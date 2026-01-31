Australian Open PREMIE: Ile dla zwycięzcy? Ogromne nagrody pieniężne w AO 2026!

Pula nagród Australian Open 2026 wzrosła o 16 proc., osiągając 111,5 mln AUD.

Zwycięzcy singla otrzymają fortunę, 19 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sprawdź, ile zarobią mistrzowie Australian Open w singlu i pokonani w finale.

Organizatorzy Australian Open 2026 przed turniejem opublikowali listę premii i pełny podział puli nagród w wielkoszlemowym turnieju w Melbourne. I robi wrażenie. Całkowita pula nagród to 111,5 mln dolarów australijskich (AUD, kurs to 2,45 zł), co oznacza wzrost o niemal 16 procent w porównaniu z 2025 rokiem. Jest to największy procentowy wzrost w historii turnieju. Pamiętajmy jednak, że to kwoty brutto, a w Australii istnieje progresywny system podatkowy. Od tak wysokich nagród trzeba zapłacić podatek w wysokości ok. 45 procent.

Wzrosły nagrody we wszystkich rundach. Zwycięzcy rozgrywek singlowych (kobiety i mężczyźni) Australian Open zarobią po 4,15 miliona AUD (10,17 mln złotych) – to 19 proc. więcej niż w poprzednim roku. Pokonani w finale zgarną 2,15 mln AUD (5,27 mln zł). - Podwyższyliśmy nagrody pieniężne w każdej rundzie Australian Open. Najlepsi gracze na świecie otrzymają odpowiednie wynagrodzenie, które pozwoli im inwestować we własne kariery - stwierdził z dumą Craig Tiley, dyrektor Australian Open.

Premie w Australian Open znów wzrosły, ale problemem jest australijska waluta. Jeszcze trzy lat temu, kiedy zaczynał się Australian Open 2023, kurs dolara australijskiego, w którym wypłacane są nagrody w Melbourne, wynosił 3,02 zł. Potem ekonomia kraju Kangurów miała spore problemy. Do spowolnienia gospodarczego doszła rosnąca inflacja, a podwyższane stopy procentowe nie wyhamowały spadku wartości waluty. Przez kolejne trzy lata dolar australijski (AUD) osłabił się tak, że jego kurs to obecnie 2,45 zł.

Australian Open 2026: PREMIE w turniejach singlowych

Kurs 1 AUD – 2,45 zł

1. runda - 150 000 AUD (368 tys. zł)

2. runda – 225 000 AUD (551 tys. zł)

3. runda – 327 750 AUD (803 tys. zł)

4. runda – 480 000 AUD (1,18 mln zł)

Ćwierćfinał – 750 000 AUD (1,84 mln zł)

Półfinał – 1 250 000 AUD (3,06 mln zł)

Finalista – 2 150 000 AUD (5,27 mln zł)

Zwycięzca – 4 150 000 AUD (10,17 mln zł)

