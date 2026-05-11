Iga Świątek ograła Naomi Osakę po kapitalnym meczu! RELACJA NA ŻYWO z WTA w Rzymie

Na żywo Iga Świątek - Naomi Osaka Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał WTA Rzym. Z kim zagra kolejny mecz? Z kim gra Iga Świątek ćwierćfinał? WTA Rzym DRABINKA 1/4 finału KONIEC! IGA ŚWIĄTEK POKONAŁA NAOMI OSAKĘ 6:2, 6:1. Na koniec piękne minięcie Polki. Kapitalny występ naszej gwiazdy! 40-30 Iga już miała otwarty kort, ale jej bekhend był za długi 40-15 Piłki meczowe po podwójnym błędzie serwisowym Osaki 30-15 6:2, 5:1 Gem Świątek. Iga skończyła go asem serwisowym i bojowym "JAZDA!" 40-15 Iga znów ładni zbudowała punkt. Potem był mocny i dokładny forhend po crossie 30-15 Osaka odgryzła się świetnym mocnym bekhendem 30-0 Iga pięknie otworzyła sobie kort. Potem był pewny forhend 15-0 6:2, 4:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Wspaniale gra Iga! W ostatniej akcji Naomi mocno uderzyła w taśmę i piłka wyszła na aut 40-15 Minimalnie niecelny return Polki teraz 40-0 Kapitalny return Igi i są breakpointy 30-0 Iga szalała teraz w defensywie. I doczekała się błędu Naomi 15-0 Błąd Naomi. Bekhend w siatkę 6:2, 3:1 Gem Świątek. Znakomity gem serwisowy Igi, wygrany do zera. Seria efektownych akcji naszej gwiazdy 40-0 As serwisowy Igi! 30-0 Polka znów dokładnym uderzeniem wymusiła błąd rywalki 15-0 Cudowny forhend Igi na koniec szybkiej i długiej wymiany. Trafiła w boczną linię 6:2, 2:1 Gem Osaka. Iga miała szansę na przełamanie, ale Naomi wybroniła się po grze na przewagi Przewaga Osaka. Mocny serwis Naomi Równowaga. Iga wywierała presję i wymusiła błąd Naomi Przewaga Osaka. Za długi bekhend Igi Równowaga po potężnym serwisie Osaki. As Polka wymusiła błąd Japonki i ma breakpointa 40-40 Iga dokładnym returnem przejęła inicjatywę i nie oddała jej do końca wymiany 30-40 Bardzo niecelny forhend Igi 30-30 Teraz za długi return Polki 30-15 Return Igi w końcową linię. Zaskoczona Naomi nie trafiła rakietą w piłkę 15-15 Teraz Iga pod presją zagrała daleko w aut 15-0 Pewny bekhend Igi w otwartą cześć kortu 6:2, 2;0 Gem Świątek. Coraz lepiej gra Iga i oby to utrzymała! 40-15 Precyzyjny serwis Igi i bojowe "JAZDA!" 30-15 Kapitalny bekhend Polki. Była tu siła i zabójcza precyzja 15-15 Szybka wymiana. Iga błysnęła w niej dobrą defensywą i doczekała się błędu rywalki 0-15 Błąd Igi. Bekhend w siatkę. Zaskoczył ją niski kozioł piłki 6:2, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wciąż gra bardzo dobrze i solidnie. W ostatniej akcji wymusiła błąd Naomi 40-30 Iga pięknie otworzyła sobie kort i skończyła punkt pewnym forhendem. Jest breakpoint 30-30 Kolejny podwójny błąd serwisowy Naomi 15-30 Podwójny błąd serwisowy Osaki 0-30 Iga ruszyła do siatki, ale jej wolej był zupełnie nieudany 0-15 Długa wymiana po crossie. Pierwsza pomyliła się Iga, zagrała w aut Początek drugiego seta. Serwuje Naomi Osaka 6:2 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka po naprawdę dobrej grze wygrywa pierwszego seta 6:2 Piękna akcja Igi. Serwis na zewnątrz, a potem forhend po linii w otwarty kort. Piłka setowa Równowaga. Minimalny aut po bekhendzie Igi wzdłuż linii Błąd Osaki i jest kolejna piłka setowa Równowaga. Iga zagrała za końcową linię. Nieduży aut Iga ma piłkę setową po asie serwisowym! 40-40 Autowy bekhend Osaki 30-40 Iga zagrała w siatkę i broni breakpointa 30-30 Błąd Osaki, zagrała w aut 15-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek 15-15 Dobry kick-serwis Polki i autowy return Japonki 0-15 Autowy forhend Igi 5:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Solidna Iga i błędy Naomi. Polka powiększa przewagę 40-15 Japonka mądrze zagrała przeciwko kierunkowi biegu Polki 40-0 Iga znów wywierała presję, a Naomi zagrała w aut. Są breakpointy 30-0 Japonka znów przestrzeliła 15-0 Nieco więcej błędów Osaki teraz 4:2 Gem Świątek. Iga obroniła podanie i znów ma przewagę dwóch gemów 40-15 Naomi znów returnowała mocno w siatkę 30-15 Mocny return Osaki ale uderzyła w siatkę 15-15 Piękne uderzenie Polki 0-15 Po zagraniu Igi piłka podskoczyła na taśmie i spadła na jej stronę 3:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec cudowny forhend Igi! Była tam siła, potężna rotacja i precyzja. Trafiła w boczną linię! 40-15 Iga ma breakpointy. Kluczowy był teraz jest agresywny return 30-15 Nieudana akcja Polki przy siatce 30-0 Iga pewnie skończyła punkt. Kort miała już otwarty 15-0 Dobry return Polki pod nogi rywalki 2:2 Gem Osaka PRZEŁAMANIE. Niestety Iga traci serwis i jest już remis. W dwóch ostatnich akcjach Polka popełniła błędy Iga broni znów breakpointa Równowaga. Po woleju Igi Naomi dobiegła do piłki i popisała się świetną kontrą Przewaga Świątek. Piękny bekhend Igi po krótszym returnie rywalki 40-40 Osaka zaryzykowała na returnie, ale wpakowała piłkę w siatkę 30-40 Osaka ma szansę na przełamanie. Kluczowy był teraz jej dobry return 30-30 Błąd Igi na koniec długiej wymiany 30-15 Return Japonki w siatkę 15-15 Iga przegoniła Naomi po korcie i doczekała się jej niecelnego zagrania 0-15 Potężny return Osaki po drugim serwisie Świątek 2:1 Gem Osaka. Japonka obroniła podanie. Iga znów miała szanse na przełamanie, ale rywalka wybroniła się Minimalny aut po forhendzie Igi i Osaka ma przewagę Równowaga po błędzie Japonki. Zagrała mocno ale w siatkę Przewaga Osaka. Błąd Świątek, za długi forhend 40-40 Osaka po potężnym serwisie miała już otwarty kort 40-30 Najpierw świetna defensywa Igi. Po chwili fatalny błąd Naomi. Breakpoint 30-30 Iga głębokim uderzeniem wymusiła błąd Naomi 15-30 Dobry serwis Japonki 15-15 Bardzo niecelny return Polki 15-0 Kolejna szybka i długa wymiana. Tempa nie wytrzymała Osaka, zagrała w aut 2:0 Gem Świątek. Iga pewnie obroniła serwis, powiększając przewagę 40-15 Mocny serwis Igi na ciało rywalki. Skuteczny 30-15 Kolejna długa i szybka wymiana. Na koniec autowy bekhend Igi 30-0 Naomi pod presją zagrała w siatkę 15-0 Return Japonki w siatkę 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Naomi po returnie Igi. Zagrała w siatkę. Bardzo szybkie tempo meczu od samego początku Iga ma kolejną szansę na przełamanie po błędzie Naomi Równowaga. Mocny serwis Osaki. Iga nie dała rady odegrać w kort Iga ma breakpointa po znakomitym forhendzie Równowaga. Osaka miała dużą przewagę w punkcie, ale popsuła drive-volley Przewaga Osaka. As serwisowy Naomi 40-40 Pewny smecz Japonki po koźle. Chwilę wcześniej Polka zagrała ramą rakiety 30-40 Kolejna dłuższa wymiana. Osaka zagrała w aut i Świątek ma breakpointa 30-30 Znów szybka, intensywna wymiana. Osaka na koniec zagrała w siatkę 15-30 Za długi return Świątek 15-15 Szybka wymiana po crossie bekhend na bekhend. Po dokładnym zagraniu Igi Naomi już nie dała rady odegrać 0-15 Return Igi w siatkę GRAMY! Serwuje Naomi Osaka To czwarty mecz Igi i Naomi. Pierwszy wygrała Japonka. Dwa kolejne już Polka. Panie zaczęły rozgrzewkę Iga Świątek i Naomi Osaka są już na korcie Wiktorowski porównał pracę ze Świątek i Osaką. Zaczął od życia prywatnego Ciekawe porównanie trenera Tomasza Wiktorowskiego W tym momencie Jessica Pegula pokonała Anastazię Potapową (7:6, 6:2) i czeka już w ćwierćfinale na lepszą w meczu Świątek - Osaka Miedwiediew pokonał Llamasa Ruzia 3:6, 6:4, 6:2. Iga Świątek i Naomi Osaka ok. godziny 19.45-19.50 pojawią się na korcie! Miedwiediew prowadzi już w trzecim secie 4:2. Coraz bliżej do meczu Świątek - Osaka W meczu Llamas Ruiz - Miedwiediew jest 6:3, 4:6 i będzie trzeci set! Zatem na mecz Igi Świątek jeszcze poczekamy. Polka zacznie pewnie ok. godz. 19.30 W meczu Llamaz Ruiz - Medwiediew jest 6:3, 3:4 z przełamaniem, więc pachnie trzecim setem. Ale może jeszcze sytuacja się odwróci. Czekamy na mecz Igi Świątek W meczu Llamaz Ruiz - Miedwiediew zakończył się pierwszy set - 6:3. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek. Polka zacznie może już przed godziną 19. Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Naomi Osaka w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Początek spotkania nie przed godziną 18, po zakończeniu meczu Llamaz Ruiz - Medwiediew, który rozpoczął się ok. godz. 17.30.

Odśwież relację

Mecz Igi Świątek z Naomi Osaką to hit 4. rundy turnieju WTA w Rzymie. Japońska gwiazda to była liderka rankingu WTA i czterokrotna mistrzyni turniejów Wielkiego Szlema. Najlepsze lata ma za sobą, ale przy jej sile ognia potencjał ma wciąż ogromny. Potwierdziła to w niedzielę, gromiąc 6:1, 6:2 Rosjankę Dianę Sznajder.

Iga Świątek i Naomi Osaka znają się doskonale. Zaprzyjaźniły się, kiedy Japonka była jedną z najlepszych tenisistek na świecie, a Polka dopiero zaczynała podbijać tour. W sumie grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polki. Pierwszy mecz wygrała Osaka - 7:6, 6:4 w Toronto (2019). Potem dwa razy górą była Świątek - 6:4, 6:0 w finale Miami Open (2022) i 7:6, 1:6, 7:5 w pamiętnym dreszczowcu w Roland Garros 2024. Iga w tym starciu przegrywała w trzecim secie 2:5 i obroniła piłkę meczową.

Świątek - Osaka NA ŻYWO. Relacja live z WTA w Rzymie

Trenerem Naomi Osaki od lipca 2025 roku jest Tomasz Wiktorowski, który w latach 2022-2024 poprowadził Igę Świątek do spektakularnych sukcesów - m.in. czterech triumfów wielkoszlemowych i 125 tygodni na tronie liderki rankingu. Teraz odbudowuje formę Japonki, która ma spore problemy ze zdrowiem, ale potrafi być bardzo groźną rywalką.