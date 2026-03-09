Iga Świątek - Maria Sakkari RELACJA NA ŻYWO z Indian Wells [WYNIK]

Michał Chojecki
2026-03-09 23:33

Iga Świątek znów walczy z Maria Sakkari, tym razem w Indian Wells. Niespełna miesiąc temu Polka niespodziewanie uległa Greczynce 6:2, 4:6, 5:7 w ćwierćfinale turnieju w Dausze i szybko dostała okazję do rewanżu. Łatwo nie będzie, bo tenisistka z Aten wciąż jest w wysokiej formie. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Sakkari w Indian Wells.

Autor: Aaron Favila/ Associated Press
Iga Świątek - Maria Sakkari

W meczu Andriejewa - Siniakowa jest 6:4, 6:7. Zatem na mecz Igi Świątek będziemy musieli jeszcze poczekać. Polka zagra po północy

Trwa tie-break w drugim secie meczu Andriejewa - Siniakowa. Za chwilę się wyjaśni, kiedy Iga wyjdzie na kort

W meczu Andriejewa - Siniakowa jest 6:4, 2:2. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek

Andriejewa wygrała pierwszego seta 6:4. Po tym meczu na kort wyjdzie Iga Świątek, pewnie już po godz. 23

Mecz Andriejewa - Siniakova zacznie się po godz. 21.30. To dlatego, że poprzedzające go spotkanie Djoković - Kovacevic (6:4, 1:6, 6:4) dopiero się skończyło. Zatem Iga Światek zacznie pewnie dopiero ok. 23 albo i później.

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Maria Sakkari w 3. rundzie turnieju w Indian Wells. Początek ok. godziny 23, po zakończeniu meczu Andriejewa - Siniakova.

Iga Świątek walczy z Marią Sakkari, a w kolejnej rundzie na zwyciężczynię tego spotkania czeka już Karolina Muchova. Polka i Greczynka grały ze sobą niedawno w ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze i nasza tenisistka po zaciętej walce przegrała ten mecz 6:2, 4:6, 5:7. W sumie panie zmierzyły się już aż osiem razy. Bilans tej rywalizacji to 4-4. Trzy pierwsze mecze wygrała Sakkari. W kolejnych czterech górą była nasza Świątek, a potem była wspomniana porażka w Katarze. 

Świątek - Sakkari NA ŻYWO. Relacja live z Indian Wells

- Myślę, że w Dausze było dla mnie dość oczywiste, dlaczego przegrałam. I od razu po zejściu z kortu wiedziałam, co poprawić. Technicznie nie przygotowywałam się na niektóre zagrania tak, jak powinnam - analizowała teraz Iga Świątek. - Jak wróciliśmy do domu, naprawdę mocno trenowałam. Grałam też wiele dłuższych wymian, żeby nie tracić cierpliwości w ich trakcie i naprawdę móc walczyć, bo przeciwko Marii trzeba być gotowym na fizyczny mecz. Chcę naprawdę wykorzystać te treningi w meczu i to zmienić, być w tym lepsza, więc zobaczymy, jak pójdzie - dodała Polka.

INDIAN WELLS
IGA ŚWIĄTEK