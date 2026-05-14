Iga Świątek - Elina Switolina RELACJA NA ŻYWO z WTA w Rzymie [WYNIK]

Na żywo Iga Świątek - Elina Switolina 0-15 Świetny return Ukrainki po drugim podaniu Polki 1:2 Gem Switolina. Ukrainka obroniła serwis i wraca na prowadzenie 30-40 Oj szkoda... Iga miała inicjatywę, ale rywalka szalała w obronie. Na koniec Polka przestrzeliła 30-30 Podwójny błąd serwisowy Switoliny 15-30 Return Igi w siatkę 15-15 Błąd Ukrainki przy siatce po krótszym zagraniu Polki 0-15 Za długi forhend Świątek 1:1 Gem Świątek. Mamy już remis. Iga przegrywała 0-30, ale potem grała już skutecznie, wymuszając błędy rywalki 40-30 Długa i intensywna wymiana. Iga dyktowała tempo i doczekała się błędu rywalki 30-30 Znakomity wygrywający serwis Polki 15-30 Mocny serwis a potem pewny bekhend Igi 0-30 Świetny bekhend Switoliny. Zaskoczyła Świątek kierunkiem zagrania 0-15 Autowy bekhend Polki na koniec ciekawej wymiany 0:1 Gem Switolina. Ukrainka zgarnia gema otwarcia. Obroniła serwis. Na koniec autowy return Igi 30-40 Autowy bekhend Igi, za końcową linię 30-30 Błąd Polki 30-15 Iga pięknie otworzyła sobie kort dokładnymi zagraniami, ruszyła do przodu i skończyła punkt 15-15 GRAMY! Serwuje Elina Switolina Trwa rozgrzewka DOCZEKAŁY SIĘ...🥱



Iga Świątek i Elina Switolina już na korcie 🫵



JAZDA! 🇵🇱



📸: WTA TV#zkortu | #IBI26 pic.twitter.com/mM4sFn43bi — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 14, 2026 Przed meczem Świątek - Switolina była jeszcze przerwa muzyczna, ale za chwilę panie zaczną mecz "Iga to świetna zawodniczka, wielka mistrzyni, wygrała wiele tytułów na mączce. Tak się składa, że trenowałyśmy ze sobą na początku tego tygodnia, więc znamy swoje podejście i będzie to ekscytujący mecz" - powiedziała Elina Switolina W finale czeka już Coco Gauff, która dziś pokonała pewnie 6:4, 6:3 Soranę Cirsteę, rewelację turnieju Iga Świątek i Elina Switolina są już na korcie! Miedwiediew pokonał Landaluce 1:6, 6:4, 7:5. Iga Świątek ok. godziny 22 pojawi się na korcie! W trzecim secie meczu Landaluce - Miedwiediew jest 4:4. Iga Świątek zacznie pewnie już przed godz. 22 Landaluce prowadzi już w trzecim secie 3:1. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek Mecz Landulace - Miedwiediew jest 6:1, 4:6 i będzie trzeci set! Zatem Iga Świątek zagra pewnie grubo po godzinie 21 Trwa jeszcze przerywany przez deszcz mecz Landaluce - Miedwiediew i pachnie trzecim setem. Jest 6:1, 3:5 Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Elina Switolina w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Początek po godzinie 20.30, po zakończeniu meczu Landaluce - Miedwiediew.

Odśwież relację

Iga Świątek i Elina Switolina to dwie dobre koleżanki. Doświadczona Ukrainka gościła choćby na charytatywnym meczu Igi z Agnieszką Radwańską w Krakowie i sędziowała to spotkanie. Panie grały ze sobą sześć razy, a Polka wygrała cztery z tych spotkań. Doświadczona tenisistka z Odessy w tym sezonie prezentuje bardzo wysoką formę, która pozwoliła jej awansować na 10. miejsce w rankingu. Świątek przegrała niedawno ze Switoliną - 2:6, 6:4, 4:6 w Indian Wells. Na mączce ostatni raz zmierzyły się w Roland Garros 2025 i Iga wygrała to spotkanie 6:1, 7:5.

Świątek - Switolina NA ŻYWO. Relacja live z Rzymu

31-letnia Elina Switolina znana jest z ogromnej waleczności, dobrej defensywy i świetnej gry z kontry. Awans do półfinału w Rzymie wywalczyła w znakomitym stylu, pokonując w środowy wieczór 2:6, 6:4, 6:4 Jelenę Rybakinę, wiceliderkę rankingu. - Elina zawsze walczy do końca i właściwie do ostatniej piłki trzeba być w stu procentach odważnym i zaangażowanym, żeby skończyć mecz, bo ona potrafi się wygrzebać naprawdę z niezłych tarapatów. Na pewno ma ogromne doświadczenie, zawsze była solidną zawodniczką - mówiła Iga Świątek o Ukraince.