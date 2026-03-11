Wiktorowski porównał pracę ze Świątek i Osaką. Zaczął od życia prywatnego

Były trener Igi Świątek, Tomasz Wiktorowski, porównał pracę z polską tenisistką i Naomi Osaką.

Wiktorowski, obecnie szkoleniowiec Osaki, podkreślił, że obie zawodniczki są w innych momentach życia prywatnego i kariery.

Wskazał na 75 procent różnic i 25 procent podobieństw w ich grze, m.in. skuteczny bekhend i rotacje forhendowe.

Odkryj szczegóły, które zaskoczyły nawet samego trenera!

Iga Świątek i Tomasz Wiktorowski w latach 2021-2024 stworzyli niesamowicie skuteczny duet, odnosząc razem serię spektakularnych sukcesów. Prowadzona przez byłego trenera Agnieszki Radwańskiej tenisistka z Raszyna wygrała 37 meczów z rzędu, wdrapując się na fotel rankingu WTA, na którym zasiadała przez w sumie 125 tygodni. Z licznych triumfów najważniejszymi były kolejne zwycięstwa w Roland Garros, w US Open i WTA Finals. Jednak pod koniec ich współpraca zaczynała się już wypalać.

Tomasz Wiktorowski zostawił Igę Świątek przez jej zawieszenie? Już musiała to wyjaśnić!

Jesienią 2024 r. Iga Świątek poinformowała, że rozstała się z Tomaszem Wiktorowskim. "Trenerze, dziękuję i życzę Trenerowi jak najlepiej. Wiem, że chce Trener spędzić trochę czasu z bliskimi i odpocząć po tych intensywnych 3 latach. Mało kto zasłużył na co najmniej kilkumiesięczne wakacje tak jak Trener" - pisała wtedy Iga Świątek. US

Teraz Tomasz Wiktorowski jest trenerem Naomi Osaki, która w latach 2018-2021 wygrała po dwa razy US Open i Australian Open, ale potem przerywała karierę i nie odnosiła już sukcesów. Japonka właśnie odpadła z turnieju w Indian Wells w 4. rundzie, przegrywając 2:6, 4:6 z Aryną Sabalenką.

Tomasz Wiktorowski przerwał milczenie na temat Igi Świątek. Tak podsumował jej ostatnie występy

Tomasz Wiktorowski udzielił w Indian Wells wywiadu telewizji Canal+ Sport. Dziennikarz Bartosz Ignacik już na wstępie poprosił go o porównanie pracy z Igą Świątek i Naomi Osaką. Wiktorowski zwrócił uwagę na kilka ciekawych rzeczy. A zaczął od życia prywatnego i różnych momentów karier, w jakich są obie tenisowe gwiazdy.

"Szczerze, większość trenerów, przynajmniej tą pierwszą część odpowiedzi będzie miała taką samą. Wszystkie tenisistki są inne. Każda jest inna, inaczej się z każdą pracuje w jakimś stopniu. Jak zaczynałem pracować z Igą czy z Naomi, były w zupełnie innych miejscach swojego życia prywatnego, ale także w innych miejscach swoich karier. Inne charaktery, inne osobowości, a to jest związane z tym, jak zawodniczki rozwiązują problemy na korcie, tak to nazwijmy. Zupełnie inne proporcje, jeżeli chodzi o trening przygotowania ogólnego, techniczno-taktycznego. To są zupełnie inne proporcje, inne też miejsca, gdzie teraz pracujemy" - analizował Tomasz Wiktorowski. "A to też jest wbrew pozorom istotne, bo konstrukcja dnia, czy konstrukcja w ogóle tego dnia treningowego też w jakimś stopniu jest od tego uzależniona, więc bardzo dużo różnic. Ale chyba są też podobieństwa, bo obie dysponują bardzo płaskim, skutecznym bekhendem, które są w stanie zagrać z otwartej i zamkniętej pozycji, a to jest duży atut. Sporo rotacji u obu pań ze strony forhandowej, chociaż inna pozycja, inny chwyt dłoni na uchwycie, a to też implikuje różnicę. Natomiast ta rotacja daje możliwości, żeby powalczyć z rozwiązaniami taktycznymi i tu są podobieństwa. To są podobieństwa i pewne rozwiązania rzeczywiście są podobne, a jak bym miał spuentować, to chyba bym powiedział, że 75 procent różnic, 25 procent podobnie" - dodał Wiktorowski.

Tomasz Wiktorowski o porównaniu pracy z Naomi Osaką i Igą Świątek: "Jak zaczynałem pracować z Igą czy z Naomi, były w zupełnie innych momentach swojego życia prywatnego, ale także w innych miejscach swoich karier. Inne charaktery, inne osobowości. 75% różnic, 25% podobieństw"📺… pic.twitter.com/ws14bojDZs— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 10, 2026

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w Indian Wells?

Mecz Iga Świątek - Karolina Muchova w 4. rundzie turnieju w Indian Wells zostanie rozegrany w środę 11 marca. Początek meczu o godzinie 19 polskiego czasu. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

5