Carlos Alcaraz mistrzem Australian Open! Novak Djoković opadł z sił w finale

Carlos Alcaraz po raz pierwszy w karierze zagrał w finale Australian Open i podbił Melbourne, pokonując w finale Novaka Djokovicia, dla którego był to już jedenasty mecz o tytuł mistrza AO. Hiszpan z Murcji skompletował Karierowego Wielkiego Szlema. Po dwóch triumfach w US Open (2022 i 2025), dwóch w Roland Garros (2024 i 2025) i dwóch w Wimbledonie (2023 i 2024) potrzebował już tylko zwycięstwa w Australian Open.

Półfinał kosztował go mnóstwo sił. Carlos Alcaraz po niesamowitej wojnie na wyniszczenie z Alexanderem Zverevem, walcząc ze skurczami i koszmarnym zmęczeniem, wygrał 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5. Mecz trwał 5 godzin i 27 minut. Dlatego nie wiadomo było, czy zdąży zregenerować się przed bitwą o tytuł.

W pierwszym secie Carlos Alcaraz wyglądał na zmęczonego, a Novaj Djoković grał jak z nut. Serb imponował dynamiką, dokładnością i solidnością. Łatwo wymuszał kolejne błędy Hiszpana, który często spóźniał się do uderzeń. Pierwszą partię Djoković wygrał pewnie 6:2.

Novak Djoković to 24-krotny mistrz turniejów Wielkiego Szlema, a Australian Open wygrał aż 10 razy. Jednak jego awans do finału była dużą niespodzianką. Niespełna 39-letni Serb w ćwierćfinale był już jedną nogą za burtą. Przegrywał z Lorenzo Musettim, ale Włoch doznał kontuzji i skreczował. W półfinale Djoković odrobił straty i po pięciu setach walki pokonał 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 broniącego tytułu Jannika Sinnera.

W drugim secie finału role się odwróciły. Carlos Alcaraz podkręcił wyraźnie tempo, a Novak Djoković wyglądał tak, jakby powoli uchodziło z niego powietrze. Drugą partię Hiszpan wygrał pewnie 6:2. W trzeciej też prezentował się dużo lepiej, a Serb coraz częściej popełniał błędy wynikające ze zmęczenia.

W czwartym secie Novak Djoković złapał drugi oddech i zaczął znów grać dużo lepiej, a kibice oglądali mnóstwo widowiskowych akcji. Serb miał swoje szanse na przełamanie i doprowadzenie do piątej partii. Końcówka należała jednak do Carlosa Alcaraza, który wykorzystał błędy starszego rywala.

Carlos Alcaraz i Novak Djoković grali ze sobą dziesięć razy, a bilans tej rywalizacji to teraz 5-5 dla Serba. Ostatnio spotkali się w półfinale US Open 2025 i górą był też Hiszpan (6:4, 7:6, 6:2). Djoković nigdy wcześniej nie przegrał finału w Australian Open. Mistrz Australian Open zarobi 4,15 mln dolarów australijskich czyli ponad 10 mln złotych.

Finał Australian Open: Carlos Alcaraz (Hiszpania) - Novak Djoković (Serbia) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5