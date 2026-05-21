Roland Garros DRABINKA. Z kim gra Iga Świątek? Losowanie za nami! [RELACJA NA ŻYWO]

Roland Garros DRABINKA. Z kim gra Iga Świątek? Losowanie za nami!

Michał Chojecki
2026-05-21 14:46

Iga Świątek zaczyna walkę w Roland Garros. Losowanie za nami, a najlepsza polska tenisistka w 1. rundzie zagra z Emerson Jones (Australia, nr 136). Już w 3. rundzie jej rywalką może być... Jelena Ostapenko albo Magda Linette. Poniżej relacja na żywo z losowania.

Autor: Andrew Medichini/ Associated Press

Iga Świątek właśnie na kortach Rolanda Garrosa odnosiła największe sukcesy. To tam eksplodował jej talent, gdy w rozgrywanym w 2020 r. jesienią turnieju zaledwie 19-letnia Polka zdemolowała konkurentki. Kolejne triumfy świętowała w latach 2022, 2023 i 2024.

Roland Garros 2026: Losowanie NA ŻYWO, relacja live

Iga Świątek ten sezon zaczęła zaskakująco słabo i nawet na mączce nie zdołała awansować do finału (w Rzymie odpadła w półfinale). Mimo to zdaniem bukmacherów tylko Aryna Sabalenka ma większe szanse na zwycięstwo w Roland Garros niż Polka. Iga sama przyznała, że ciężka praca pod okiem trenera Francisca Roiga przynosi efekty, a ona coraz pewniej czuje się na korcie. "Za mną pierwsze dni treningów i naprawdę nie mogę się doczekać rywalizacji w Paryżu" - napisała na Instagramie.

Za nami losowanie. Iga Świątek w 1. rundzie zagra z Emerson Jones (Australia, nr 136). Już w 3. rundzie jej rywalką może być... Jelena Ostapenko albo Magda Linette. Potencjalna rywalka Igi w 4. rundzie do Marta Kostiuk, a w ćwierćfinale - Elina Switolina. Będzie zatem trudno. Poniżej relacja na żywo z i wyniki losowania. Rywali poznali też pozostali Polacy.

Losowanie Roland Garros 2026

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo w 1. rundzie!

Hubert Hurkacz - Jaume Munarw 1. rundzie!

Czas na drabinkę mężczyzn

Tak wygląda droga Igi Świątek do finału

R1 Jones
R2 Q/Bejlek
R3 Ostapenko
R4 Kostyuk/Fernandez
QF Switolina/Bencic
SF Rybakina/Andriejewa/Paolini
F Sabalenka/Gauff/Pegula/Anisimova

Jelena Ostapenko potencjalną rywalką Igi Świątek już w 3. rundzie Roland Garros

Blisko Igi w drabince jest Magda Linette

Iga jest w dolnej połówce. W ćwierćfinale może wpaść na Elinę Switolinę. Oto zestaw 1/4 finału za podstawie rozstawień 

Iga Świątek - Emerson Jones w 1. rundzie Roland Garros!

Czas na rozstawione zawodniczki

Magdalena Fręch - Elena-Gabriela Ruse!

Magda Linette - Tereza Valentova w 1. rundzie

Za chwilę komputer wylosuje nierozstawione zawodniczki

Trwa wyjaśnianie zasad losowania

Najpierw losowanie drabinki kobiet!

W głównych drabinkach zagra aż szóstka polskich singlistów. Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magda Linette, Magdalena Fręch, Kamil Majchrzak i Maja Chwalińska, która dziś wygrała kwalifikacje

Właśnie przemawia Gilles Moreton, prezydent FFT

Rok temu w Paryżu triumfowali Carlos Alcaraz i Coco Gauff. Kontuzjowany Hiszpan nie będzie bronił tytułu

Widzowie oglądają film, który jest artystycznym skrótem ubiegłorocznego turnieju

I właśnie się zaczęła

Ceremonia za chwilę się rozpocznie!

Witamy w relacji na żywo z losowania drabinek Roland Garros 2026. Początek ceremonii o godzinie 14.

