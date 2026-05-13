Iga Świątek - Jessica Pegula RELACJA NA ŻYWO z WTA w Rzymie [WYNIK]

Iga Świątek - Jessica Pegula
6:1, 6:2
JAZDA!!!! IGA ŚWIĄTEK WRESZCIE W PÓŁFINALE! 6:1, 6:2 z Jessicą Pegulą!
Kolejna piłka meczowa
40-40 Iga miała otwarty kort, ale minimalnie przestrzeliła z bekhendu!
40-30 Piłka meczowa po mocnym drive-volleyu Igi
30-30 Najpierw serwis na zewnątrz Igi, a po chwili jej pewny bekhend po linii
15-30 Po dokładnym zagraniu Peguli Iga odegrała pod presją w aut
15-15 Dwa mocne forhendy Igi. Najpierw po crossie, po chwili po linii w otwartą już część kortu
0-15 Znów dobry zaskakujący skrót Peguli
6:1, 5:2
Gem Pegula. Amerykanka obroniła serwis. Na koniec duży aut po returnie Igi
30-40 Iga pod presją zagrała w siatkę, przy której atakowała Jessica
30-30 Amerykanka odgryzła się znakomitym zaskakującym skrótem
30-15 Długa wymiana po crossie. Iga wywierała presję. Rywalka w końcu zagrał w siatkę
15-15 Po głębokim zagraniu Polki rywalka odegrała w aut
0-15 Mocny ale niecelny return Igi
6:1, 5:1
Gem Świątek. Iga jest już blisko zwycięstwa
40-15 Dobry serwis Igi
30-15 Podwójny błąd serwisowy Polki
30-0 Po slajsie Igi zaskoczona rywalka odegrała za końcową linię
15-0 Szybka wymiana przez środek kortu. Jess pod presją zagrała w aut
6:1, 4:1
Gem Pegula. Szkoda tego gema, bo Iga znów miała breakpointy, ale rywalka wybroniła się. Na koniec błąd Polki
Przewaga Pegula. Iga miała inicjatywę, ale po mocnym zagraniu rywalki popsuła przy siatce woleja
Równowaga. Długa wymiana. Na koniec Iga przestrzeliła z forhendu
Mocny return Igi i jest znów breakpoint
40-40 Świetna kontra Peguli. Była w głębokiej defensywie, ale zaskoczyła Świątek pięknym bekhendem wzdłuż linii
40-30 Zupełnie nieudany skrót Peguli
30-30 Iga otworzyła sobie kort. Potem był jej mocny forhend po crossie
15-30 Return Igi w siatkę
15-15 Po krótszym slajsowanym zagraniu Igi zaskoczona rywalka odegrała w siatkę
0-15 Za długi bekhend Igi
6:1, 4:0
Gem Świątek. Na koniec gema as serwisowy Igi!
40-15 Iga zagrała za końcową linię
40-0 Autowy return Jess
30-0 Kolejny błąd Amerykanki, która - co tu dużo mówić - gra dziś słabo
15-0 Dobra reakcja Igi na agresywny return rywalki, która po chwili zagrała w aut
6:1, 3:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. W ostatniej akcji Iga zagrała nieczysto ramą rakiety i Jessica miała otwarty kort po wysokim koźle, ale posłała piłkę w aut!
40-15 Po returnie Igi rywalka odegrała w aut. Są breakpointy
30-15 Piękny return Igi
15-15 Polka znów miała inicjatywę, ale na koniec przestrzeliła z bekhendu
15-0 Prosty błąd Jess
6:1, 2:0
Gem Świątek. Iga obroniła podanie. W ostatniej akcji ładnie spychała rywalkę do defensywy, wywierając presję i doczekała się jej błędu
40-30 Ładna akcja Amerykanki. Na koniec mocny forhend
40-15 Piękny bekhend Igi. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort
30-15 Dobry pierwszy serwis Igi
15-15 Dłuższa wymiana. Na koniec autowy forhend Polki
15-0 Pegula znów zagrała w siatkę
6:1, 1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Pegula popełniała teraz proste błędy. Na koniec znów zagrała w siatkę
40-15 Znów błąd Amerykanki. Są breakpointy
30-15 Polka była w defensywie i broniła się slajsem. Rywalka zagrała w siatkę
15-15 Duży aut po bekhendzie Świątek
15-0 Pegula pod presją zagrała w aut
Początek drugiego seta. Serwuje Pegula
6:1
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Na koniec głęboki forhend Polki z morderczą rotacją. Rywalka odegrała w aut. Iga zgarnia pierwszego seta, w którym zdominowała Jess
40-30 Efektowna kontra Amerykanki. Mocny forhend wzdłuż linii
40-15 Polka ma już piłki setowe po błędzie rywalki
30-15 Znów skuteczny kick-serwis Igi przy drugim podaniu
15-15 Bardzo dobry skrót Peguli. Iga nie dała rady odegrać
15-0 Dobry kick-serwis Igi
5:1
Gem Pegula. Amerykanka zgarnia pierwszego gema. Obroniła podanie
Przewaga Pegula. Minimalny aut po bekhendzie Świątek
40-40 Pewny smecz naszej gwiazdy
30-40 Iga miała przewagę w punkcie, ale próbując skończyć punkt, uderzyła mocno w siatkę
30-30 Polka atakowała bekhend rywalki i doczekała się jej błędu
15-30 Iga miała już otwarty kort. Ruszyła do siatki i zagrała w aut
15-15 Podwójny błąd serwisowy Jess
0-15
5:0
Gem Świątek. Iga gra wciąż wspaniale. Na koniec zaskoczyła rywalkę dokładnym forhendem wzdłuż linii z zabójczą rotacją
40-15 Return Peguli w siatkę
30-15 Błąd Igi. Za długi forhend
30-0 Dobry pierwszy serwis Polki
15-0 Po mocno rotowanym forhendzie Igi rywalka odegrała w aut
4:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga gra wspaniale. W tym gemie znów zdominowała Pegulę
40-15 Iga spychała rywalkę do defensywy. Na koniec był jej dokładny forhend
30-15 As serwisowy Peguli
30-0 Polka znów mocnym returnem przejęła inicjatywę. Potem był jej głęboki return z morderczą rotacją
15-0 Najpierw agresywny return a po chwili mocny drive-volley Igi
3:0
Gem Świątek. W ostatniej akcji Pegula chciała zagrać mocno wzdłuż linii, ale wpakowała piłkę w siatkę
40-30 Amerykanka zagrała za końcową linię
30-30 Iga wywierała presję, atakując bekhend rywalki i doczekała się jej błędu
15-30 Iga od początku była w defensywie i w końcu odegrała w aut
15-15 Błąd Amerykanki. Zagrała w siatkę
0-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Igi
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd Peguli. Iga odskakuje rywalce
40-30 Polka pod dużą presją odegrała w aut
40-15 Kapitalny return Igi. Trafiła idealnie w linię
30-15 Błąd Peguli. Bekhend w siatkę.
15-15 Polka pięknie otworzyła sobie kort, a potem zagrała dokładnie z forhendu
0-15 Iga uderzyła nieczysto ramą rakiety. Piłka poleciała daleko w aut
1:0
Gem Świątek. Na koniec znów świetny serwis Igi. Bardzo pewnie obronione podanie. Gem wygrany szybko i do zera
40-0 As serwisowy Igi!
30-0 Jeszcze dłuższa wymiana, a na koniec piękny bekhend Polki. Imponująca precyzja
15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec za długi bekhend Jess. Duży aut
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Faworytką bukmacherów jest Iga. Oby potwierdziła to na korcie
Jeżeli Iga dziś wygra, to w półfinale zagra już jutro
Panie zaczęły rozgrzewkę
W Rzymie dziś pochmurno
Iga Świątek i Jessica Pegula pojawiły się na korcie
Polka i Amerykanka czekają już w tunelu
Dziś niestety w Rzymie zapowiadają burze i opady deszczu. Oby pogoda nie storpedowała rywalizacji. Dachu nad kortem tam nie ma
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jessica Pegula w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. Początek spotkania o godzinie 13.
Iga Świątek walczy z Jessicą Pegulą w 1/4 finału turnieju WTA w Rzymie. Dla Polki mecz z Amerykanką jest okazją, żeby wreszcie się przełamać. W tym sezonie jeszcze ani razu nie zagrała w półfinale. Poza tym na zwycięstwo nad zawodniczką z TOP 10 rankingu czeka od początku listopada 2025 (z Madison Keys w WTA Finals), więc już bardzo długo.
Świątek - Pegula NA ŻYWO. Relacja live z WTA w Rzymie
Iga Świątek i Jessica Pegula znają się znakomicie. Rozegrały już aż 11 meczów, a bilans tej rywalizacji to 6-5 dla Igi. Ostatnie dwa pojedynki wygrała tenisistka z USA - 6:2, 6:4 w ćwierćfinale US Open 2024 i 6:4, 7:5 w finale turnieju WTA w Bad Homburg w 2025 roku. - Jess zawsze jest trudną przeciwniczką. Jest bardzo doświadczona i zawsze spokojna, gra bardzo solidnie. Będę musiała się przygotować, obejrzeć jej mecze na kortach ziemnych, bo wydaje mi się, że minęło trochę czasu od naszego ostatniego meczu na mączce – powiedziała Iga.