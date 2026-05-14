Iga Świątek - Elina Switolina RELACJA NA ŻYWO. Półfinał WTA w Rzymie

Na żywo Iga Świątek - Elina Switolina 40-0 Dokładny bekhend Polki 30-0 Sprytne zagranie Igi przy siatce 15-0 Dobry serwis Igi 4:6, 6:2, 1:4 Gem Switolina. Kolejny gem w trzecim secie, w którym Iga prowadziła (teraz 30-0), ale popełniała potem kosztowne błędy 30-40 Błąd Igi. Bekhend w siatkę. Próbowała zagrać po linii 30-30 Bardzo dobry serwis Ukrainki 30-15 Return Polki w siatkę 30-0 Dobry return Igi. Wymusiła nim błąd rywalki 15-0 4:6, 6:2, 1:3 Gem Świątek. Iga wygrywa pierwszego gema w decydującym secie. Obroniła podanie. Na koniec efektowny drive-volley Polki 40-30 Bardzo mocny return Ukrainki 40-15 Dobry wolej Igi przy siatce 30-15 Iga mocnym forhendem po linii wymusiła błąd rywalki 15-15 Dobry serwis Polki 0-15 Znów za duże ryzyko i niecelny forhend Igi 4:6, 6:2, 0:3 Gem Switolina. Iga przegrywa trzeciego gema z rzędu, w którym prowadziła Przewaga Switolina. Iga pod presją zagrała w siatkę Równowaga. Iga odważnie ruszyła do siatki. Rywalka popełniła błąd Przewaga Switolina. Iga minimalnie przestrzeliła. Za dużo ryzykuje w niektórych akcjach 40-40 As serwisowy Switoliny 40-30 Kapitalny return Igi i jest szansa na przełamanie 30-30 Niestety niecelny forhend Polki 30-15 Znów mocny return Igi a potem pewny bekhend w otwarty kort 15-15 Iga przejęła inicjatywę returnem i wymusiła błąd rywalki 0-15 4:6, 6:2, 0:2 Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Na koniec znów dobry return Ukrainki. Polka traci serwis i musi odrabiać straty 30-40 Świetny return Switoliny i jest breakpoint 30-30 Znów błąd Polki 30-15 Po returnie rywalki Iga odegrała pod presją w siatkę 30-0 As serwisowy Polki! 15-0 Dobry kick-serwis Igi przy drugim podaniu 4:6, 6:2, 0:1 Gem Switolina. Na koniec dobry serwis Eliny. Szkoda tych niewykorzystanych szans na przełamanie... Przewaga Switolina. Mocny i dokładny forhend Ukrainki Równowaga. Co za bekhend Igi! Niesamowite zagrała po ciasnym crossie Przewaga Switolina. Niecelny return Igi Równowaga. Switolina zepchnęła Świątek do głębokiej defensywy i spokojnie skończyła punkt Jest kolejna szansa na przełamanie Równowaga. Ale szkoda! Iga miała inicjatywę, ale rywalka świetnie się broniła. W końcu Polka minimalnie przestrzeliła Iga znów ma breakpointa. Rywalka pod presją zagrała w siatkę 40-40 40-30 Iga ma breakpointa. Najpierw jej agresywny return, a potem mocny forhend w otwarty kort 30-30 Ciekawa wymiana. Na koniec dokładny bekhend Ukrainki 30-15 Iga chciała zagrać dokładny bekhend po crossie, ale przestrzeliła 30-0 Iga ściągnęła rywalkę do siatki slajsem i popisała się ładnym minięciem 15-0 Początek trzeciego seta. Serwuje Switolina ZNAKOMITA REAKCJA! Iga Świątek wygrywa drugiego seta 6:2!



Teraz tylko podtrzymać tę dyspozycję w decydującej partii.#zkortu | #IBI26 | 📸 WTA TV pic.twitter.com/5y8I3q0acu — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 14, 2026 4:6, 6:2 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka na koniec wygrała gema do zera. Przed nami trzeci set! 40-0 As serwisowy Igi! Piłki setowe 30-0 Kapitalny bekhend Polki wzdłuż linii 15-0 Po sprytnym zagraniu Igi rywalka odegrała w aut 4:6, 5:2 Gem Switolina. Polka miała już piłkę setową, ale Ukrainka w dobrym stylu wybroniła się Przewaga Switolina 40-40 Efektowny forhend Switoliny. Wzdłuż linii 40-30 Iga ma już piłkę setową po błędzie rywalki, która zagrała w siatkę 30-30 Ukrainka zagrała ramą rakiety, daleko w aut 15-30 Niecelny bekhend Polki 15-15 Iga znów szalała w defensywie, ale w końcu nie dała rady odegrać w kort 15-0 Iga błysnęła teraz świetną defensywą i doczekała się błędu rywalki 4:6, 5:1 Gem Świątek. Na koniec gema świetny bekhend po linii Igi i jej bojowe "JAZDA!" 40-30 Iga zagrała w siatkę. Przewaga w gemie topnieje 40-15 Efektowny forhend Ukrainki po crossie 40-0 Return Switoliny w siatkę 30-0 Znów dobre pierwsze podanie 15-0 Dobry pierwszy serwis Polki 4:6, 4:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Switoliny. Iga prowadzi ponownie z przewagą podwójnego przełamania 40-15 Iga ma breakpointy. Ładnie przegoniła rywalkę po korcie 30-15 30-0 Niecelny forhend Ukrainki 15-0 Switolina pod presją zagrała w aut 4:6, 3:1 Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Na koniec gema świetna kontra Ukrainki. Polka minięta przy siatce Bardzo duży aut po forhendzie Igi. Znów broni breakpointa Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Świątek Przewaga Świątek. Dobry kick-serwis Igi 40-40 Znów kapitalny bekhend po linii naszej gwiazdy 30-40 Pewny bekhend Igi po linii. Ta część kortu była już otwarta 15-40 Iga broni breakpointów 15-30 Prost błąd Polki. Na półkorcie zagrała w siatkę 15-15 Po głębokim returnie rywalki Iga odegrała w aut 15-0 Switolina znów pod presją zagrała w siatkę 4:6, 3:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga gra coraz lepiej. Przede wszystkim dokładniej. A rywalka pod presją popełniała teraz błędy 40-15 Błąd Switoliny i są breakpointy 30-15 Iga ładnie zbudowała punkt, otwierając sobie kort 15-15 Ukrainka pod presją zagrała w siatkę 0-15 4:6, 2:0 Gem Świątek. Na koniec gema świetny forhend Polki 40-30 Teraz dokładny i mocny forhend Igi po linii 30-30 Polka miała inicjatywę, ale znów przestrzeliła z forhendu 30-15 Świetny wolej Igi przy siatce 15-15 Autowy forhend Polki 15-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki 4:6, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Trzeci breakpoint już wykorzystany. Iga znów zepchnęła rywalkę do głębokiej defensywy 40-30 40-15 Niesamowita reakcja Ukrainki na mocny return Polki 40-0 Dobry skrót Switoliny, ale jeszcze lepsza odpowiedź Świątek. Iga ma breakpointy 30-0 Znów błąd Ukrainki. Forhend w siatkę 15-0 Po returnie Igi rywalka odegrała w siatkę Początek drugiego seta. Serwuje Switolina Za dużo niewymuszonych błędów.



📸: WTA TV#zkortu | #IBI26 https://t.co/AoinaodtX7 pic.twitter.com/tEXLhBv3Xs — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 14, 2026 Iga korzysta z przerwy toaletowej 4:6 GEM I SET SWITOLINA. Niestety na koniec znów Iga pośpieszyła się z kończeniem akcji i zagrała w aut 15-40 Kolejny błąd Polki. Niesamowicie dobrze gra dziś w defensywie Ukrainka. Piłki setowe 15-30 Znów autowy forhend Polki 15-15 Iga próbowała skończyć punkt mocnym forhendem wzdłuż linii, ale przestrzeliła 15-0 Ukrainka zagrała za końcową linię 4:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Jazda! W ostatniej wymianie Iga dokładnym głębokim zagraniem wymusiła błąd rywalki. Iga ma breakpointa po kapitalnej wymianie. Rywalka znów szalała w defensywie 40-40 Znów świetna defensywa Switoliny i błąd Świątek na koniec wymiany, w której dyktowała tempo 40-30 Iga returnowała ramą rakiety, daleko w aut 40-15 Po mocnym returnie Polki rywalka odegrała w aut. Są breakpointy 30-15 Teraz bardzo niecelny return Igi 30-0 Najpierw dobry return Igi a potem pewny forhend w otwarty kort 15-0 Świetny return Polki 3:5 Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Iga na koniec popełniła kolejny błąd po returnie rywalki. Słabo serwowała i grała niedokładnie teraz Iga broni breakpointa po kolejnym błędzie 40-40 Ukrainka błysnęła świetną defensywą. Iga miała inicjatywę, ale na koniec zagrała w aut 40-30 Mocny bekhend Polki po crossie. Rywalka nie dała rady odegrać 30-30 Minimalnie niecelny forhend Świątek 30-15 Mocny i dokładny bekhend Polki pod końcową linię 15-15 Po głębokim returnie rywalki Iga odegrała w siatkę 15-0 Dobry kick-serwis Igi przy drugim podaniu 3:4 Gem Switolina. Ukrainka wraca na prowadzenie. Szkoda tej niewykorzystanej szansy na przełamanie. Zabrakło dokładności Przewaga Switolina. Bardzo długa wymiana. Iga miała inicjatywę, ale rywalka grała solidnie i doczekała się błędu Polki Równowaga. Niestety błąd Igi, autowy bekhend Iga ma pierwszego dziś breakpointa. Znów wymusiła błąd rywalki 40-40 Iga wywierała presję, zagrywając dokładnie i z dużą rotacją. Elina w końcu odegrała w siatkę 30-40 A teraz return Igi w siatkę 30-30 Potężny return Igi 15-30 Autowy return Polki 15-15 Iga ładnie przyśpieszyła z bekhendu i wymusiła błąd rywalki 0-15 Znakomity forhend Ukainki 3:3 Gem Świątek. Iga w bardzo dobrym stylu obroniła podanie. Mamy już remis 40-0 Iga coraz lepiej serwuje. Teraz trafiła mocno pierwszym podaniem i poprawiła bekhendem po crossie 30-0 Ukrainka pod presją nie trafiła w kort 15-0 Switolina miała inicjatywę, ale zagrała w aut 2:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Iga dokładnym zagraniem wymusiła błąd rywalki. Trzy podwójne błędy serwisowe popełniła Ukrainka w tym gemie 40-15 Niesamowite! Kolejny podwójny błąd. Iga ma breakpointy 30-15 Znów podwójny błąd serwisowy Ukrainki 15-15 Podwójny błąd serwisowy Switoliny 0-15 Autowy return Polki 1:3 Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Zupełnie nieudany gem serwisowy Igi, przegrany do zera. Ukrainka znakomicie zaczęła ten mecz 0-40 Iga zagrała ramą rakiety i broni breakpointów 0-30 Switolina przejęła inicjatywę, otworzyła sobie kort i skończyła punkt mocnym forhendem po crossie 0-15 Świetny return Ukrainki po drugim podaniu Polki 1:2 Gem Switolina. Ukrainka obroniła serwis i wraca na prowadzenie 30-40 Oj szkoda... Iga miała inicjatywę, ale rywalka szalała w obronie. Na koniec Polka przestrzeliła 30-30 Podwójny błąd serwisowy Switoliny 15-30 Return Igi w siatkę 15-15 Błąd Ukrainki przy siatce po krótszym zagraniu Polki 0-15 Za długi forhend Świątek 1:1 Gem Świątek. Mamy już remis. Iga przegrywała 0-30, ale potem grała już skutecznie, wymuszając błędy rywalki 40-30 Długa i intensywna wymiana. Iga dyktowała tempo i doczekała się błędu rywalki 30-30 Znakomity wygrywający serwis Polki 15-30 Mocny serwis a potem pewny bekhend Igi 0-30 Świetny bekhend Switoliny. Zaskoczyła Świątek kierunkiem zagrania 0-15 Autowy bekhend Polki na koniec ciekawej wymiany 0:1 Gem Switolina. Ukrainka zgarnia gema otwarcia. Obroniła serwis. Na koniec autowy return Igi 30-40 Autowy bekhend Igi, za końcową linię 30-30 Błąd Polki 30-15 Iga pięknie otworzyła sobie kort dokładnymi zagraniami, ruszyła do przodu i skończyła punkt 15-15 GRAMY! Serwuje Elina Switolina Trwa rozgrzewka DOCZEKAŁY SIĘ...🥱



📸: WTA TV#zkortu | #IBI26 pic.twitter.com/mM4sFn43bi — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 14, 2026 Przed meczem Świątek - Switolina była jeszcze przerwa muzyczna, ale za chwilę panie zaczną mecz "Iga to świetna zawodniczka, wielka mistrzyni, wygrała wiele tytułów na mączce. Tak się składa, że trenowałyśmy ze sobą na początku tego tygodnia, więc znamy swoje podejście i będzie to ekscytujący mecz" - powiedziała Elina Switolina W finale czeka już Coco Gauff, która dziś pokonała pewnie 6:4, 6:3 Soranę Cirsteę, rewelację turnieju Iga Świątek i Elina Switolina są już na korcie! Miedwiediew pokonał Landaluce 1:6, 6:4, 7:5. Iga Świątek ok. godziny 22 pojawi się na korcie! W trzecim secie meczu Landaluce - Miedwiediew jest 4:4. Iga Świątek zacznie pewnie już przed godz. 22 Landaluce prowadzi już w trzecim secie 3:1. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek Mecz Landulace - Miedwiediew jest 6:1, 4:6 i będzie trzeci set! Zatem Iga Świątek zagra pewnie grubo po godzinie 21 Trwa jeszcze przerywany przez deszcz mecz Landaluce - Miedwiediew i pachnie trzecim setem. Jest 6:1, 3:5 Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Elina Switolina w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Początek po godzinie 20.30, po zakończeniu meczu Landaluce - Miedwiediew.

Iga Świątek i Elina Switolina to dwie dobre koleżanki. Doświadczona Ukrainka gościła choćby na charytatywnym meczu Igi z Agnieszką Radwańską w Krakowie i sędziowała to spotkanie. Panie grały ze sobą sześć razy, a Polka wygrała cztery z tych spotkań. Doświadczona tenisistka z Odessy w tym sezonie prezentuje bardzo wysoką formę, która pozwoliła jej awansować na 10. miejsce w rankingu. Świątek przegrała niedawno ze Switoliną - 2:6, 6:4, 4:6 w Indian Wells. Na mączce ostatni raz zmierzyły się w Roland Garros 2025 i Iga wygrała to spotkanie 6:1, 7:5.

31-letnia Elina Switolina znana jest z ogromnej waleczności, dobrej defensywy i świetnej gry z kontry. Awans do półfinału w Rzymie wywalczyła w znakomitym stylu, pokonując w środowy wieczór 2:6, 6:4, 6:4 Jelenę Rybakinę, wiceliderkę rankingu. - Elina zawsze walczy do końca i właściwie do ostatniej piłki trzeba być w stu procentach odważnym i zaangażowanym, żeby skończyć mecz, bo ona potrafi się wygrzebać naprawdę z niezłych tarapatów. Na pewno ma ogromne doświadczenie, zawsze była solidną zawodniczką - mówiła Iga Świątek o Ukraince.