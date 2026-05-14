Iga Świątek - Elina Switolina RELACJA NA ŻYWO. Półfinał WTA w Rzymie

Michał Chojecki
2026-05-14 23:47

Iga Świątek walczy z Eliną Switoliną w półfinale turnieju w Rzymie. W finale czeka już Coco Gauff. Polka i Ukrainka znają się znakomicie i darzą się sympatią. Grały ze sobą sześć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-2 dla Igi, ale ostatnio górą była rywalka, która w tym sezonie prezentuje bardzo wysoką formę. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Switolina.

Autor: Associated Press
40-0 Dokładny bekhend Polki

30-0 Sprytne zagranie Igi przy siatce

15-0 Dobry serwis Igi

4:6, 6:2, 1:4

Gem Switolina. Kolejny gem w trzecim secie, w którym Iga prowadziła (teraz 30-0), ale popełniała potem kosztowne błędy

30-40 Błąd Igi. Bekhend w siatkę. Próbowała zagrać po linii

30-30 Bardzo dobry serwis Ukrainki

30-15 Return Polki w siatkę

30-0 Dobry return Igi. Wymusiła nim błąd rywalki

15-0

4:6, 6:2, 1:3

Gem Świątek. Iga wygrywa pierwszego gema w decydującym secie. Obroniła podanie. Na koniec efektowny drive-volley Polki

40-30 Bardzo mocny return Ukrainki

40-15 Dobry wolej Igi przy siatce

30-15 Iga mocnym forhendem po linii wymusiła błąd rywalki

15-15 Dobry serwis Polki

0-15 Znów za duże ryzyko i niecelny forhend Igi

4:6, 6:2, 0:3

Gem Switolina. Iga przegrywa trzeciego gema z rzędu, w którym prowadziła

Przewaga Switolina. Iga pod presją zagrała w siatkę

Równowaga. Iga odważnie ruszyła do siatki. Rywalka popełniła błąd

Przewaga Switolina. Iga minimalnie przestrzeliła. Za dużo ryzykuje w niektórych akcjach

40-40 As serwisowy Switoliny

40-30 Kapitalny return Igi i jest szansa na przełamanie

30-30 Niestety niecelny forhend Polki

30-15 Znów mocny return Igi a potem pewny bekhend w otwarty kort

15-15 Iga przejęła inicjatywę returnem i wymusiła błąd rywalki

0-15

4:6, 6:2, 0:2

Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Na koniec znów dobry return Ukrainki. Polka traci serwis i musi odrabiać straty

30-40 Świetny return Switoliny i jest breakpoint

30-30 Znów błąd Polki

30-15 Po returnie rywalki Iga odegrała pod presją w siatkę

30-0 As serwisowy Polki!

15-0 Dobry kick-serwis Igi przy drugim podaniu

4:6, 6:2, 0:1

Gem Switolina. Na koniec dobry serwis Eliny. Szkoda tych niewykorzystanych szans na przełamanie...

Przewaga Switolina. Mocny i dokładny forhend Ukrainki

Równowaga. Co za bekhend Igi! Niesamowite zagrała po ciasnym crossie

Przewaga Switolina. Niecelny return Igi

Równowaga. Switolina zepchnęła Świątek do głębokiej defensywy i spokojnie skończyła punkt

Jest kolejna szansa na przełamanie

Równowaga. Ale szkoda! Iga miała inicjatywę, ale rywalka świetnie się broniła. W końcu Polka minimalnie przestrzeliła

Iga znów ma breakpointa. Rywalka pod presją zagrała w siatkę

40-40

40-30 Iga ma breakpointa. Najpierw jej agresywny return, a potem mocny forhend w otwarty kort

30-30 Ciekawa wymiana. Na koniec dokładny bekhend Ukrainki

30-15 Iga chciała zagrać dokładny bekhend po crossie, ale przestrzeliła

30-0 Iga ściągnęła rywalkę do siatki slajsem i popisała się ładnym minięciem

15-0

Początek trzeciego seta. Serwuje Switolina

4:6, 6:2

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka na koniec wygrała gema do zera. Przed nami trzeci set!

40-0 As serwisowy Igi! Piłki setowe

30-0 Kapitalny bekhend Polki wzdłuż linii

15-0 Po sprytnym zagraniu Igi rywalka odegrała w aut

4:6, 5:2

Gem Switolina. Polka miała już piłkę setową, ale Ukrainka w dobrym stylu wybroniła się

Przewaga Switolina

40-40 Efektowny forhend Switoliny. Wzdłuż linii

40-30 Iga ma już piłkę setową po błędzie rywalki, która zagrała w siatkę

30-30 Ukrainka zagrała ramą rakiety, daleko w aut

15-30 Niecelny bekhend Polki

15-15 Iga znów szalała w defensywie, ale w końcu nie dała rady odegrać w kort

15-0 Iga błysnęła teraz świetną defensywą i doczekała się błędu rywalki

4:6, 5:1

Gem Świątek. Na koniec gema świetny bekhend po linii Igi i jej bojowe "JAZDA!"

40-30 Iga zagrała w siatkę. Przewaga w gemie topnieje

40-15 Efektowny forhend Ukrainki po crossie

40-0 Return Switoliny w siatkę

30-0 Znów dobre pierwsze podanie

15-0 Dobry pierwszy serwis Polki

4:6, 4:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Switoliny. Iga prowadzi ponownie z przewagą podwójnego przełamania

40-15 Iga ma breakpointy. Ładnie przegoniła rywalkę po korcie

30-15

30-0 Niecelny forhend Ukrainki

15-0 Switolina pod presją zagrała w aut

4:6, 3:1

Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Na koniec gema świetna kontra Ukrainki. Polka minięta przy siatce

Bardzo duży aut po forhendzie Igi. Znów broni breakpointa

Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Świątek

Przewaga Świątek. Dobry kick-serwis Igi

40-40 Znów kapitalny bekhend po linii naszej gwiazdy

30-40 Pewny bekhend Igi po linii. Ta część kortu była już otwarta

15-40 Iga broni breakpointów

15-30 Prost błąd Polki. Na półkorcie zagrała w siatkę

15-15 Po głębokim returnie rywalki Iga odegrała w aut

15-0 Switolina znów pod presją zagrała w siatkę

4:6, 3:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga gra coraz lepiej. Przede wszystkim dokładniej. A rywalka pod presją popełniała teraz błędy

40-15 Błąd Switoliny i są breakpointy

30-15 Iga ładnie zbudowała punkt, otwierając sobie kort

15-15 Ukrainka pod presją zagrała w siatkę

0-15

4:6, 2:0

Gem Świątek. Na koniec gema świetny forhend Polki 

40-30 Teraz dokładny i mocny forhend Igi po linii

30-30 Polka miała inicjatywę, ale znów przestrzeliła z forhendu

30-15 Świetny wolej Igi przy siatce

15-15 Autowy forhend Polki

15-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki

4:6, 1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Trzeci breakpoint już wykorzystany. Iga znów zepchnęła rywalkę do głębokiej defensywy

40-30

40-15 Niesamowita reakcja Ukrainki na mocny return Polki

40-0 Dobry skrót Switoliny, ale jeszcze lepsza odpowiedź Świątek. Iga ma breakpointy

30-0 Znów błąd Ukrainki. Forhend w siatkę

15-0 Po returnie Igi rywalka odegrała w siatkę

Początek drugiego seta. Serwuje Switolina

Iga korzysta z przerwy toaletowej

4:6

GEM I SET SWITOLINA. Niestety na koniec znów Iga pośpieszyła się z kończeniem akcji i zagrała w aut

15-40 Kolejny błąd Polki. Niesamowicie dobrze gra dziś w defensywie Ukrainka. Piłki setowe

15-30 Znów autowy forhend Polki

15-15 Iga próbowała skończyć punkt mocnym forhendem wzdłuż linii, ale przestrzeliła

15-0 Ukrainka zagrała za końcową linię

4:5

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Jazda! W ostatniej wymianie Iga dokładnym głębokim zagraniem wymusiła błąd rywalki. 

Iga ma breakpointa po kapitalnej wymianie. Rywalka znów szalała w defensywie

40-40 Znów świetna defensywa Switoliny i błąd Świątek na koniec wymiany, w której dyktowała tempo

40-30 Iga returnowała ramą rakiety, daleko w aut

40-15 Po mocnym returnie Polki rywalka odegrała w aut. Są breakpointy

30-15 Teraz bardzo niecelny return Igi

30-0 Najpierw dobry return Igi a potem pewny forhend w otwarty kort

15-0 Świetny return Polki

3:5

Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Iga na koniec popełniła kolejny błąd po returnie rywalki. Słabo serwowała i grała niedokładnie teraz

Iga broni breakpointa po kolejnym błędzie

40-40 Ukrainka błysnęła świetną defensywą. Iga miała inicjatywę, ale na koniec zagrała w aut

40-30 Mocny bekhend Polki po crossie. Rywalka nie dała rady odegrać

30-30 Minimalnie niecelny forhend Świątek

30-15 Mocny i dokładny bekhend Polki pod końcową linię

15-15 Po głębokim returnie rywalki Iga odegrała w siatkę

15-0 Dobry kick-serwis Igi przy drugim podaniu

3:4

Gem Switolina. Ukrainka wraca na prowadzenie. Szkoda tej niewykorzystanej szansy na przełamanie. Zabrakło dokładności

Przewaga Switolina. Bardzo długa wymiana. Iga miała inicjatywę, ale rywalka grała solidnie i doczekała się błędu Polki

Równowaga. Niestety błąd Igi, autowy bekhend

Iga ma pierwszego dziś breakpointa. Znów wymusiła błąd rywalki

40-40 Iga wywierała presję, zagrywając dokładnie i z dużą rotacją. Elina w końcu odegrała w siatkę

30-40 A teraz return Igi w siatkę

30-30 Potężny return Igi

15-30 Autowy return Polki

15-15 Iga ładnie przyśpieszyła z bekhendu i wymusiła błąd rywalki

0-15 Znakomity forhend Ukainki

3:3

Gem Świątek. Iga w bardzo dobrym stylu obroniła podanie. Mamy już remis

40-0 Iga coraz lepiej serwuje. Teraz trafiła mocno pierwszym podaniem i poprawiła bekhendem po crossie

30-0 Ukrainka pod presją nie trafiła w kort

15-0 Switolina miała inicjatywę, ale zagrała w aut

2:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Iga dokładnym zagraniem wymusiła błąd rywalki. Trzy podwójne błędy serwisowe popełniła Ukrainka w tym gemie

40-15 Niesamowite! Kolejny podwójny błąd. Iga ma breakpointy

30-15 Znów podwójny błąd serwisowy Ukrainki

15-15 Podwójny błąd serwisowy Switoliny

0-15 Autowy return Polki

1:3

Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Zupełnie nieudany gem serwisowy Igi, przegrany do zera. Ukrainka znakomicie zaczęła ten mecz

0-40 Iga zagrała ramą rakiety i broni breakpointów

0-30 Switolina przejęła inicjatywę, otworzyła sobie kort i skończyła punkt mocnym forhendem po crossie

0-15 Świetny return Ukrainki po drugim podaniu Polki

1:2

Gem Switolina. Ukrainka obroniła serwis i wraca na prowadzenie

30-40 Oj szkoda... Iga miała inicjatywę, ale rywalka szalała w obronie. Na koniec Polka przestrzeliła

30-30 Podwójny błąd serwisowy Switoliny

15-30 Return Igi w siatkę

15-15 Błąd Ukrainki przy siatce po krótszym zagraniu Polki

0-15 Za długi forhend Świątek

1:1

Gem Świątek. Mamy już remis. Iga przegrywała 0-30, ale potem grała już skutecznie, wymuszając błędy rywalki

40-30 Długa i intensywna wymiana. Iga dyktowała tempo i doczekała się błędu rywalki

30-30 Znakomity wygrywający serwis Polki

15-30 Mocny serwis a potem pewny bekhend Igi

0-30 Świetny bekhend Switoliny. Zaskoczyła Świątek kierunkiem zagrania

0-15 Autowy bekhend Polki na koniec ciekawej wymiany

0:1

Gem Switolina. Ukrainka zgarnia gema otwarcia. Obroniła serwis. Na koniec autowy return Igi

30-40 Autowy bekhend Igi, za końcową linię

30-30 Błąd Polki

30-15 Iga pięknie otworzyła sobie kort dokładnymi zagraniami, ruszyła do przodu i skończyła punkt

15-15

GRAMY! Serwuje Elina Switolina

Trwa rozgrzewka

Przed meczem Świątek - Switolina była jeszcze przerwa muzyczna, ale za chwilę panie zaczną mecz

"Iga to świetna zawodniczka, wielka mistrzyni, wygrała wiele tytułów na mączce. Tak się składa, że trenowałyśmy ze sobą na początku tego tygodnia, więc znamy swoje podejście i będzie to ekscytujący mecz" - powiedziała Elina Switolina

W finale czeka już Coco Gauff, która dziś pokonała pewnie 6:4, 6:3 Soranę Cirsteę, rewelację turnieju

Iga Świątek i Elina Switolina są już na korcie!

Miedwiediew pokonał Landaluce 1:6, 6:4, 7:5. Iga Świątek ok. godziny 22 pojawi się na korcie!

W trzecim secie meczu Landaluce - Miedwiediew jest 4:4. Iga Świątek zacznie pewnie już przed godz. 22

Landaluce prowadzi już w trzecim secie 3:1. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek

Mecz Landulace - Miedwiediew jest 6:1, 4:6 i będzie trzeci set! Zatem Iga Świątek zagra pewnie grubo po godzinie 21

Trwa jeszcze przerywany przez deszcz mecz Landaluce - Miedwiediew i pachnie trzecim setem. Jest 6:1, 3:5

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Elina Switolina w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Początek po godzinie 20.30, po zakończeniu meczu Landaluce - Miedwiediew.

Iga Świątek i Elina Switolina to dwie dobre koleżanki. Doświadczona Ukrainka gościła choćby na charytatywnym meczu Igi z Agnieszką Radwańską w Krakowie i sędziowała to spotkanie. Panie grały ze sobą sześć razy, a Polka wygrała cztery z tych spotkań. Doświadczona tenisistka z Odessy w tym sezonie prezentuje bardzo wysoką formę, która pozwoliła jej awansować na 10. miejsce w rankingu. Świątek przegrała niedawno ze Switoliną - 2:6, 6:4, 4:6 w Indian Wells. Na mączce ostatni raz zmierzyły się w Roland Garros 2025 i Iga wygrała to spotkanie 6:1, 7:5.

Świątek - Switolina NA ŻYWO. Relacja live z Rzymu

31-letnia Elina Switolina znana jest z ogromnej waleczności, dobrej defensywy i świetnej gry z kontry. Awans do półfinału w Rzymie wywalczyła w znakomitym stylu, pokonując w środowy wieczór 2:6, 6:4, 6:4 Jelenę Rybakinę, wiceliderkę rankingu. - Elina zawsze walczy do końca i właściwie do ostatniej piłki trzeba być w stu procentach odważnym i zaangażowanym, żeby skończyć mecz, bo ona potrafi się wygrzebać naprawdę z niezłych tarapatów. Na pewno ma ogromne doświadczenie, zawsze była solidną zawodniczką - mówiła Iga Świątek o Ukraince.

