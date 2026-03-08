Iga Świątek z problemami pokonała Kaylę Day. RELACJA NA ŻYWO z Indian Wells

Iga Świątek - Kayla Day
6:0, 7:6
GEM, SET i MECZ IGA ŚWIĄTEK! Polka pokonała Amerykankę Kaylę Day 6:0, 7:6(2). Pierwszy set nie zapowiadał takich ciężarów, ale potem Iga znów na początku drugiej partii wpadła w te swoje turbulencje. W drugim secie przegrywała 1:5, ale opanowała sytuację.
7-2 Uffff.... Można odetchnąć. Iga Świątek w 3. rundzie Indian Wells
6-2 Mocny ale niecelny return Day. Piłki meczowe ma Iga
5-2 Iga pod presją zagrała w aut
5-1 Autowy return Polki
5-0 Znów świetny bekhend Igi, pod samą końcową linię
4-0 I kolejny ładny bekhend, teraz po linii
3-0 Piękny bekhend Igi i bojowe "JAZDA!"
2-0 Dłuższa wymiana. Na koniec Iga ładnie przyśpieszyła z forhendu
1-0 Dobry pierwszy serwis Igi
6:0, 6:6
Gem Day. Przed nami TIE-BREAK!
15-40 Teraz Day nie popisała się przy siatce
0-40 Niecelny return Świątek i chyba będzie tie-break
0-30 Ale teraz Iga przestrzeliła!
0-15
6:0, 6:5
Gem Świątek. Iga zgarnia piątego gema z rzędu i wychodzi na prowadzenie w drugim secie
40-15 Iga dobrym bekhendem po crossie wymusiła błąd rywalki
30-15 Day dzielnie się broniła w tej wymianie, ale w końcu pod dużą presją odegrała w siatkę
15-15 Day odpowiada bardzo dobrym returnem
15-0 Długa i ciekawa wymiana. Na koniec piękny bekhend Igi po crossie
6:0, 5:5
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Było 1:5, jest już 5:5 w drugim secie!
40-15 Najdłuższa wymiana w meczu. Na koniec błąd Day. Są breakpointy
30-15 Amerykanka zagrała w siatkę
15-15 Niecelny return Polki
15-0 Najpierw dobry return Igi a potem jej głęboki bekhend
6:0, 4:5
Gem Świątek. Iga łapie kontakt z rywalką i może uda się jeszcze uratować tego seta
40-30 A teraz mocny pierwszy serwis na ciało rywalki
30-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek
30-15 Efektowny forhend Igi pod końcową linię
15-15 Po returnie Day Iga znów była spóźniona do uderzenia i zagrała w siatkę
15-0 As serwisowy Polki
6:0, 3:5
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów ładna akcja Igi, która jakby łapie ponownie rytm
40-15 Mocny forhend Igi i są breakpointy
30-15
30-0 Po drive-volleyu Igi rywalka miała szansę wyprowadzić kontrę, ale zagrała w siatkę
15-0 Dory return Polki pod nogi rywalki
6:0, 2:5
Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Na koniec mocny i dokładny forhend Polki
40-30 Po mocnym returnie Amerykanki piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut
30-30 Po głębokim returnie Day Iga znów popełniła błąd
30-15 Po dobrym returnie Day Iga zagrała daleko w aut
30-0 Ładny forhend wzdłuż linii Polki
15-0 Iga mocnym uderzeniem wymusiła błąd rywalki
6:0, 1:5
Gem Day. Amerykanka zgarnia kolejnego gema i robi się bardzo nieciekawie...
Przewaga Day. Iga miała inicjatywę, a rywalka szalała w defensywie. Na koniec Polka zagrała w siatkę
40-40 Potężny forhend Igi i bojowe "JAZDA!"
30-40 Bardzo dobry return Polki
15-40 A teraz forhend w siatkę. Zupełnie zgubiła rytm Iga
15-30 Znów prosty błąd Polki, bekhend w siatkę
15-15 Day trafiła w końcową linię. Zaskoczona Iga nie zdołała odegrać
15-0 Mocny return a potem pewny forhend Igi w otwarty kort
6:0, 1:4
Gem Day PRZEŁAMANIE. Na koniec Iga z konieczności ruszyła do siatki i nadziała się na kontrę. Słabo gra Polka w drugim secie
Kolejny podwójny błąd serwisowy Polki. Broni breakpointa
40-40 Iga lekko się poślizgnęła, ale opanowała sytuację i znów wymusiła błąd rywalki
30-40 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki
15-40 Dobry pierwszy serwis Polki
0-40 Iga pod presją zagrała w siatkę i znów broni breakpointów
0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi
0-15 Błąd Igi, spóźniona do uderzenia zagrała daleko w aut
6:0, 1:3
Gem Day. Iga doprowadziła do równowaga, ale potem były dwa dobre pierwsze serwisy Amerykanki
Przewaga Day. Dobry serwis Amerykanki
40-40 Po dokładnym zagraniu Iga ruszyła do siatki i pewnie skończyła punkt
30-40 Teraz bardzo dobry return Polki
15-40 Iga returnowała ramą rakiety. Daleko w aut
15-30 Iga przejęła inicjatywę returnem. Potem grała agresywnie i dokładnie
0-30 Efektowny forhend wzdłuż linii leworęcznej Day
0-15 Za długi return Świątek
6:0, 1:2
Gem Świątek. Iga przegrywała w nim 0-40, ale opanowała sytuację. "JAZDA!" - krzyknęła sobie głośno po ostatniej piłce
Przewaga Świątek. Rywalka znów błysnęła dobrą defensywą, ale Iga była do końca punktu solidna
Było 0-40, jest już 40-40
30-40 Amerykanka pod presją zagrała w aut
15-40 Autowe zagranie Day
0-40 Podwójny błąd serwisowy Polki. Broni breakpointów
0-30 Błąd Igi, bekhend w siatkę. Zgubiła rytm
0-15 Świetny return Day
6:0, 0:2
Gem Day. Amerykanka wygrała go do zera. Na koniec szybka wymiana forhend na forhend i to Polka pierwsza popełniła pod presją błąd
0-40 Dobry serwis Amerykanki
0-30 Day błysnęła dobrą defensywą i doczekała się błędu Igi, która zagrała w siatkę
0-15 Dobry serwis Day
6:0, 0:1
Gem Day PRZEŁAMANIE. Iga znów źle zaczyna drugiego seta. Problem, z którym ostatnio się zmaga. Na koniec gema bardzo niecelny forhend Polki
Iga znów broni breakpointa. Zaskakujący return Day, zagrała tuż za siatkę, co zaskoczyło Świątek
40-40 Znów dobry serwis Igi na ciało rywalki
30-40 Mocny serwis na ciało rywalki a potem pewny forhend Igi w otwarty kort
15-40 Znów agresywny return Day i Świątek broni breakpointów
15-30 Iga pod presją zagrała w aut
15-15 Bardzo ciekawa i widowiskowa wymiana. Obie panie teraz popisywały się ładnymi zagraniami. Górą Iga
0-15 Iga zagrała ramą rakiety. Do tego poślizgnęła się i upadła, ale nic się nie stało
Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek
6:0
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Amerykanka przy piłce setowej popełniła podwójny błąd serwisowy. Pierwszy set 6:0 dla Igi
40-0 Pewny plasowany forhend Igi. Są breakpointy i piłki setowe
30-0 Znów mocny return Polki
15-0 Potężny return Igi. Drugie serwisy Day to takie wystawki
5:0
Gem Świątek. Iga obroniła w nim aż trzy breakpointy. Ważne, że po grze na przewagi opanowała sytuację
Przewaga Świątek. Day błysnęła dobrą defensywną, ale Iga skończyła punkt mocnym smeczem
Równowaga. Amerykanka popełniła błąd, bekhend w siatkę
Iga znów broni breakpointa
Równowaga. Trzeci dzisiaj podwójny błąd serwisowy Świątek
Przewaga Świątek. As serwisowy Igi
40-40 Kapitalny bekhend po crossie Igi. Trafiła w boczną linię
30-40 Mocny i dokładny forhend Polki
15-40 Iga broni breakpointów. Znów błąd po agresywnym returnie rywalki
15-30 Autowy return Day
0-30 Po głębokim returnie Amerykanki Polka odegrała w siatkę
0-15 Ładna akcja Day przy satce
4:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga zgarnia kolejnego gema. Skończyła go efektownym bekhendem po crossie
40-30 Świetna kontra Igi i jest breakpoint
30-30 Duży aut po forhendzie Polki
30-15 Kayla Day odgryza się asem serwisowym
30-0 A teraz znakomity bekhend po crossie wiceliderki rankingu
15-0 Potężny return Igi
3:0
Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi. Wygrany szybko i do zera
40-0 Mocny serwis a potem pewny smecz po koźle naszej gwiazdy
30-0 As serwisowy Polki
15-0 Dobry pierwszy serwis Igi
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema bardzo dobry return Igi po lekkim drugim podaniu Day
40-30 Iga ma pierwszego dziś breakpointa
30-30 Duży aut po returnie Polki
30-15 Iga przejęła inicjatywę mocnym returnem. Potem był kończący punkt forhend
15-15 Ładny bekhend Igi po crossie
0-15 Autowy return Świątek
1:0
Gem Świątek. Z lekkimi problemami Iga obroniła podanie w gemie otwarcia. Na koniec niecelny return rywalki.
Przewaga Świątek. Skuteczna akcja przy siatce
40-40 Efektowny bekhend wzdłuż linii Day
40-30 Dłuższa wymiana, w której Iga dyktowała tempo i w końcu wymusiła błąd rywalki
30-30 I kolejny podwójny błąd serwisowy Polki
30-15 Podwójny błąd serwisowy Igi
30-0 Agresywny ale niecelny return Amerykanki
15-0 Autowy forhend leworęcznej Day
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Koniec rozgrzewki. Za chwilę początek meczu
Trwa rozgrzewka
Iga Świątek i Kayla Day są już na korcie
Kayla Day to bardzo ciekawa postać. Tutaj więcej o dzisiejszej rywalce Igi Świątek
Draper pokonał Bautistę Aguta. Zatem Iga Świątek niedługo po godz. 22 powinna pojawić się na korcie
Trwa jeszcze mecz Bautista Agut - Draper, ale to już końcówka trzeciego seta. Po tym spotkaniu na kort wyjdzie Iga Świątek
W 3. rundzie na lepszą w meczu Świątek - Day czeka już Maria Sakkari, która przed chwilą ograła 7:5, 6:0 Lilli Tagger.
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Kayla Day w 2. rundzie turnieju w Indian Wells. Początek spotkania po godzinie 22 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Bautista Agut - Draper.
Iga Świątek meczem z Kaylą Day zaczyna rywalizację w Indian Well. W 3. rundzie na lepszą w tym spotkaniu czeka już Maria Sakkari, która dziś w bardzo dobrym stylu pokonała 7:5, 6:0 Austriaczkę Lilli Tagger. Amerykanka Kayla Day bez straty seta przebiła się przez kwalifikacje, a potem pewnie ograła 6:3, 6:1 Francescę Jones. Jako juniorka odnosiła duże sukcesy, a największym był triumf w turnieju singla juniorskiego US Open 2016. Zderzenie z seniorskim tenisem było jednak dla niej brutalne. Prześladowana przez kontuzje Amerykanka długo grała głównie w mniejszych turniejach rangi ITF. W Top-100 rankingu WTA zadebiutowała w 2023 roku. Doszła wtedy do 3. rundy Roland Garros, pokonując m.in. Madison Keys. W 2024 r. była nawet na 84. miejsce. Obecnie zajmuje 187. pozycję. Jest leworęczna, gra forhend z dużą rotacją i bardzo dobrze porusza się po korcie. Ma czeskie korzenie ze strony matki.
Iga Świątek - Kayla Day NA ŻYWO Relacja live z Indian Wells
Iga Świątek triumfowała w Indian Wells w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w półfinałach. Korty są tam stosunkowo wolne. W suchym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest dość wciąż wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).