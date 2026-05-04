"Nie wiem, czy chcę dalej skakać". Zaskakujące słowa Kacpra Tomasiaka!

Kamil Heppen
2026-05-04 13:05

Kacper Tomasiak był najjaśniejszą postacią minionej zimy w polskim sporcie. Z igrzysk olimpijskich wrócił jako bohater i zdobywca 3 medali dla Polski, ale po przełomowym sezonie zaskoczył w rozmowie z Andrzejem Grabowskim z Polskiego Radia. - Dalej nie do końca wiem, czy bym chciał dalej skakać, czy nie - powiedział Tomasiak.

Kacper Tomasiak
  Kacper Tomasiak był najlepszym polskim skoczkiem minionego sezonu.
  • Na igrzyskach olimpijskich zdobył 3 medale, a debiutancki sezon Pucharu Świata zakończył na 23. miejscu.
  • - Dalej trochę nie do końca wiem, czy bym chciał dalej skakać, czy nie - zaskoczył jednak Tomasiak w rozmowie z Andrzejem Grabowskim z Polskiego Radia.

Miniony sezon był słodko-gorzki w wykonaniu polskich skoczków, choć słodki niemalże tylko za sprawą Kacpra Tomasiaka. 19-latek w swoim debiutanckim sezonie w elicie zajął 23. miejsce w Pucharze Świata, pięciokrotnie meldując się w czołowej "10" zawodów. Najważniejsze były jednak igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, z których wrócił z 3 medalami! Polski junior został objawieniem IO, a w PŚ mógł wypaść jeszcze lepiej, gdyby nie upadek w Vikersund, po którym przedwcześnie zakończył starty. Teraz po krótkim urlopie Tomasiak zaskoczył jednak w sprawie swojej przyszłości.

Myślę, że dalej trochę nie do końca wiem, czy bym chciał dalej skakać, czy nie. Raczej będę ciągnął to bardzo długo, ale myślę, że jakichś konkretnych planów na przyszłość nie mam - stwierdził młody skoczek, zapytany na antenie Polskiego Radia o plany na najbliższe lata.

W trakcie rozmowy Tomasiak wrócił też do trudnych chwil ze swojego wielkiego sezonu.

- Potrzebowałem z tydzień i parę dni odpoczynku, bo byłem troszkę poobijany i też zmęczenie tym sezonem dało o sobie mocniej znać, przez co bardziej odczuwałem te skutki upadku. Przez ten tydzień potrzebowałem takiego totalnego luzu, żeby sobie odpocząć - opisał okres po wspomnianym upadku w Vikersund.

A co w najbliższym czasie, poza treningami do nowego sezonu? 19-latek wykorzystuje moment po zimie, aby nadrobić zaległości na studiach. Jak sam twierdzi, jest bardziej umysłem ścisłym i czeka go teraz intensywny czas.

Kacper Tomasiak