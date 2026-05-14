WTA Rzym PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Nagrody pieniężne w Rzymie robią wrażenie!

Trwają turnieje WTA i ATP w Rzymie czyli Internazionali BNL d'Italia

Iga Świątek jest już w półfinale i w czwartek wieczorem zagra o finał z Eliną Switoliną.

Sprawdź, jakie są premie w turniejach w Rzymie i ile zarobiła już Polka.

Iga Świątek jest już w półfinale turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie 6:1, 6:2 nad Jessicą Pegulą. Przed Polką starcie o finał z Eliną Switoliną. Świątek w Rzymie triumfowała aż trzy razy - w latach 2021, 2022 i 2024. Ostatnio jednak przeżyła tam duże rozczarowanie. Rok temu po bardzo słabej grze przegrała już w 3. rundzie 1:6, 5:7 z Amerykanką Danielle Collins. Zmagała się wtedy z głębokim kryzysem pewności siebie. Teraz spokojne treningi pod okiem Francisco Roiga przyniosły już pozytywne efekty, na które czekali niecierpliwie kibice polskiej gwiazdy.

Simona Halep naprawdę powiedziała to o Idze Świątek. Bez wahania

- Rzym jest dla mnie jak drugi dom. To turniej, z którego mam, zaraz po Roland Garros, najlepsze wspomnienia. Zawsze bardzo lubię tutaj wracać - powiedziała Iga Świątek w czasie ceremonii losowania. - Mam tu swoje ulubione miejsca i restauracje, które za każdym razem lubię odwiedzać - dodała z uśmiechem Polka.

Iga Świątek za awans do półfinału w Rzymie zarobiła już 289 115 euro. W drabinkach singlowych byli też Hubert Hurkacz, Magda Linette i Magdalena Fręch, ale bardzo szybko odpadli. Premie w turnieju w Rzymie są imponujące. Co ciekawe, nagrody pieniężne w rywalizacji kobiet różnią się nieco od tych u mężczyzn. Poniżej lista nagród pieniężnych.

WTA Rzym 2026 PREMIE (turniej kobiet, singiel)

1. runda - 15 815 euro

2. runda - 25 515 euro

3. runda - 46 080 euro

4. runda - 79 510 euro

1/4 finału - 150 000 euro

1/2 finału - 289 115 euro

finał - 549 335 euro

zwycięstwo - 1 055 285 euro

ATP Rzym 2026 PREMIE (turniej mężczyzn, singiel)

1. runda - 21 285 euro

2. runda - 31 583 euro

3. runda - 54 110 euro

4. runda - 92 470 euro

1/4 finału - 169 375 euro

1/2 finału - 297 550 euro

finał - 535 585 euro

zwycięstwo - 1 007 165 euro

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 30 Tenisista na tym zdjęciu to... Carlos Alcaraz Rafael Nadal Jack Draper Juan Carlos Ferrero Następne pytanie