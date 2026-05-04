Iga Świątek i Aryna Sabalenka wspólnie protestują. Chodzi o duże pieniądze

Dyskusja między graczami a organizatorami czterech najważniejszych turniejów (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open) trwa od kwietnia 2025 roku. Wówczas wielu tenisistów z cyklów WTA i ATP podpisało list, w którym postulowano bardziej zrównoważony podział przychodów. Wspomniano też o potrzebie wsparcia w obszarach takich jak emerytury, opieka zdrowotna czy urlopy macierzyńskie, a także o większym udziale zawodników w procesie decyzyjnym.

W odpowiedzi organizatorzy Roland Garros zwiększyli pulę nagród – najpierw o 5,4 proc. względem 2024 roku, a następnie zapowiedziano jej dalszy wzrost do 61,7 mln euro, czyli o 9,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to m.in., że zwycięzca turnieju otrzyma 2,8 mln euro.

Mimo tych zmian część zawodników uważa, że tempo wzrostu nagród nie nadąża za rosnącymi przychodami turnieju. W liście wskazano, że przychody imprezy znacząco wzrosły, podczas gdy udział przeznaczony dla graczy pozostaje na stosunkowo niższym poziomie.

Podkreślono również potrzebę dalszych rozmów na temat funkcjonowania całego systemu oraz warunków dla zawodników. Tenisistom i tenisistkom zależy im na konstruktywnym dialogu i stopniowym wypracowaniu rozwiązań dotyczących zarówno podziału środków, jak i organizacji rozgrywek.

Z kolei Francuska Federacja Tenisowa podkreśla, że pula nagród w Roland Garros znacząco wzrosła w ostatnich latach, a tegoroczne podwyżki w dużej mierze obejmą zawodników odpadających we wcześniejszych rundach. Organizacja zapewniła też, że pozostaje otwarta na rozmowy i współpracę ze środowiskiem tenisowym.

A Roland Garros tuż tuż, impreza na paryskich kortach rozpocznie się 18 maja od tygodniowych kwalifikacji. Potem dwutygodniowa rywalizacja w ramach turnieju głównego. Finał z udziałem dwóch najlepszych singlistów zmagań 7 czerwca, dzień wcześniej finał pań.