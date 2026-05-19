Iga Świątek już trenuje w Paryżu przed Roland Garros. Są pierwsze nagrania

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-05-19 15:14

Trwają eliminacje, a już za moment ruszy cała główna drabinka wielkoszlemowego turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa. Do Francji dotarła już Iga Świątek, jedna z głównych pretendentek do końcowego triumfu. We wtorek odbyła nawet trening na głównym korcie w Paryżu.

Kiedy gra Iga Świątek z Cocciaretto? O której godzinie mecz w 3. rundzie WTA Rzym?

i

Autor: Andrew Medichini/ Associated Press

Zajęcia odbyły się przed południem na słynnym Court Philippe-Chatrier. Aktualnej trzeciej rakiecie świata towarzyszyła Amerykanka Hailey Baptiste (plasująca się na 26. miejscu w rankingu WTA). Pierwsze zdjęcia i nagrania z tej sesji treningowej w swoich kanałach społecznościowych opublikował m.in. Eurosport, oficjalny nadawca turnieju.

24-letnia zawodniczka pracowała m.in. nad serwisem, grą z głębi kortu oraz wolejami. Do stolicy Francji dotarła po zmaganiach w stolicy Włoch. Świątek w Rzymie wywalczyła pierwszy półfinał turnieju WTA w tym roku. W nim musiała uznać wyższość Eliny Switoliny. Ukrainka pokonała Polkę po zaciętych trzech setach. 

ZOBACZ TEŻ: Roland Garros rozpoczęty, jedna z Polek już poza turniejem. Dopiero co błyszczała na AO

Świątek, która już czterokrotnie wygrywała paryski turniej (2020, 2022, 2023, 2024), ponownie jest wymieniana w gronie głównych kandydatek do tytułu. 

Tegoroczny Roland Garros już trwa, na razie w formie kwalifikacji. Turniej główny potrwa od 24 maja do 7 czerwca (transmisje na czterech kanałach Eurosportu i w Platformie MAX).

IGA ŚWIĄTEK NIE PODBIŁA RZYMU. PRZYKRA PORAŻKA ZE SWITOLINĄ 
WIELKI SZLEM
ŚWIĄTEK
IGA ŚWIĄTEK
ROLAND GARROS