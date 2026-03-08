Iga Świątek z problemami pokonała Kaylę Day. RELACJA NA ŻYWO z Indian Wells

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Na żywo Iga Świątek - Kayla Day Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie Indian Wells? Z kim kolejny mecz? 6:0, 7:6 GEM, SET i MECZ IGA ŚWIĄTEK! Polka pokonała Amerykankę Kaylę Day 6:0, 7:6(2). Pierwszy set nie zapowiadał takich ciężarów, ale potem Iga znów na początku drugiej partii wpadła w te swoje turbulencje. W drugim secie przegrywała 1:5, ale opanowała sytuację. 7-2 Uffff.... Można odetchnąć. Iga Świątek w 3. rundzie Indian Wells 6-2 Mocny ale niecelny return Day. Piłki meczowe ma Iga 5-2 Iga pod presją zagrała w aut 5-1 Autowy return Polki 5-0 Znów świetny bekhend Igi, pod samą końcową linię 4-0 I kolejny ładny bekhend, teraz po linii 3-0 Piękny bekhend Igi i bojowe "JAZDA!" 2-0 Dłuższa wymiana. Na koniec Iga ładnie przyśpieszyła z forhendu 1-0 Dobry pierwszy serwis Igi 6:0, 6:6 Gem Day. Przed nami TIE-BREAK! 15-40 Teraz Day nie popisała się przy siatce 0-40 Niecelny return Świątek i chyba będzie tie-break 0-30 Ale teraz Iga przestrzeliła! 0-15 6:0, 6:5 Gem Świątek. Iga zgarnia piątego gema z rzędu i wychodzi na prowadzenie w drugim secie 40-15 Iga dobrym bekhendem po crossie wymusiła błąd rywalki 30-15 Day dzielnie się broniła w tej wymianie, ale w końcu pod dużą presją odegrała w siatkę 15-15 Day odpowiada bardzo dobrym returnem 15-0 Długa i ciekawa wymiana. Na koniec piękny bekhend Igi po crossie 6:0, 5:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Było 1:5, jest już 5:5 w drugim secie! 40-15 Najdłuższa wymiana w meczu. Na koniec błąd Day. Są breakpointy 30-15 Amerykanka zagrała w siatkę 15-15 Niecelny return Polki 15-0 Najpierw dobry return Igi a potem jej głęboki bekhend 6:0, 4:5 Gem Świątek. Iga łapie kontakt z rywalką i może uda się jeszcze uratować tego seta 40-30 A teraz mocny pierwszy serwis na ciało rywalki 30-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek 30-15 Efektowny forhend Igi pod końcową linię 15-15 Po returnie Day Iga znów była spóźniona do uderzenia i zagrała w siatkę 15-0 As serwisowy Polki 6:0, 3:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów ładna akcja Igi, która jakby łapie ponownie rytm 40-15 Mocny forhend Igi i są breakpointy 30-15 30-0 Po drive-volleyu Igi rywalka miała szansę wyprowadzić kontrę, ale zagrała w siatkę 15-0 Dory return Polki pod nogi rywalki 6:0, 2:5 Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Na koniec mocny i dokładny forhend Polki 40-30 Po mocnym returnie Amerykanki piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut 30-30 Po głębokim returnie Day Iga znów popełniła błąd 30-15 Po dobrym returnie Day Iga zagrała daleko w aut 30-0 Ładny forhend wzdłuż linii Polki 15-0 Iga mocnym uderzeniem wymusiła błąd rywalki 6:0, 1:5 Gem Day. Amerykanka zgarnia kolejnego gema i robi się bardzo nieciekawie... Przewaga Day. Iga miała inicjatywę, a rywalka szalała w defensywie. Na koniec Polka zagrała w siatkę 40-40 Potężny forhend Igi i bojowe "JAZDA!" 30-40 Bardzo dobry return Polki 15-40 A teraz forhend w siatkę. Zupełnie zgubiła rytm Iga 15-30 Znów prosty błąd Polki, bekhend w siatkę 15-15 Day trafiła w końcową linię. Zaskoczona Iga nie zdołała odegrać 15-0 Mocny return a potem pewny forhend Igi w otwarty kort 6:0, 1:4 Gem Day PRZEŁAMANIE. Na koniec Iga z konieczności ruszyła do siatki i nadziała się na kontrę. Słabo gra Polka w drugim secie Kolejny podwójny błąd serwisowy Polki. Broni breakpointa 40-40 Iga lekko się poślizgnęła, ale opanowała sytuację i znów wymusiła błąd rywalki 30-40 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki 15-40 Dobry pierwszy serwis Polki 0-40 Iga pod presją zagrała w siatkę i znów broni breakpointów 0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi 0-15 Błąd Igi, spóźniona do uderzenia zagrała daleko w aut 6:0, 1:3 Gem Day. Iga doprowadziła do równowaga, ale potem były dwa dobre pierwsze serwisy Amerykanki Przewaga Day. Dobry serwis Amerykanki 40-40 Po dokładnym zagraniu Iga ruszyła do siatki i pewnie skończyła punkt 30-40 Teraz bardzo dobry return Polki 15-40 Iga returnowała ramą rakiety. Daleko w aut 15-30 Iga przejęła inicjatywę returnem. Potem grała agresywnie i dokładnie 0-30 Efektowny forhend wzdłuż linii leworęcznej Day 0-15 Za długi return Świątek 6:0, 1:2 Gem Świątek. Iga przegrywała w nim 0-40, ale opanowała sytuację. "JAZDA!" - krzyknęła sobie głośno po ostatniej piłce Przewaga Świątek. Rywalka znów błysnęła dobrą defensywą, ale Iga była do końca punktu solidna Było 0-40, jest już 40-40 30-40 Amerykanka pod presją zagrała w aut 15-40 Autowe zagranie Day 0-40 Podwójny błąd serwisowy Polki. Broni breakpointów 0-30 Błąd Igi, bekhend w siatkę. Zgubiła rytm 0-15 Świetny return Day 6:0, 0:2 Gem Day. Amerykanka wygrała go do zera. Na koniec szybka wymiana forhend na forhend i to Polka pierwsza popełniła pod presją błąd 0-40 Dobry serwis Amerykanki 0-30 Day błysnęła dobrą defensywą i doczekała się błędu Igi, która zagrała w siatkę 0-15 Dobry serwis Day 6:0, 0:1 Gem Day PRZEŁAMANIE. Iga znów źle zaczyna drugiego seta. Problem, z którym ostatnio się zmaga. Na koniec gema bardzo niecelny forhend Polki Iga znów broni breakpointa. Zaskakujący return Day, zagrała tuż za siatkę, co zaskoczyło Świątek 40-40 Znów dobry serwis Igi na ciało rywalki 30-40 Mocny serwis na ciało rywalki a potem pewny forhend Igi w otwarty kort 15-40 Znów agresywny return Day i Świątek broni breakpointów 15-30 Iga pod presją zagrała w aut 15-15 Bardzo ciekawa i widowiskowa wymiana. Obie panie teraz popisywały się ładnymi zagraniami. Górą Iga 0-15 Iga zagrała ramą rakiety. Do tego poślizgnęła się i upadła, ale nic się nie stało Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek 6:0 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Amerykanka przy piłce setowej popełniła podwójny błąd serwisowy. Pierwszy set 6:0 dla Igi 40-0 Pewny plasowany forhend Igi. Są breakpointy i piłki setowe 30-0 Znów mocny return Polki 15-0 Potężny return Igi. Drugie serwisy Day to takie wystawki 5:0 Gem Świątek. Iga obroniła w nim aż trzy breakpointy. Ważne, że po grze na przewagi opanowała sytuację Przewaga Świątek. Day błysnęła dobrą defensywną, ale Iga skończyła punkt mocnym smeczem Równowaga. Amerykanka popełniła błąd, bekhend w siatkę Iga znów broni breakpointa Równowaga. Trzeci dzisiaj podwójny błąd serwisowy Świątek Przewaga Świątek. As serwisowy Igi 40-40 Kapitalny bekhend po crossie Igi. Trafiła w boczną linię 30-40 Mocny i dokładny forhend Polki 15-40 Iga broni breakpointów. Znów błąd po agresywnym returnie rywalki 15-30 Autowy return Day 0-30 Po głębokim returnie Amerykanki Polka odegrała w siatkę 0-15 Ładna akcja Day przy satce 4:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga zgarnia kolejnego gema. Skończyła go efektownym bekhendem po crossie 40-30 Świetna kontra Igi i jest breakpoint 30-30 Duży aut po forhendzie Polki 30-15 Kayla Day odgryza się asem serwisowym 30-0 A teraz znakomity bekhend po crossie wiceliderki rankingu 15-0 Potężny return Igi 3:0 Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi. Wygrany szybko i do zera 40-0 Mocny serwis a potem pewny smecz po koźle naszej gwiazdy 30-0 As serwisowy Polki 15-0 Dobry pierwszy serwis Igi 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema bardzo dobry return Igi po lekkim drugim podaniu Day 40-30 Iga ma pierwszego dziś breakpointa 30-30 Duży aut po returnie Polki 30-15 Iga przejęła inicjatywę mocnym returnem. Potem był kończący punkt forhend 15-15 Ładny bekhend Igi po crossie 0-15 Autowy return Świątek 1:0 Gem Świątek. Z lekkimi problemami Iga obroniła podanie w gemie otwarcia. Na koniec niecelny return rywalki. Przewaga Świątek. Skuteczna akcja przy siatce 40-40 Efektowny bekhend wzdłuż linii Day 40-30 Dłuższa wymiana, w której Iga dyktowała tempo i w końcu wymusiła błąd rywalki 30-30 I kolejny podwójny błąd serwisowy Polki 30-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 30-0 Agresywny ale niecelny return Amerykanki 15-0 Autowy forhend leworęcznej Day GRAMY! Serwuje Iga Świątek Koniec rozgrzewki. Za chwilę początek meczu Trwa rozgrzewka Iga Świątek i Kayla Day są już na korcie Kim jest Kayla Day, rywalka Igi Świątek w Indian Wells? Duży talent, mnóstwo kontuzji Kayla Day to bardzo ciekawa postać. Tutaj więcej o dzisiejszej rywalce Igi Świątek Draper pokonał Bautistę Aguta. Zatem Iga Świątek niedługo po godz. 22 powinna pojawić się na korcie Trwa jeszcze mecz Bautista Agut - Draper, ale to już końcówka trzeciego seta. Po tym spotkaniu na kort wyjdzie Iga Świątek W 3. rundzie na lepszą w meczu Świątek - Day czeka już Maria Sakkari, która przed chwilą ograła 7:5, 6:0 Lilli Tagger. Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Kayla Day w 2. rundzie turnieju w Indian Wells. Początek spotkania po godzinie 22 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Bautista Agut - Draper.

Odśwież relację

Iga Świątek meczem z Kaylą Day zaczyna rywalizację w Indian Well. W 3. rundzie na lepszą w tym spotkaniu czeka już Maria Sakkari, która dziś w bardzo dobrym stylu pokonała 7:5, 6:0 Austriaczkę Lilli Tagger. Amerykanka Kayla Day bez straty seta przebiła się przez kwalifikacje, a potem pewnie ograła 6:3, 6:1 Francescę Jones. Jako juniorka odnosiła duże sukcesy, a największym był triumf w turnieju singla juniorskiego US Open 2016. Zderzenie z seniorskim tenisem było jednak dla niej brutalne. Prześladowana przez kontuzje Amerykanka długo grała głównie w mniejszych turniejach rangi ITF. W Top-100 rankingu WTA zadebiutowała w 2023 roku. Doszła wtedy do 3. rundy Roland Garros, pokonując m.in. Madison Keys. W 2024 r. była nawet na 84. miejsce. Obecnie zajmuje 187. pozycję. Jest leworęczna, gra forhend z dużą rotacją i bardzo dobrze porusza się po korcie. Ma czeskie korzenie ze strony matki.

Iga Świątek - Kayla Day NA ŻYWO Relacja live z Indian Wells

Iga Świątek triumfowała w Indian Wells w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w półfinałach. Korty są tam stosunkowo wolne. W suchym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest dość wciąż wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).