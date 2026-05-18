Roland Garros rozpoczęty, jedna z Polek już poza turniejem. Dopiero co błyszczała na AO

Linda Klimovicova przegrała w pierwszej rundzie kwalifikacji do turnieju głównego Roland Garros.

Tenisistka pochodząca z Czech zajmuje 157. miejsce w rankingu WTA, a jej pogromczyni - 147.

Maja Chwalińska dała prawdziwy popis mocy w starciu z reprezentantką gospodarzy, Alice Rame. Polka, rozstawiona w eliminacjach z numerem ósmym, od samego początku zdominowała rywalkę, wygrywając pierwszego seta do zera w zaledwie pół godziny. W drugiej odsłonie Francuzka zdołała ugrać trzy gemy, jednak to było wszystko, na co pozwoliła jej rozpędzona Chwalińska. Ostatecznie Polka triumfowała 6:0, 6:3, robiąc pierwszy z trzech kroków potrzebnych do awansu. W kolejnym meczu jej przeciwniczką będzie inna Francuzka, Carole Monnet (WTA 195.).

Niestety, mniej powodów do radości dostarczyła druga z naszych poniedziałkowych reprezentantek. Linda Klimovicova, która od listopada 2024 roku startuje w polskich barwach, musiała uznać wyższość Serbki Loli Radivojević. Czeszka z polskim paszportem, zajmująca 157. miejsce w rankingu WTA, uległa notowanej o dziesięć pozycji wyżej rywalce w dwóch setach 3:6, 4:6. Dla Klimovicovej, która w styczniu zaimponowała podczas Australian Open, tegoroczna przygoda z Roland Garros dobiegła końca już na pierwszej przeszkodzie.

We wtorek na kort wyjdzie trzecia z Polek walczących w eliminacjach, Katarzyna Kawa (WTA 139.), która zmierzy się z Amerykanką Ayaną Akli (WTA 256.). W turnieju głównym pewny udział ma już pięcioro biało-czerwonych. Wśród pań zobaczymy czterokrotną triumfatorkę paryskiej imprezy Igę Świątek, a także Magdalenę Fręch i Magdę Linette. W rywalizacji mężczyzn Polskę reprezentować będą Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Losowanie głównej drabinki odbędzie się w czwartek o godzinie 14:00