Iga Świątek wypaliła o Karolinie Muchovej. Co za porównanie!

Iga Świątek zmierzy się z Karoliną Muchovą w 4. rundzie turnieju WTA 1000 w Indian Wells.

Czeszka w tym sezonie prezentuje się znakomicie, a Polka porównała ją do słynnego Rogera Federera.

Sprawdź, co jeszcze powiedziała Iga Świątek i kiedy zagra z Karoliną Muchovą.

Iga Świątek jest już w 4. rundzie Indian Wells, a jej kolejną rywalką będzie Karoliną Muchovą, która pokonała pewnie 6:0, 6:3 Chorwatkę Antonię Ruzić i było to już jej ósme zwycięstwo z rzędu. Zajmująca 13. miejsce w rankingu Czeszka niespełna miesiąc temu wygrała turniej WTA 1000 w Dausze. Często prześladowały ją kontuzje, ale ostatnio zbudowała bardzo wysoką formę. W tym sezonie przegrała tylko dwa mecze - z Aryną Sabalenką (w Brisbane) i z Coco Gauff (w Australian Open).

Przed Igą Świątek zatem bardzo trudne zadanie. Polka grała z Czeszką pięć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Świątek. Jednak nasza mistrzyni wygrywała z Karoliną Muchovą zazwyczaj po ciężkich bitwach. Pytana o środowy mecz, nie ukrywała, że spodziewa się bardzo trudnego spotkania, a rywalkę porównała do legendarnego Rogera Federera.

- Bilans naszej rywalizacji może być po mojej stronie, ale pamiętam wszystkie te mecze, które z nią grałam. Czasem byłam w tyle, przegrywałam w trzecim secie. To niesamowita zawodniczka i większość naszych meczów była naprawdę wyrównana. To będzie trudne i jestem gotowa na walkę. Szczerze mówiąc, uwielbiam z nią grać. Lubię też oglądać Karolinę. Po prostu miło patrzeć na kogoś, kto gra tak mądrze i tak płynnie. Ona jest jak kobieca wersja Rogera - stwierdziła Iga Świątek.

Iga Świątek awans do 4. rundy Indian Wells wywalczyła, pokonując 6:3, 6:2. Marię Sakkari. Zrewanżowała się Greczynce za porażkę (6:2, 4:6, 5:7) sprzed miesiąca w turnieju WTA w Dausze.

- Myślę, że po prostu wyciągnęłam wnioski z tego meczu w Dausze i cieszę się, że udało mi się wprowadzić pewne poprawki - analizowała Iga Świątek. - Serwowałam lepiej. Return też był celny. Pamiętam, że w Dausze czasem źle trafiałam i nie uderzałam czysto. Dzisiaj naprawdę czułam się swobodnie, żeby naciskać Marię. Po prostu miałam dobre wyczucie czasu - dodała.

Kiedy mecz Iga Świątek - Karolina Muchova w 4. rundzie Indian Wells?

Mecz Iga Świątek - Karolina Muchova w 4. rundzie turnieju w Indian Wells zostanie rozegrany w środę 11 marca. Plan gier i godzinę meczu poznamy we wtorek wieczorem. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

