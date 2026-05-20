Iga Świątek gra w Roland Garros. Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

Przed nami losowanie Roland Garros 2026.

Jedną z faworytek do triumfu w Paryżu jest Iga Świątek, czterokrotna mistrzyni tego turnieju.

Iga Świątek nazywana jest "Królową Mączki" i "Królową Paryża", bo właśnie na kortach Rolanda Garrosa odnosiła największe sukcesy. To tam eksplodował jej talent, gdy w rozgrywanym w 2020 r. jesienią turnieju zaledwie 19-letnia Polka zdemolowała konkurentki. Kolejne triumfy świętowała w latach 2022, 2023 i 2024.

Iga Świątek ten sezon zaczęła zaskakująco słabo i nawet na mączce nie zdołała awansować do finału (w Rzymie odpadła w półfinale). Mimo to zdaniem bukmacherów tylko Aryna Sabalenka ma większe szanse na zwycięstwo w Roland Garros niż Polka. Iga sama przyznała, że ciężka praca pod okiem trenera Francisca Roiga przynosi efekty, a ona coraz pewniej czuje się na korcie. "Za mną pierwsze dni treningów i naprawdę nie mogę się doczekać rywalizacji w Paryżu" - napisała teraz na Instagramie.

- W mojej karierze nie miało znaczenia, jak grałem przed Roland Garros - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" słynny Mats Wilander, trzykrotny mistrz paryskiego Szlema. Gdy tylko docierałem do Paryża, czułem, że wracam do domu. Wracały pozytywne myśli, że wygrywałem tam wcześniej, odnosząc sukcesy, że to moje ulubione korty. Iga doskonale wie, czym jest wygranie French Open i jak się to robi, a inne dziewczyny tego nie wiedzą, nie mają tego doświadczenia. To ogromna przewaga - dodał Szwed.

Kiedy losowanie Roland Garros 2026? O której godzinie?

Ceremonia losowania Roland Garros 2026 odbędzie się w czwartek 21 maja. Początek losowania o godzinie 14. Mecze pierwszej rundy Roland Garros rozgrywane będą przez trzy dni - od niedzieli 24 maja do wtorku 26 maja. Transmisja TV z Roland Garros na antenach Eurosportu 1, 2, 3 i 4 oraz online na HBO MAX i w Playerze.

