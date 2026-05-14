Iga Świątek pokonała Jessicę Pegulę i jest w półfinale turnieju WTA w Rzymie.

Kolejną rywalką Polki będzie Ellina Switolina, która w świetnym stylu wyeliminowała Jelenę Rybakinę.

Kiedy Iga Świątek zagra w półfinale? Poniżej informacje.

Iga Świątek - Elina Switolina w półfinale WTA w Rzymie

Iga Świątek i Elina Switolina to dwie dobre koleżanki. Doświadczona Ukrainka gościła choćby na charytatywnym meczu Igi z Agnieszką Radwańską w Krakowie i sędziowała to spotkanie. Świątek i Switolina grały ze sobą sześć razy, a Polka wygrała cztery z tych spotkań. Doświadczona tenisistka z Odessy w tym sezonie prezentuje bardzo wysoką formę, która pozwoliła jej awansować na 10. miejsce w rankingu. Świątek przegrała niedawno ze Switoliną - 2:6, 6:4, 4:6 w Indian Wells. Na mączce ostatni raz panie zmierzyły się w Roland Garros 2025 i Iga wygrała to spotkanie 6:1, 7:5.

Elina Switolina miała rozbieraną sesję! Zobacz ZDJĘCIA

31-letnia Elina Switolina znana jest z ogromnej waleczności, dobrej defensywy i świetnej gry z kontry. Awans do półfinału w Rzymie wywalczyła w znakomitym stylu, pokonując w środowy wieczór 2:6, 6:4, 6:4 Jelenę Rybakinę, wiceliderkę rankingu.

- Elina zawsze walczy do końca i właściwie do ostatniej piłki trzeba być w stu procentach odważnym i zaangażowanym, żeby skończyć mecz, bo ona potrafi się wygrzebać naprawdę z niezłych tarapatów. Na pewno ma ogromne doświadczenie, zawsze była solidną zawodniczką - mówiła Iga Świątek o Ukraince.

Kiedy mecz Świątek - Switolina? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Elina Switolina w półfinale turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany już w czwartek 14 maja 2026. Początek meczu Świątek - Switolina po godzinie 20.30 (nie wcześniej, drugi mecz od godz. 19 po Landulace - Miedwiediew). Transmisja TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie