Australian Open PREMIE w deblu: Ile zarobił Jan Zieliński za półfinał?

Jan Zieliński i Luke Johnson są już w półfinale turnieju debla Australian Open. Pokonali rozstawionych z numerem czwartym Salwadorczyka Marcelo Arevalo i Chorwata Mate Pavica 7:6(7-5), 6:2. Zieliński błysnął bardzo wysoką formą w United Cup, będąc najmocniejszym punktem reprezentacji Polski, która sięgnęła po upragniony puchar. Teraz "Zielaczek" potwierdza świetną dyspozycję w turnieju debla Australian Open. Kolejnymi rywalami pary Zieliński/Johnson będą w czwartek Australijczycy Jason Kubler i Marc Polmans, którzy od organizatorów otrzymali tzw. dziką kartę. W deblu tenisista z Warszawy największy wielkoszlemowy sukces odniósł w AO 2023, dochodząc do finału. Wówczas grał w parze z Hugo Nysem z Monako.

Jan Zieliński mia szansę zostać trzecim polskim triumfatorem gry podwójnej w Australian Open. W 1978 roku po tytuł sięgnął Wojciech Fibak, który grał wspólnie z Australijczykiem Kimem Warwickiem, a w 2014 roku mistrzami zostali Łukasz Kubot i Szwed Robert Lindstedt.

Ile zarobił Jan Zieliński w Australian Open? PREMIE w deblu

Para Jan Zieliński Luke Johnson za awans do półfinału turniej debla Australian Open zarobiła już 275 000 dolarów australijskich czyli ok. 673 tys. złotych (do podziału). Mistrzowie zarobią 900 tys. AUD.

Australian Open 2026 PREMIE w deblu

kurs: 1 dolar australijski (AUD) to 2,45 zł

Zwycięzcy 900 000 (do podziału)

Finaliści 485 000 AUD

1/2 finału 275 000 AUD

1/4 finału 158 000 AUD

3. runda 92 000 AUD

2. runda 64 000 AUD

1. runda 44 000 AUD

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie