Australian Open: Jedyny Polak w turnieju zagra o finał! Sukces Jana Zielińskiego

Jan Zieliński jest jedynym Polakiem, który pozostał w turnieju Australian Open. Wcześniej w środę Iga Świątek przegrała w ćwierćfinale singla z Kazaszką Jeleną Rybakiną 5:7, 1:6. W trakcie jej meczu Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson wyszli na kort, aby zagrać w ćwierćfinale debla i awansowali do półfinału w Melbourne po tym, jak pokonali rozstawionych z numerem czwartym Salwadorczyka Marcelo Arevalo i Chorwata Mate Pavicia 7:6 (7-5), 6:2.

Australian Open: Jan Zieliński zagra o finał

Wcześniej para Zieliński/Johnson wygrała z deblami Hijikata/Schoolkate (6:7, 7:5, 6:4), Ho/Jebens (6:7, 6:4, 6:4) i Pavlasek/J-P. Smith (6:3, 6:4). Starcie z duetem Arevalo/Pavić było pierwszym, w którym Polak i Brytyjczyk mierzyli się z rozstawionymi rywalami. Ich przeciwnikami w walce o finał będą w czwartek Australijczycy Jason Kubler i Marc Polmans, którzy od organizatorów otrzymali tzw. "dziką kartę", a w pierwszej rundzie po zaciętym meczu pokonali głośną parę rodaków Nick Kyrgios/Thanasi Kokkinakis (6:4, 4:6, 7:6).

Zieliński rywalizował w Melbourne także w mikście, w parze z Hsieh Su-wei z Tajwanu. Zwycięzcy AO z 2024 roku odpadli tym razem w pierwszej rundzie. Z kolei w deblu największy wielkoszlemowy sukces Zieliński odniósł właśnie w AO. W 2023 roku dotarł aż do finału! Wówczas grał w parze z Hugo Nysem z Monako. Co ciekawe, jednym z jego rywali w finale był wtedy... Kubler, tyle że w parze z innym rodakiem - Hijikatą, z którym polski deblista spotkał się już w 1. rundzie tegorocznego AO.

Wierzymy, że tym razem to Polak będzie lepszy w Melbourne od Kublera!

Ćwierćfinał Australian Open 2026: Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, Wielka Brytania) - Marcelo Arevalo, Mate Pavić (Salwador, Chorwacja, 4) 7:6 (7-5), 6:2