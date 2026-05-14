O której gra Iga Świątek dzisiaj z Eliną Switoliną w Rzymie? Po tym meczu zacznie!

Iga Świątek - Elina Switolina
0-15 Świetny return Ukrainki po drugim podaniu Polki
1:2
Gem Switolina. Ukrainka obroniła serwis i wraca na prowadzenie
30-40 Oj szkoda... Iga miała inicjatywę, ale rywalka szalała w obronie. Na koniec Polka przestrzeliła
30-30 Podwójny błąd serwisowy Switoliny
15-30 Return Igi w siatkę
15-15 Błąd Ukrainki przy siatce po krótszym zagraniu Polki
0-15 Za długi forhend Świątek
1:1
Gem Świątek. Mamy już remis. Iga przegrywała 0-30, ale potem grała już skutecznie, wymuszając błędy rywalki
40-30 Długa i intensywna wymiana. Iga dyktowała tempo i doczekała się błędu rywalki
30-30 Znakomity wygrywający serwis Polki
15-30 Mocny serwis a potem pewny bekhend Igi
0-30 Świetny bekhend Switoliny. Zaskoczyła Świątek kierunkiem zagrania
0-15 Autowy bekhend Polki na koniec ciekawej wymiany
0:1
Gem Switolina. Ukrainka zgarnia gema otwarcia. Obroniła serwis. Na koniec autowy return Igi
30-40 Autowy bekhend Igi, za końcową linię
30-30 Błąd Polki
30-15 Iga pięknie otworzyła sobie kort dokładnymi zagraniami, ruszyła do przodu i skończyła punkt
15-15
GRAMY! Serwuje Elina Switolina
Trwa rozgrzewka
— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 14, 2026
Iga Świątek i Elina Switolina już na korcie 🫵
Przed meczem Świątek - Switolina była jeszcze przerwa muzyczna, ale za chwilę panie zaczną mecz
"Iga to świetna zawodniczka, wielka mistrzyni, wygrała wiele tytułów na mączce. Tak się składa, że trenowałyśmy ze sobą na początku tego tygodnia, więc znamy swoje podejście i będzie to ekscytujący mecz" - powiedziała Elina Switolina
W finale czeka już Coco Gauff, która dziś pokonała pewnie 6:4, 6:3 Soranę Cirsteę, rewelację turnieju
Iga Świątek i Elina Switolina są już na korcie!
Miedwiediew pokonał Landaluce 1:6, 6:4, 7:5. Iga Świątek ok. godziny 22 pojawi się na korcie!
W trzecim secie meczu Landaluce - Miedwiediew jest 4:4. Iga Świątek zacznie pewnie już przed godz. 22
Landaluce prowadzi już w trzecim secie 3:1. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek
Mecz Landulace - Miedwiediew jest 6:1, 4:6 i będzie trzeci set! Zatem Iga Świątek zagra pewnie grubo po godzinie 21
Trwa jeszcze przerywany przez deszcz mecz Landaluce - Miedwiediew i pachnie trzecim setem. Jest 6:1, 3:5
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Elina Switolina w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Początek po godzinie 20.30, po zakończeniu meczu Landaluce - Miedwiediew.
Iga Świątek - Elina Switolina w półfinale WTA w Rzymie
Iga Świątek i Elina Switolina grały ze sobą sześć razy, a Polka wygrała cztery z tych spotkań. Doświadczona tenisistka z Odessy w tym sezonie prezentuje bardzo wysoką formę, która pozwoliła jej awansować na 10. miejsce w rankingu. Świątek przegrała niedawno ze Switoliną - 2:6, 6:4, 4:6 w Indian Wells. Na mączce ostatni raz panie zmierzyły się w Roland Garros 2025 i Iga wygrała to spotkanie 6:1, 7:5.
31-letnia Elina Switolina znana jest z ogromnej waleczności, dobrej defensywy i świetnej gry z kontry. Awans do półfinału w Rzymie wywalczyła w znakomitym stylu, pokonując w środowy wieczór 2:6, 6:4, 6:4 Jelenę Rybakinę, wiceliderkę rankingu.
- Elina zawsze walczy do końca i właściwie do ostatniej piłki trzeba być w stu procentach odważnym i zaangażowanym, żeby skończyć mecz, bo ona potrafi się wygrzebać naprawdę z niezłych tarapatów. Na pewno ma ogromne doświadczenie, zawsze była solidną zawodniczką - mówiła Iga Świątek o Ukraince.
Kiedy mecz Świątek - Switolina? O której godzinie?
Mecz Iga Świątek - Elina Switolina w półfinale turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany już w czwartek 14 maja 2026. Początek meczu Świątek - Switolina po godzinie 20.30 (nie wcześniej, drugi mecz od godz. 19 po Landulace - Miedwiediew). Transmisja TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.