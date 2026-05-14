Iga Świątek - Elina Switolina RELACJA NA ŻYWO. Półfinał WTA w Rzymie

Iga Świątek - Elina Switolina
40-0 Dokładny bekhend Polki
30-0 Sprytne zagranie Igi przy siatce
15-0 Dobry serwis Igi
4:6, 6:2, 1:4
Gem Switolina. Kolejny gem w trzecim secie, w którym Iga prowadziła (teraz 30-0), ale popełniała potem kosztowne błędy
30-40 Błąd Igi. Bekhend w siatkę. Próbowała zagrać po linii
30-30 Bardzo dobry serwis Ukrainki
30-15 Return Polki w siatkę
30-0 Dobry return Igi. Wymusiła nim błąd rywalki
15-0
4:6, 6:2, 1:3
Gem Świątek. Iga wygrywa pierwszego gema w decydującym secie. Obroniła podanie. Na koniec efektowny drive-volley Polki
40-30 Bardzo mocny return Ukrainki
40-15 Dobry wolej Igi przy siatce
30-15 Iga mocnym forhendem po linii wymusiła błąd rywalki
15-15 Dobry serwis Polki
0-15 Znów za duże ryzyko i niecelny forhend Igi
4:6, 6:2, 0:3
Gem Switolina. Iga przegrywa trzeciego gema z rzędu, w którym prowadziła
Przewaga Switolina. Iga pod presją zagrała w siatkę
Równowaga. Iga odważnie ruszyła do siatki. Rywalka popełniła błąd
Przewaga Switolina. Iga minimalnie przestrzeliła. Za dużo ryzykuje w niektórych akcjach
40-40 As serwisowy Switoliny
40-30 Kapitalny return Igi i jest szansa na przełamanie
30-30 Niestety niecelny forhend Polki
30-15 Znów mocny return Igi a potem pewny bekhend w otwarty kort
15-15 Iga przejęła inicjatywę returnem i wymusiła błąd rywalki
0-15
4:6, 6:2, 0:2
Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Na koniec znów dobry return Ukrainki. Polka traci serwis i musi odrabiać straty
30-40 Świetny return Switoliny i jest breakpoint
30-30 Znów błąd Polki
30-15 Po returnie rywalki Iga odegrała pod presją w siatkę
30-0 As serwisowy Polki!
15-0 Dobry kick-serwis Igi przy drugim podaniu
4:6, 6:2, 0:1
Gem Switolina. Na koniec dobry serwis Eliny. Szkoda tych niewykorzystanych szans na przełamanie...
Przewaga Switolina. Mocny i dokładny forhend Ukrainki
Równowaga. Co za bekhend Igi! Niesamowite zagrała po ciasnym crossie
Przewaga Switolina. Niecelny return Igi
Równowaga. Switolina zepchnęła Świątek do głębokiej defensywy i spokojnie skończyła punkt
Jest kolejna szansa na przełamanie
Równowaga. Ale szkoda! Iga miała inicjatywę, ale rywalka świetnie się broniła. W końcu Polka minimalnie przestrzeliła
Iga znów ma breakpointa. Rywalka pod presją zagrała w siatkę
40-40
40-30 Iga ma breakpointa. Najpierw jej agresywny return, a potem mocny forhend w otwarty kort
30-30 Ciekawa wymiana. Na koniec dokładny bekhend Ukrainki
30-15 Iga chciała zagrać dokładny bekhend po crossie, ale przestrzeliła
30-0 Iga ściągnęła rywalkę do siatki slajsem i popisała się ładnym minięciem
15-0
Początek trzeciego seta. Serwuje Switolina
ZNAKOMITA REAKCJA! Iga Świątek wygrywa drugiego seta 6:2!— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 14, 2026
4:6, 6:2
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka na koniec wygrała gema do zera. Przed nami trzeci set!
40-0 As serwisowy Igi! Piłki setowe
30-0 Kapitalny bekhend Polki wzdłuż linii
15-0 Po sprytnym zagraniu Igi rywalka odegrała w aut
4:6, 5:2
Gem Switolina. Polka miała już piłkę setową, ale Ukrainka w dobrym stylu wybroniła się
Przewaga Switolina
40-40 Efektowny forhend Switoliny. Wzdłuż linii
40-30 Iga ma już piłkę setową po błędzie rywalki, która zagrała w siatkę
30-30 Ukrainka zagrała ramą rakiety, daleko w aut
15-30 Niecelny bekhend Polki
15-15 Iga znów szalała w defensywie, ale w końcu nie dała rady odegrać w kort
15-0 Iga błysnęła teraz świetną defensywą i doczekała się błędu rywalki
4:6, 5:1
Gem Świątek. Na koniec gema świetny bekhend po linii Igi i jej bojowe "JAZDA!"
40-30 Iga zagrała w siatkę. Przewaga w gemie topnieje
40-15 Efektowny forhend Ukrainki po crossie
40-0 Return Switoliny w siatkę
30-0 Znów dobre pierwsze podanie
15-0 Dobry pierwszy serwis Polki
4:6, 4:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Switoliny. Iga prowadzi ponownie z przewagą podwójnego przełamania
40-15 Iga ma breakpointy. Ładnie przegoniła rywalkę po korcie
30-15
30-0 Niecelny forhend Ukrainki
15-0 Switolina pod presją zagrała w aut
4:6, 3:1
Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Na koniec gema świetna kontra Ukrainki. Polka minięta przy siatce
Bardzo duży aut po forhendzie Igi. Znów broni breakpointa
Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Świątek
Przewaga Świątek. Dobry kick-serwis Igi
40-40 Znów kapitalny bekhend po linii naszej gwiazdy
30-40 Pewny bekhend Igi po linii. Ta część kortu była już otwarta
15-40 Iga broni breakpointów
15-30 Prost błąd Polki. Na półkorcie zagrała w siatkę
15-15 Po głębokim returnie rywalki Iga odegrała w aut
15-0 Switolina znów pod presją zagrała w siatkę
4:6, 3:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga gra coraz lepiej. Przede wszystkim dokładniej. A rywalka pod presją popełniała teraz błędy
40-15 Błąd Switoliny i są breakpointy
30-15 Iga ładnie zbudowała punkt, otwierając sobie kort
15-15 Ukrainka pod presją zagrała w siatkę
0-15
4:6, 2:0
Gem Świątek. Na koniec gema świetny forhend Polki
40-30 Teraz dokładny i mocny forhend Igi po linii
30-30 Polka miała inicjatywę, ale znów przestrzeliła z forhendu
30-15 Świetny wolej Igi przy siatce
15-15 Autowy forhend Polki
15-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki
4:6, 1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Trzeci breakpoint już wykorzystany. Iga znów zepchnęła rywalkę do głębokiej defensywy
40-30
40-15 Niesamowita reakcja Ukrainki na mocny return Polki
40-0 Dobry skrót Switoliny, ale jeszcze lepsza odpowiedź Świątek. Iga ma breakpointy
30-0 Znów błąd Ukrainki. Forhend w siatkę
15-0 Po returnie Igi rywalka odegrała w siatkę
Początek drugiego seta. Serwuje Switolina
Za dużo niewymuszonych błędów.— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 14, 2026
Elina Switolina bliżej finału...🤏
Iga korzysta z przerwy toaletowej
4:6
GEM I SET SWITOLINA. Niestety na koniec znów Iga pośpieszyła się z kończeniem akcji i zagrała w aut
15-40 Kolejny błąd Polki. Niesamowicie dobrze gra dziś w defensywie Ukrainka. Piłki setowe
15-30 Znów autowy forhend Polki
15-15 Iga próbowała skończyć punkt mocnym forhendem wzdłuż linii, ale przestrzeliła
15-0 Ukrainka zagrała za końcową linię
4:5
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Jazda! W ostatniej wymianie Iga dokładnym głębokim zagraniem wymusiła błąd rywalki.
Iga ma breakpointa po kapitalnej wymianie. Rywalka znów szalała w defensywie
40-40 Znów świetna defensywa Switoliny i błąd Świątek na koniec wymiany, w której dyktowała tempo
40-30 Iga returnowała ramą rakiety, daleko w aut
40-15 Po mocnym returnie Polki rywalka odegrała w aut. Są breakpointy
30-15 Teraz bardzo niecelny return Igi
30-0 Najpierw dobry return Igi a potem pewny forhend w otwarty kort
15-0 Świetny return Polki
3:5
Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Iga na koniec popełniła kolejny błąd po returnie rywalki. Słabo serwowała i grała niedokładnie teraz
Iga broni breakpointa po kolejnym błędzie
40-40 Ukrainka błysnęła świetną defensywą. Iga miała inicjatywę, ale na koniec zagrała w aut
40-30 Mocny bekhend Polki po crossie. Rywalka nie dała rady odegrać
30-30 Minimalnie niecelny forhend Świątek
30-15 Mocny i dokładny bekhend Polki pod końcową linię
15-15 Po głębokim returnie rywalki Iga odegrała w siatkę
15-0 Dobry kick-serwis Igi przy drugim podaniu
3:4
Gem Switolina. Ukrainka wraca na prowadzenie. Szkoda tej niewykorzystanej szansy na przełamanie. Zabrakło dokładności
Przewaga Switolina. Bardzo długa wymiana. Iga miała inicjatywę, ale rywalka grała solidnie i doczekała się błędu Polki
Równowaga. Niestety błąd Igi, autowy bekhend
Iga ma pierwszego dziś breakpointa. Znów wymusiła błąd rywalki
40-40 Iga wywierała presję, zagrywając dokładnie i z dużą rotacją. Elina w końcu odegrała w siatkę
30-40 A teraz return Igi w siatkę
30-30 Potężny return Igi
15-30 Autowy return Polki
15-15 Iga ładnie przyśpieszyła z bekhendu i wymusiła błąd rywalki
0-15 Znakomity forhend Ukainki
3:3
Gem Świątek. Iga w bardzo dobrym stylu obroniła podanie. Mamy już remis
40-0 Iga coraz lepiej serwuje. Teraz trafiła mocno pierwszym podaniem i poprawiła bekhendem po crossie
30-0 Ukrainka pod presją nie trafiła w kort
15-0 Switolina miała inicjatywę, ale zagrała w aut
2:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Iga dokładnym zagraniem wymusiła błąd rywalki. Trzy podwójne błędy serwisowe popełniła Ukrainka w tym gemie
40-15 Niesamowite! Kolejny podwójny błąd. Iga ma breakpointy
30-15 Znów podwójny błąd serwisowy Ukrainki
15-15 Podwójny błąd serwisowy Switoliny
0-15 Autowy return Polki
1:3
Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Zupełnie nieudany gem serwisowy Igi, przegrany do zera. Ukrainka znakomicie zaczęła ten mecz
0-40 Iga zagrała ramą rakiety i broni breakpointów
0-30 Switolina przejęła inicjatywę, otworzyła sobie kort i skończyła punkt mocnym forhendem po crossie
0-15 Świetny return Ukrainki po drugim podaniu Polki
1:2
Gem Switolina. Ukrainka obroniła serwis i wraca na prowadzenie
30-40 Oj szkoda... Iga miała inicjatywę, ale rywalka szalała w obronie. Na koniec Polka przestrzeliła
30-30 Podwójny błąd serwisowy Switoliny
15-30 Return Igi w siatkę
15-15 Błąd Ukrainki przy siatce po krótszym zagraniu Polki
0-15 Za długi forhend Świątek
1:1
Gem Świątek. Mamy już remis. Iga przegrywała 0-30, ale potem grała już skutecznie, wymuszając błędy rywalki
40-30 Długa i intensywna wymiana. Iga dyktowała tempo i doczekała się błędu rywalki
30-30 Znakomity wygrywający serwis Polki
15-30 Mocny serwis a potem pewny bekhend Igi
0-30 Świetny bekhend Switoliny. Zaskoczyła Świątek kierunkiem zagrania
0-15 Autowy bekhend Polki na koniec ciekawej wymiany
0:1
Gem Switolina. Ukrainka zgarnia gema otwarcia. Obroniła serwis. Na koniec autowy return Igi
30-40 Autowy bekhend Igi, za końcową linię
30-30 Błąd Polki
30-15 Iga pięknie otworzyła sobie kort dokładnymi zagraniami, ruszyła do przodu i skończyła punkt
15-15
GRAMY! Serwuje Elina Switolina
Trwa rozgrzewka
DOCZEKAŁY SIĘ...🥱— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 14, 2026
Iga Świątek i Elina Switolina już na korcie 🫵
JAZDA! 🇵🇱
JAZDA! 🇵🇱
Przed meczem Świątek - Switolina była jeszcze przerwa muzyczna, ale za chwilę panie zaczną mecz
"Iga to świetna zawodniczka, wielka mistrzyni, wygrała wiele tytułów na mączce. Tak się składa, że trenowałyśmy ze sobą na początku tego tygodnia, więc znamy swoje podejście i będzie to ekscytujący mecz" - powiedziała Elina Switolina
W finale czeka już Coco Gauff, która dziś pokonała pewnie 6:4, 6:3 Soranę Cirsteę, rewelację turnieju
Miedwiediew pokonał Landaluce 1:6, 6:4, 7:5. Iga Świątek ok. godziny 22 pojawi się na korcie!
W trzecim secie meczu Landaluce - Miedwiediew jest 4:4. Iga Świątek zacznie pewnie już przed godz. 22
Landaluce prowadzi już w trzecim secie 3:1. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek
Mecz Landulace - Miedwiediew jest 6:1, 4:6 i będzie trzeci set! Zatem Iga Świątek zagra pewnie grubo po godzinie 21
Trwa jeszcze przerywany przez deszcz mecz Landaluce - Miedwiediew i pachnie trzecim setem. Jest 6:1, 3:5
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Elina Switolina w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Początek po godzinie 20.30, po zakończeniu meczu Landaluce - Miedwiediew.
Iga Świątek i Elina Switolina to dwie dobre koleżanki. Doświadczona Ukrainka gościła choćby na charytatywnym meczu Igi z Agnieszką Radwańską w Krakowie i sędziowała to spotkanie. Panie grały ze sobą sześć razy, a Polka wygrała cztery z tych spotkań. Doświadczona tenisistka z Odessy w tym sezonie prezentuje bardzo wysoką formę, która pozwoliła jej awansować na 10. miejsce w rankingu. Świątek przegrała niedawno ze Switoliną - 2:6, 6:4, 4:6 w Indian Wells. Na mączce ostatni raz zmierzyły się w Roland Garros 2025 i Iga wygrała to spotkanie 6:1, 7:5.
Świątek - Switolina NA ŻYWO. Relacja live z Rzymu
31-letnia Elina Switolina znana jest z ogromnej waleczności, dobrej defensywy i świetnej gry z kontry. Awans do półfinału w Rzymie wywalczyła w znakomitym stylu, pokonując w środowy wieczór 2:6, 6:4, 6:4 Jelenę Rybakinę, wiceliderkę rankingu. - Elina zawsze walczy do końca i właściwie do ostatniej piłki trzeba być w stu procentach odważnym i zaangażowanym, żeby skończyć mecz, bo ona potrafi się wygrzebać naprawdę z niezłych tarapatów. Na pewno ma ogromne doświadczenie, zawsze była solidną zawodniczką - mówiła Iga Świątek o Ukraince.