Australian Open PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek za ćwierćfinał? Nagrody pieniężne w AO 2026 robią wrażenie!

Pula nagród Australian Open 2026 wzrosła o 16 proc., osiągając 111,5 mln AUD.

Zwycięzcy singla otrzymają po 4,15 mln AUD (ponad 10 mln zł), co stanowi 19 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sprawdź, ile zarobiła już Iga Świątek za awans do ćwierćfinału.

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału Australia Open, za co zarobiła już 750 tysięcy dolarów australijskich czyli ok. 1,84 mln złotych! Organizatorzy Australian Open przed turniejem opublikowali podział puli nagród w pierwszym wielkoszlemowym turnieju w sezonie. I robi wrażenie. Całkowita pula nagród to 111,5 mln dolarów australijskich (AUD, kurs to 2,45 zł), co oznacza wzrost o niemal 16 procent w porównaniu z 2025 rokiem. Jest to największy procentowy wzrost w historii turnieju.

Wzrosły nagrody we wszystkich rundach. Zwycięzcy rozgrywek singlowych (kobiety i mężczyźni) otrzymają po 4,15 miliona AUD (10 mln złotych) – to 19 proc. więcej niż w poprzednim roku. - Podwyższyliśmy nagrody pieniężne w każdej rundzie Australian Open. Najlepsi gracze na świecie otrzymają odpowiednie wynagrodzenie, które pozwoli im inwestować we własne kariery - stwierdził z dumą Craig Tiley, dyrektor Australian Open.

Premie w Australian Open znów wzrosły, ale problemem jest australijska waluta. Jeszcze trzy lat temu, kiedy zaczynał się Australian Open 2023, kurs dolara australijskiego, w którym wypłacane są nagrody w Melbourne, wynosił 3,02 zł. Potem ekonomia kraju Kangurów miała spore problemy. Do spowolnienia gospodarczego doszła rosnąca inflacja, a podwyższane stopy procentowe nie wyhamowały spadku wartości waluty. Przez kolejne trzy lata dolar australijski (AUD) osłabił się tak, że jego kurs to obecnie 2,45 zł.

Australian Open 2026: PREMIE w turniejach singlowych

Kurs 1 AUD – 2,45 zł

1. runda - 150 000 AUD (368 tys. zł)

2. runda – 225 000 AUD (551 tys. zł)

3. runda – 327 750 AUD (803 tys. zł)

4. runda – 480 000 AUD (1,18 mln zł)

Ćwierćfinał – 750 000 AUD (1,84 mln zł)

Półfinał – 1 250 000 AUD (3,06 mln zł)

Finalista – 2 150 000 AUD (5,27 mln zł)

Zwycięzca – 4 150 000 AUD (10,17 mln zł)

