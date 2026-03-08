Iga Świątek z problemami pokonała Kaylę Day. RELACJA NA ŻYWO z Indian Wells

Michał Chojecki
2026-03-08 0:09

Iga Świątek pokonała 6:0, 7:6(2) Kaylę Day, awansując do 3. rundy turnieju w Indian Wells. Pierwszy set nie zapowiadał problemów, ale na początku drugiej partii Polka - tak jak w wielu innych meczach ostatnio - wyraźnie obniżyła swój poziom, Przegrywała już w w tym secie 1:5, ale odrobiła straty i po tie-breaku przypieczętowała zwycięstwo. Poniżej relacja na żywo z meczu Iga Świątek - Kayla Day w Indian Wells.

i

Autor: Dita Alangkara/ Associated Press
Na żywo

Iga Świątek - Kayla Day

6:0, 7:6

GEM, SET i MECZ IGA ŚWIĄTEK! Polka pokonała Amerykankę Kaylę Day 6:0, 7:6(2). Pierwszy set nie zapowiadał takich ciężarów, ale potem Iga znów na początku drugiej partii wpadła w te swoje turbulencje. W drugim secie przegrywała 1:5, ale opanowała sytuację.

7-2 Uffff.... Można odetchnąć. Iga Świątek w 3. rundzie Indian Wells

6-2 Mocny ale niecelny return Day. Piłki meczowe ma Iga

5-2 Iga pod presją zagrała w aut

5-1 Autowy return Polki

5-0 Znów świetny bekhend Igi, pod samą końcową linię

4-0  I kolejny ładny bekhend, teraz po linii

3-0 Piękny bekhend Igi i bojowe "JAZDA!"

2-0 Dłuższa wymiana. Na koniec Iga ładnie przyśpieszyła z forhendu

1-0 Dobry pierwszy serwis Igi

6:0, 6:6

Gem Day. Przed nami TIE-BREAK!

15-40 Teraz Day nie popisała się przy siatce

0-40 Niecelny return Świątek i chyba będzie tie-break

0-30 Ale teraz Iga przestrzeliła!

0-15

6:0, 6:5

Gem Świątek. Iga zgarnia piątego gema z rzędu i wychodzi na prowadzenie w drugim secie

40-15 Iga dobrym bekhendem po crossie wymusiła błąd rywalki

30-15 Day dzielnie się broniła w tej wymianie, ale w końcu pod dużą presją odegrała w siatkę

15-15 Day odpowiada bardzo dobrym returnem

15-0 Długa i ciekawa wymiana. Na koniec piękny bekhend Igi po crossie

6:0, 5:5

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Było 1:5, jest już 5:5 w drugim secie!

40-15 Najdłuższa wymiana w meczu. Na koniec błąd Day. Są breakpointy

30-15 Amerykanka zagrała w siatkę

15-15 Niecelny return Polki

15-0 Najpierw dobry return Igi a potem jej głęboki bekhend

6:0, 4:5

Gem Świątek. Iga łapie kontakt z rywalką i może uda się jeszcze uratować tego seta

40-30 A teraz mocny pierwszy serwis na ciało rywalki

30-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek

30-15 Efektowny forhend Igi pod końcową linię

15-15 Po returnie Day Iga znów była spóźniona do uderzenia i zagrała w siatkę

15-0 As serwisowy Polki

6:0, 3:5

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów ładna akcja Igi, która jakby łapie ponownie rytm

40-15 Mocny forhend Igi i są breakpointy

30-15

30-0 Po drive-volleyu Igi rywalka miała szansę wyprowadzić kontrę, ale zagrała w siatkę

15-0 Dory return Polki pod nogi rywalki

6:0, 2:5

Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Na koniec mocny i dokładny forhend Polki

40-30 Po mocnym returnie Amerykanki piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut

30-30 Po głębokim returnie Day Iga znów popełniła błąd

30-15 Po dobrym returnie Day Iga zagrała daleko w aut

30-0 Ładny forhend wzdłuż linii Polki

15-0 Iga mocnym uderzeniem wymusiła błąd rywalki

6:0, 1:5

Gem Day. Amerykanka zgarnia kolejnego gema i robi się bardzo nieciekawie... 

Przewaga Day. Iga miała inicjatywę, a rywalka szalała w defensywie. Na koniec Polka zagrała w siatkę

40-40 Potężny forhend Igi i bojowe "JAZDA!"

30-40 Bardzo dobry return Polki

15-40 A teraz forhend w siatkę. Zupełnie zgubiła rytm Iga

15-30 Znów prosty błąd Polki, bekhend w siatkę

15-15 Day trafiła w końcową linię. Zaskoczona Iga nie zdołała odegrać

15-0 Mocny return a potem pewny forhend Igi w otwarty kort

6:0, 1:4

Gem Day PRZEŁAMANIE. Na koniec Iga z konieczności ruszyła do siatki i nadziała się na kontrę. Słabo gra Polka w drugim secie

Kolejny podwójny błąd serwisowy Polki. Broni breakpointa

40-40 Iga lekko się poślizgnęła, ale opanowała sytuację i znów wymusiła błąd rywalki

30-40 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki

15-40 Dobry pierwszy serwis Polki

0-40 Iga pod presją zagrała w siatkę i znów broni breakpointów

0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi

0-15 Błąd Igi, spóźniona do uderzenia zagrała daleko w aut

6:0, 1:3

Gem Day. Iga doprowadziła do równowaga, ale potem były dwa dobre pierwsze serwisy Amerykanki

Przewaga Day. Dobry serwis Amerykanki

40-40 Po dokładnym zagraniu Iga ruszyła do siatki i pewnie skończyła punkt

30-40 Teraz bardzo dobry return Polki

15-40 Iga returnowała ramą rakiety. Daleko w aut

15-30 Iga przejęła inicjatywę returnem. Potem grała agresywnie i dokładnie

0-30 Efektowny forhend wzdłuż linii leworęcznej Day

0-15 Za długi return Świątek

6:0, 1:2

Gem Świątek. Iga przegrywała w nim 0-40, ale opanowała sytuację. "JAZDA!" - krzyknęła sobie głośno po ostatniej piłce

Przewaga Świątek. Rywalka znów błysnęła dobrą defensywą, ale Iga była do końca punktu solidna

Było 0-40, jest już 40-40

30-40 Amerykanka pod presją zagrała w aut

15-40 Autowe zagranie Day

0-40 Podwójny błąd serwisowy Polki. Broni breakpointów

0-30 Błąd Igi, bekhend w siatkę. Zgubiła rytm

0-15 Świetny return Day

6:0, 0:2

Gem Day. Amerykanka wygrała go do zera. Na koniec szybka wymiana forhend na forhend i to Polka pierwsza popełniła pod presją błąd

0-40 Dobry serwis Amerykanki

0-30 Day błysnęła dobrą defensywą i doczekała się błędu Igi, która zagrała w siatkę

0-15 Dobry serwis Day

6:0, 0:1

Gem Day PRZEŁAMANIE. Iga znów źle zaczyna drugiego seta. Problem, z którym ostatnio się zmaga. Na koniec gema bardzo niecelny forhend Polki

Iga znów broni breakpointa. Zaskakujący return Day, zagrała tuż za siatkę, co zaskoczyło Świątek

40-40 Znów dobry serwis Igi na ciało rywalki

30-40 Mocny serwis na ciało rywalki a potem pewny forhend Igi w otwarty kort

15-40 Znów agresywny return Day i Świątek broni breakpointów

15-30 Iga pod presją zagrała w aut

15-15 Bardzo ciekawa i widowiskowa wymiana. Obie panie teraz popisywały się ładnymi zagraniami. Górą Iga

0-15 Iga zagrała ramą rakiety. Do tego poślizgnęła się i upadła, ale nic się nie stało

Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek

6:0

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Amerykanka przy piłce setowej popełniła podwójny błąd serwisowy. Pierwszy set 6:0 dla Igi

40-0 Pewny plasowany forhend Igi. Są breakpointy i piłki setowe

30-0 Znów mocny return Polki

15-0 Potężny return Igi. Drugie serwisy Day to takie wystawki

5:0

Gem Świątek. Iga obroniła w nim aż trzy breakpointy. Ważne, że po grze na przewagi opanowała sytuację

Przewaga Świątek. Day błysnęła dobrą defensywną, ale Iga skończyła punkt mocnym smeczem

Równowaga. Amerykanka popełniła błąd, bekhend w siatkę

Iga znów broni breakpointa

Równowaga. Trzeci dzisiaj podwójny błąd serwisowy Świątek

Przewaga Świątek. As serwisowy Igi

40-40 Kapitalny bekhend po crossie Igi. Trafiła w boczną linię

30-40 Mocny i dokładny forhend Polki

15-40 Iga broni breakpointów. Znów błąd po agresywnym returnie rywalki

15-30 Autowy return Day

0-30 Po głębokim returnie Amerykanki Polka odegrała w siatkę

0-15 Ładna akcja Day przy satce

4:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga zgarnia kolejnego gema. Skończyła go efektownym bekhendem po crossie

40-30 Świetna kontra Igi i jest breakpoint

30-30 Duży aut po forhendzie Polki

30-15 Kayla Day odgryza się asem serwisowym

30-0 A teraz znakomity bekhend po crossie wiceliderki rankingu

15-0 Potężny return Igi

3:0

Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi. Wygrany szybko i do zera

40-0 Mocny serwis a potem pewny smecz po koźle naszej gwiazdy

30-0 As serwisowy Polki

15-0 Dobry pierwszy serwis Igi

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema bardzo dobry return Igi po lekkim drugim podaniu Day

40-30 Iga ma pierwszego dziś breakpointa

30-30 Duży aut po returnie Polki

30-15 Iga przejęła inicjatywę mocnym returnem. Potem był kończący punkt forhend

15-15 Ładny bekhend Igi po crossie

0-15 Autowy return Świątek

1:0

Gem Świątek. Z lekkimi problemami Iga obroniła podanie w gemie otwarcia. Na koniec niecelny return rywalki.

Przewaga Świątek. Skuteczna akcja przy siatce

40-40 Efektowny bekhend wzdłuż linii Day

40-30 Dłuższa wymiana, w której Iga dyktowała tempo i w końcu wymusiła błąd rywalki

30-30 I kolejny podwójny błąd serwisowy Polki

30-15 Podwójny błąd serwisowy Igi

30-0 Agresywny ale niecelny return Amerykanki

15-0 Autowy forhend leworęcznej Day

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Koniec rozgrzewki. Za chwilę początek meczu

Trwa rozgrzewka

Iga Świątek i Kayla Day są już na korcie

Kim jest Kayla Day, rywalka Igi Świątek w Indian Wells? Duży talent, mnóstwo kontuzji

Kayla Day to bardzo ciekawa postać. Tutaj więcej o dzisiejszej rywalce Igi Świątek

Draper pokonał Bautistę Aguta. Zatem Iga Świątek niedługo po godz. 22 powinna pojawić się na korcie

Trwa jeszcze mecz Bautista Agut - Draper, ale to już końcówka trzeciego seta. Po tym spotkaniu na kort wyjdzie Iga Świątek

W 3. rundzie na lepszą w meczu Świątek - Day czeka już Maria Sakkari, która przed chwilą ograła 7:5, 6:0 Lilli Tagger.

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Kayla Day w 2. rundzie turnieju w Indian Wells. Początek spotkania po godzinie 22 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Bautista Agut - Draper.

Iga Świątek meczem z Kaylą Day zaczyna rywalizację w Indian Well. W 3. rundzie na lepszą w tym spotkaniu czeka już Maria Sakkari, która dziś w bardzo dobrym stylu pokonała 7:5, 6:0 Austriaczkę Lilli Tagger. Amerykanka Kayla Day bez straty seta przebiła się przez kwalifikacje, a potem pewnie ograła 6:3, 6:1 Francescę Jones. Jako juniorka odnosiła duże sukcesy, a największym był triumf w turnieju singla juniorskiego US Open 2016. Zderzenie z seniorskim tenisem było jednak dla niej brutalne. Prześladowana przez kontuzje Amerykanka długo grała głównie w mniejszych turniejach rangi ITF. W Top-100 rankingu WTA zadebiutowała w 2023 roku. Doszła wtedy do 3. rundy Roland Garros, pokonując m.in. Madison Keys. W 2024 r. była nawet na 84. miejsce. Obecnie zajmuje 187. pozycję. Jest leworęczna, gra forhend z dużą rotacją i bardzo dobrze porusza się po korcie. Ma czeskie korzenie ze strony matki. 

Iga Świątek triumfowała w Indian Wells w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w półfinałach. Korty są tam stosunkowo wolne. W suchym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest dość wciąż wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6). 

INDIAN WELLS
IGA ŚWIĄTEK