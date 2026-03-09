Niesamowity wyczyn Igi Świątek! Eksperci łapią się za głowy!

Iga Świątek świętuje 250 tygodni w Top-10 rankingu WTA, co jest wybitnym osiągnięciem w młodym wieku.

Aż 195 z tych tygodni spędziła w ścisłej czołówce, zajmując jedno z dwóch pierwszych miejsc.

Sprawdź, jak dokładnie rozkładały się jej pozycje w rankingu i co to oznacza dla jej kariery!

Iga Świątek w poniedziałek rozpoczęła swój 250. tydzień w karierze w Top-10 rankingu WTA. A jak wyliczył portal Tennis.com, Polka spośród tych 250 tygodni aż 195 spędziła w Top-2, czyli na jednym z dwóch pierwszych miejsc. To niesamowite osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że w maju skończy dopiero 25 lat.

Iga Świątek po raz pierwszy awansowała do Top-10 rankingu WTA 17 maja 2021 roku. Wskoczyła wtedy z 15. na 9. miejsce po wygraniu pierwszego tytułu WTA 1000 w Rzymie (w finale zdemolowała wtedy 6:0, 6:0 Karolinę Pliskovą). Od tamtej pory – z wyjątkiem dwóch tygodni na 11. pozycji w październiku tego samego roku – nieprzerwanie utrzymuje się w czołowej dziesiątce.

Niesamowite jest to, że Iga Świątek spośród 250 tygodni w Top-10 aż 195 spędziła w Top-2. Między 2022 a 2024 rokiem była na 1. miejscu przez 125 tygodni, a ten tydzień będzie jej 70. tygodniem na 2. pozycji w karierze.

250 TYGODNI IGI ŚWIĄTEK W TOP 10 WG MIEJSC:

Nr 1: 125 tygodni

Nr 2: 70 tygodni [w tym ten tydzień]

Nr 3: 5 tygodni

Nr 4: 9 tygodni

Nr 5: 3 tygodnie

Nr 6: 1 tydzień

Nr 7: 2 tygodnie

Nr 8: 14 tygodni

Nr 9: 20 tygodni

Nr 10: 1 tydzień

Iga Świątek - Maria Sakkari w 3. rundzie Indian Wells

Iga Świątek w 3. rundzie turnieju w Indian Wells zagra z Marią Sakkari. Greczynka pokonała 7:5, 6:0 Austriaczkę Lilli Tagger. Świątek i Sakkari grały ze sobą niedawno w ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze i Polka po zaciętej walce przegrała ten mecz 6:2, 4:6, 5:7. W sumie zmierzyły się już aż osiem razy, a bilans tej rywalizacji to 4-4. Trzy pierwsze mecze wygrała Greczynka. W kolejnych czterech górą była nasza tenisistka, a potem była wspomniana porażka w Katarze.

- Myślę, że w Dausze było dla mnie dość oczywiste, dlaczego przegrałam. I od razu po zejściu z kortu wiedziałam, co poprawić. Technicznie nie przygotowywałam się na niektóre zagrania tak, jak powinnam - analizowała teraz Iga Świątek. - Jak wróciliśmy do domu, naprawdę mocno trenowałam. Grałam też wiele dłuższych wymian, żeby nie tracić cierpliwości w ich trakcie i naprawdę móc walczyć, bo przeciwko Marii trzeba być gotowym na fizyczny mecz. Chcę naprawdę wykorzystać te treningi w meczu i to zmienić, być w tym lepsza, więc zobaczymy, jak pójdzie - dodała Polka.

O której gra Iga Świątek kolejny mecz w Indian Wells?

Mecz Iga Świątek - Maria Sakkari w 3. rundzie Indian Wells zostanie rozegrany w poniedziałek 9 marca 2026. Początek meczu Świątek - Sakkari ok. godz. 22.30-23.30 polskiego czasu w nocy z poniedziałku na wtorek (trzeci mecz od godz. 19 po spotkaniach Djoković - Kovacević i Andriejewa - Siniakowa). Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

