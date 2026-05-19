Iga Świątek już trenuje w Paryżu przed Roland Garros. Są pierwsze nagrania

Zajęcia odbyły się przed południem na słynnym Court Philippe-Chatrier. Aktualnej trzeciej rakiecie świata towarzyszyła Amerykanka Hailey Baptiste (plasująca się na 26. miejscu w rankingu WTA). Pierwsze zdjęcia i nagrania z tej sesji treningowej w swoich kanałach społecznościowych opublikował m.in. Eurosport, oficjalny nadawca turnieju.

24-letnia zawodniczka pracowała m.in. nad serwisem, grą z głębi kortu oraz wolejami. Do stolicy Francji dotarła po zmaganiach w stolicy Włoch. Świątek w Rzymie wywalczyła pierwszy półfinał turnieju WTA w tym roku. W nim musiała uznać wyższość Eliny Switoliny. Ukrainka pokonała Polkę po zaciętych trzech setach.

Świątek, która już czterokrotnie wygrywała paryski turniej (2020, 2022, 2023, 2024), ponownie jest wymieniana w gronie głównych kandydatek do tytułu.

Tegoroczny Roland Garros już trwa, na razie w formie kwalifikacji. Turniej główny potrwa od 24 maja do 7 czerwca.