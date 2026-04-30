Dawid Kubacki ogłasza koniec współpracy. Pożegnalny wpis w sieci

„Po wielu latach wspaniałej współpracy nadszedł ten moment... nie będę już skakał w różowym kasku Manner. Praca z wami to była przyjemność i cieszę się, że przeżyliśmy wspólnie tyle pięknych chwil” – napisał.

Kubacki podziękował także firmie za wspólne lata i życzył jej dalszych sukcesów, dodając: „Do zobaczenia na skoczniach”.

Współpraca Kubackiego z Mannerem była jedną z najbardziej rozpoznawalnych w świecie skoków narciarskich. Charakterystyczny różowy kask z logo austriackiej marki stał się znakiem rozpoznawczym zawodnika podczas jego największych sukcesów – w tym mistrzostwa świata, Turniej Czterech Skoczni czy triumfy w zawodach Pucharu Świata.

Rozstanie oznacza więc nie tylko zmianę sponsora, ale również koniec pewnego wizerunkowego etapu w karierze polskiego skoczka.

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Mannera w roli partnera Kubackiego. Możliwe, że w najbliższym czasie zawodnik ogłosi nową współpracę sponsorską przed kolejnym sezonem.