuk/Fernandez

QF Switolina/Bencic

SF Rybakina/Andriejewa/Paolini

F Sabalenka/Gauff/Pegula/Anisimova Jelena Ostapenko potencjalną rywalką Igi Świątek już w 3. rundzie Roland Garros Blisko Igi w drabince jest Magda Linette Iga jest w dolnej połówce. W ćwierćfinale może wpaść na Elinę Switolinę. Oto zestaw 1/4 finału za podstawie rozstawień Projected Women's quarter-finals (based on seeding):



(1) Sabalenka vs Pegula (5)

(4) Gauff vs Anisimova (6)

(3) Swiatek vs Svitolina (7)

(2) Rybakina vs Andreeva (8)#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) May 21, 2026 Iga Świątek - Emerson Jones w 1. rundzie Roland Garros! Czas na rozstawione zawodniczki Magdalena Fręch - Elena-Gabriela Ruse! Magda Linette - Tereza Valentova w 1. rundzie Za chwilę komputer wylosuje nierozstawione zawodniczki Trwa wyjaśnianie zasad losowania Najpierw losowanie drabinki kobiet! W głównych drabinkach zagra aż szóstka polskich singlistów. Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magda Linette, Magdalena Fręch, Kamil Majchrzak i Maja Chwalińska, która dziś wygrała kwalifikacje Właśnie przemawia Gilles Moreton, prezydent FFT Rok temu w Paryżu triumfowali Carlos Alcaraz i Coco Gauff. Kontuzjowany Hiszpan nie będzie bronił tytułu Widzowie oglądają film, który jest artystycznym skrótem ubiegłorocznego turnieju I właśnie się zaczęła Ceremonia za chwilę się rozpocznie! Witamy w relacji na żywo z losowania drabinek Roland Garros 2026. Początek ceremonii o godzinie 14.

