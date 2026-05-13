Iga Świątek - Jessica Pegula RELACJA NA ŻYWO z WTA w Rzymie [WYNIK]

Michał Chojecki
2026-05-13 13:42

Iga Świątek wygrała 6:1 pierwszego seta meczu z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. Polka i Amerykanka grały ze sobą aż 11 razy. Bilans tej rywalizacji to 6-5 dla Igi, ale ostatnio dwa razy górą była rywalka. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Pegula w Rzymie.

Autor: Associated Press
6:1, 6:2

JAZDA!!!! IGA ŚWIĄTEK WRESZCIE W PÓŁFINALE! 6:1, 6:2 z Jessicą Pegulą!

Kolejna piłka meczowa

40-40 Iga miała otwarty kort, ale minimalnie przestrzeliła z bekhendu!

40-30 Piłka meczowa po mocnym drive-volleyu Igi

30-30 Najpierw serwis na zewnątrz Igi, a po chwili jej pewny bekhend po linii

15-30 Po dokładnym zagraniu Peguli Iga odegrała pod presją w aut

15-15 Dwa mocne forhendy Igi. Najpierw po crossie, po chwili po linii w otwartą już część kortu

0-15 Znów dobry zaskakujący skrót Peguli

6:1, 5:2

Gem Pegula. Amerykanka obroniła serwis. Na koniec duży aut po returnie Igi

30-40 Iga pod presją zagrała w siatkę, przy której atakowała Jessica

30-30 Amerykanka odgryzła się znakomitym zaskakującym skrótem

30-15 Długa wymiana po crossie. Iga wywierała presję. Rywalka w końcu zagrał w siatkę

15-15 Po głębokim zagraniu Polki rywalka odegrała w aut

0-15 Mocny ale niecelny return Igi

6:1, 5:1

Gem Świątek. Iga jest już blisko zwycięstwa

40-15 Dobry serwis Igi

30-15 Podwójny błąd serwisowy Polki

30-0 Po slajsie Igi zaskoczona rywalka odegrała za końcową linię

15-0 Szybka wymiana przez środek kortu. Jess pod presją zagrała w aut

6:1, 4:1

Gem Pegula. Szkoda tego gema, bo Iga znów miała breakpointy, ale rywalka wybroniła się. Na koniec błąd Polki

Przewaga Pegula. Iga miała inicjatywę, ale po mocnym zagraniu rywalki popsuła przy siatce woleja

Równowaga. Długa wymiana. Na koniec Iga przestrzeliła z forhendu

Mocny return Igi i jest znów breakpoint

40-40 Świetna kontra Peguli. Była w głębokiej defensywie, ale zaskoczyła Świątek pięknym bekhendem wzdłuż linii

40-30 Zupełnie nieudany skrót Peguli

30-30 Iga otworzyła sobie kort. Potem był jej mocny forhend po crossie

15-30 Return Igi w siatkę

15-15 Po krótszym slajsowanym zagraniu Igi zaskoczona rywalka odegrała w siatkę

0-15 Za długi bekhend Igi

6:1, 4:0

Gem Świątek. Na koniec gema as serwisowy Igi!

40-15 Iga zagrała za końcową linię

40-0 Autowy return Jess

30-0 Kolejny błąd Amerykanki, która - co tu dużo mówić - gra dziś słabo

15-0 Dobra reakcja Igi na agresywny return rywalki, która po chwili zagrała w aut

6:1, 3:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. W ostatniej akcji Iga zagrała nieczysto ramą rakiety i Jessica miała otwarty kort po wysokim koźle, ale posłała piłkę w aut!

40-15 Po returnie Igi rywalka odegrała w aut. Są breakpointy

30-15 Piękny return Igi

15-15 Polka znów miała inicjatywę, ale na koniec przestrzeliła z bekhendu

15-0 Prosty błąd Jess

6:1, 2:0

Gem Świątek. Iga obroniła podanie. W ostatniej akcji ładnie spychała rywalkę do defensywy, wywierając presję i doczekała się jej błędu

40-30 Ładna akcja Amerykanki. Na koniec mocny forhend

40-15 Piękny bekhend Igi. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort

30-15 Dobry pierwszy serwis Igi

15-15 Dłuższa wymiana. Na koniec autowy forhend Polki

15-0 Pegula znów zagrała w siatkę

6:1, 1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Pegula popełniała teraz proste błędy. Na koniec znów zagrała w siatkę

40-15 Znów błąd Amerykanki. Są breakpointy

30-15 Polka była w defensywie i broniła się slajsem. Rywalka zagrała w siatkę

15-15 Duży aut po bekhendzie Świątek

15-0 Pegula pod presją zagrała w aut

Początek drugiego seta. Serwuje Pegula

6:1

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Na koniec głęboki forhend Polki z morderczą rotacją. Rywalka odegrała w aut. Iga zgarnia pierwszego seta, w którym zdominowała Jess

40-30 Efektowna kontra Amerykanki. Mocny forhend wzdłuż linii

40-15 Polka ma już piłki setowe po błędzie rywalki

30-15 Znów skuteczny kick-serwis Igi przy drugim podaniu

15-15 Bardzo dobry skrót Peguli. Iga nie dała rady odegrać

15-0 Dobry kick-serwis Igi

5:1

Gem Pegula. Amerykanka zgarnia pierwszego gema. Obroniła podanie

Przewaga Pegula. Minimalny aut po bekhendzie Świątek

40-40 Pewny smecz naszej gwiazdy

30-40 Iga miała przewagę w punkcie, ale próbując skończyć punkt, uderzyła mocno w siatkę

30-30 Polka atakowała bekhend rywalki i doczekała się jej błędu

15-30 Iga miała już otwarty kort. Ruszyła do siatki i zagrała w aut

15-15 Podwójny błąd serwisowy Jess

0-15

5:0

Gem Świątek. Iga gra wciąż wspaniale. Na koniec zaskoczyła rywalkę dokładnym forhendem wzdłuż linii z zabójczą rotacją

40-15 Return Peguli w siatkę

30-15 Błąd Igi. Za długi forhend

30-0 Dobry pierwszy serwis Polki

15-0 Po mocno rotowanym forhendzie Igi rywalka odegrała w aut

4:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga gra wspaniale. W tym gemie znów zdominowała Pegulę

40-15 Iga spychała rywalkę do defensywy. Na koniec był jej dokładny forhend 

30-15 As serwisowy Peguli

30-0 Polka znów mocnym returnem przejęła inicjatywę. Potem był jej głęboki return z morderczą rotacją

15-0 Najpierw agresywny return a po chwili mocny drive-volley Igi

3:0

Gem Świątek. W ostatniej akcji Pegula chciała zagrać mocno wzdłuż linii, ale wpakowała piłkę w siatkę

40-30 Amerykanka zagrała za końcową linię

30-30 Iga wywierała presję, atakując bekhend rywalki i doczekała się jej błędu

15-30 Iga od początku była w defensywie i w końcu odegrała w aut

15-15 Błąd Amerykanki. Zagrała w siatkę

0-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Igi

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd Peguli. Iga odskakuje rywalce

40-30 Polka pod dużą presją odegrała w aut

40-15 Kapitalny return Igi. Trafiła idealnie w linię

30-15  Błąd Peguli. Bekhend w siatkę.

15-15 Polka pięknie otworzyła sobie kort, a potem zagrała dokładnie z forhendu

0-15 Iga uderzyła nieczysto ramą rakiety. Piłka poleciała daleko w aut

1:0

Gem Świątek. Na koniec znów świetny serwis Igi. Bardzo pewnie obronione podanie. Gem wygrany szybko i do zera

40-0 As serwisowy Igi!

30-0 Jeszcze dłuższa wymiana, a na koniec piękny bekhend Polki. Imponująca precyzja

15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec za długi bekhend Jess. Duży aut

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Faworytką bukmacherów jest Iga. Oby potwierdziła to na korcie

Jeżeli Iga dziś wygra, to w półfinale zagra już jutro

Panie zaczęły rozgrzewkę

W Rzymie dziś pochmurno

Iga Świątek i Jessica Pegula pojawiły się na korcie

Polka i Amerykanka czekają już w tunelu

Dziś niestety w Rzymie zapowiadają burze i opady deszczu. Oby pogoda nie storpedowała rywalizacji. Dachu nad kortem tam nie ma

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jessica Pegula w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. Początek spotkania o godzinie 13.

Iga Świątek walczy z Jessicą Pegulą w 1/4 finału turnieju WTA w Rzymie. Dla Polki mecz z Amerykanką jest okazją, żeby wreszcie się przełamać. W tym sezonie jeszcze ani razu nie zagrała w półfinale. Poza tym na zwycięstwo nad zawodniczką z TOP 10 rankingu czeka od początku listopada 2025 (z Madison Keys w WTA Finals), więc już bardzo długo.

Iga Świątek i Jessica Pegula znają się znakomicie. Rozegrały już aż 11 meczów, a bilans tej rywalizacji to 6-5 dla Igi. Ostatnie dwa pojedynki wygrała tenisistka z USA - 6:2, 6:4 w ćwierćfinale US Open 2024 i 6:4, 7:5 w finale turnieju WTA w Bad Homburg w 2025 roku. - Jess zawsze jest trudną przeciwniczką. Jest bardzo doświadczona i zawsze spokojna, gra bardzo solidnie. Będę musiała się przygotować, obejrzeć jej mecze na kortach ziemnych, bo wydaje mi się, że minęło trochę czasu od naszego ostatniego meczu na mączce – powiedziała Iga.

