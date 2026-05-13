Iga Świątek - Jessica Pegula RELACJA NA ŻYWO z WTA w Rzymie [WYNIK]

Na żywo Iga Świątek - Jessica Pegula Kiedy gra Iga Świątek półfinał WTA Rzym? Z kim zagra kolejny mecz w 1/2 finału? 6:1, 6:2 JAZDA!!!! IGA ŚWIĄTEK WRESZCIE W PÓŁFINALE! 6:1, 6:2 z Jessicą Pegulą! Kolejna piłka meczowa 40-40 Iga miała otwarty kort, ale minimalnie przestrzeliła z bekhendu! 40-30 Piłka meczowa po mocnym drive-volleyu Igi 30-30 Najpierw serwis na zewnątrz Igi, a po chwili jej pewny bekhend po linii 15-30 Po dokładnym zagraniu Peguli Iga odegrała pod presją w aut 15-15 Dwa mocne forhendy Igi. Najpierw po crossie, po chwili po linii w otwartą już część kortu 0-15 Znów dobry zaskakujący skrót Peguli 6:1, 5:2 Gem Pegula. Amerykanka obroniła serwis. Na koniec duży aut po returnie Igi 30-40 Iga pod presją zagrała w siatkę, przy której atakowała Jessica 30-30 Amerykanka odgryzła się znakomitym zaskakującym skrótem 30-15 Długa wymiana po crossie. Iga wywierała presję. Rywalka w końcu zagrał w siatkę 15-15 Po głębokim zagraniu Polki rywalka odegrała w aut 0-15 Mocny ale niecelny return Igi 6:1, 5:1 Gem Świątek. Iga jest już blisko zwycięstwa 40-15 Dobry serwis Igi 30-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 30-0 Po slajsie Igi zaskoczona rywalka odegrała za końcową linię 15-0 Szybka wymiana przez środek kortu. Jess pod presją zagrała w aut 6:1, 4:1 Gem Pegula. Szkoda tego gema, bo Iga znów miała breakpointy, ale rywalka wybroniła się. Na koniec błąd Polki Przewaga Pegula. Iga miała inicjatywę, ale po mocnym zagraniu rywalki popsuła przy siatce woleja Równowaga. Długa wymiana. Na koniec Iga przestrzeliła z forhendu Mocny return Igi i jest znów breakpoint 40-40 Świetna kontra Peguli. Była w głębokiej defensywie, ale zaskoczyła Świątek pięknym bekhendem wzdłuż linii 40-30 Zupełnie nieudany skrót Peguli 30-30 Iga otworzyła sobie kort. Potem był jej mocny forhend po crossie 15-30 Return Igi w siatkę 15-15 Po krótszym slajsowanym zagraniu Igi zaskoczona rywalka odegrała w siatkę 0-15 Za długi bekhend Igi 6:1, 4:0 Gem Świątek. Na koniec gema as serwisowy Igi! 40-15 Iga zagrała za końcową linię 40-0 Autowy return Jess 30-0 Kolejny błąd Amerykanki, która - co tu dużo mówić - gra dziś słabo 15-0 Dobra reakcja Igi na agresywny return rywalki, która po chwili zagrała w aut 6:1, 3:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. W ostatniej akcji Iga zagrała nieczysto ramą rakiety i Jessica miała otwarty kort po wysokim koźle, ale posłała piłkę w aut! 40-15 Po returnie Igi rywalka odegrała w aut. Są breakpointy 30-15 Piękny return Igi 15-15 Polka znów miała inicjatywę, ale na koniec przestrzeliła z bekhendu 15-0 Prosty błąd Jess 6:1, 2:0 Gem Świątek. Iga obroniła podanie. W ostatniej akcji ładnie spychała rywalkę do defensywy, wywierając presję i doczekała się jej błędu 40-30 Ładna akcja Amerykanki. Na koniec mocny forhend 40-15 Piękny bekhend Igi. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort 30-15 Dobry pierwszy serwis Igi 15-15 Dłuższa wymiana. Na koniec autowy forhend Polki 15-0 Pegula znów zagrała w siatkę 6:1, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Pegula popełniała teraz proste błędy. Na koniec znów zagrała w siatkę 40-15 Znów błąd Amerykanki. Są breakpointy 30-15 Polka była w defensywie i broniła się slajsem. Rywalka zagrała w siatkę 15-15 Duży aut po bekhendzie Świątek 15-0 Pegula pod presją zagrała w aut Początek drugiego seta. Serwuje Pegula 6:1 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Na koniec głęboki forhend Polki z morderczą rotacją. Rywalka odegrała w aut. Iga zgarnia pierwszego seta, w którym zdominowała Jess 40-30 Efektowna kontra Amerykanki. Mocny forhend wzdłuż linii 40-15 Polka ma już piłki setowe po błędzie rywalki 30-15 Znów skuteczny kick-serwis Igi przy drugim podaniu 15-15 Bardzo dobry skrót Peguli. Iga nie dała rady odegrać 15-0 Dobry kick-serwis Igi 5:1 Gem Pegula. Amerykanka zgarnia pierwszego gema. Obroniła podanie Przewaga Pegula. Minimalny aut po bekhendzie Świątek 40-40 Pewny smecz naszej gwiazdy 30-40 Iga miała przewagę w punkcie, ale próbując skończyć punkt, uderzyła mocno w siatkę 30-30 Polka atakowała bekhend rywalki i doczekała się jej błędu 15-30 Iga miała już otwarty kort. Ruszyła do siatki i zagrała w aut 15-15 Podwójny błąd serwisowy Jess 0-15 5:0 Gem Świątek. Iga gra wciąż wspaniale. Na koniec zaskoczyła rywalkę dokładnym forhendem wzdłuż linii z zabójczą rotacją 40-15 Return Peguli w siatkę 30-15 Błąd Igi. Za długi forhend 30-0 Dobry pierwszy serwis Polki 15-0 Po mocno rotowanym forhendzie Igi rywalka odegrała w aut 4:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga gra wspaniale. W tym gemie znów zdominowała Pegulę 40-15 Iga spychała rywalkę do defensywy. Na koniec był jej dokładny forhend 30-15 As serwisowy Peguli 30-0 Polka znów mocnym returnem przejęła inicjatywę. Potem był jej głęboki return z morderczą rotacją 15-0 Najpierw agresywny return a po chwili mocny drive-volley Igi 3:0 Gem Świątek. W ostatniej akcji Pegula chciała zagrać mocno wzdłuż linii, ale wpakowała piłkę w siatkę 40-30 Amerykanka zagrała za końcową linię 30-30 Iga wywierała presję, atakując bekhend rywalki i doczekała się jej błędu 15-30 Iga od początku była w defensywie i w końcu odegrała w aut 15-15 Błąd Amerykanki. Zagrała w siatkę 0-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Igi 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd Peguli. Iga odskakuje rywalce 40-30 Polka pod dużą presją odegrała w aut 40-15 Kapitalny return Igi. Trafiła idealnie w linię 30-15 Błąd Peguli. Bekhend w siatkę. 15-15 Polka pięknie otworzyła sobie kort, a potem zagrała dokładnie z forhendu 0-15 Iga uderzyła nieczysto ramą rakiety. Piłka poleciała daleko w aut 1:0 Gem Świątek. Na koniec znów świetny serwis Igi. Bardzo pewnie obronione podanie. Gem wygrany szybko i do zera 40-0 As serwisowy Igi! 30-0 Jeszcze dłuższa wymiana, a na koniec piękny bekhend Polki. Imponująca precyzja 15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec za długi bekhend Jess. Duży aut GRAMY! Serwuje Iga Świątek Faworytką bukmacherów jest Iga. Oby potwierdziła to na korcie Jeżeli Iga dziś wygra, to w półfinale zagra już jutro Panie zaczęły rozgrzewkę W Rzymie dziś pochmurno Iga Świątek i Jessica Pegula pojawiły się na korcie Polka i Amerykanka czekają już w tunelu Dziś niestety w Rzymie zapowiadają burze i opady deszczu. Oby pogoda nie storpedowała rywalizacji. Dachu nad kortem tam nie ma Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jessica Pegula w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. Początek spotkania o godzinie 13.

Iga Świątek walczy z Jessicą Pegulą w 1/4 finału turnieju WTA w Rzymie. Dla Polki mecz z Amerykanką jest okazją, żeby wreszcie się przełamać. W tym sezonie jeszcze ani razu nie zagrała w półfinale. Poza tym na zwycięstwo nad zawodniczką z TOP 10 rankingu czeka od początku listopada 2025 (z Madison Keys w WTA Finals), więc już bardzo długo.

Iga Świątek i Jessica Pegula znają się znakomicie. Rozegrały już aż 11 meczów, a bilans tej rywalizacji to 6-5 dla Igi. Ostatnie dwa pojedynki wygrała tenisistka z USA - 6:2, 6:4 w ćwierćfinale US Open 2024 i 6:4, 7:5 w finale turnieju WTA w Bad Homburg w 2025 roku. - Jess zawsze jest trudną przeciwniczką. Jest bardzo doświadczona i zawsze spokojna, gra bardzo solidnie. Będę musiała się przygotować, obejrzeć jej mecze na kortach ziemnych, bo wydaje mi się, że minęło trochę czasu od naszego ostatniego meczu na mączce – powiedziała Iga.