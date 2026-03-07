Iga Świątek - Kayla Day Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz w Indian Wells?

Iga Świątek rozpoczyna walkę w turnieju WTA 1000 w Indian Wells, a jej pierwsza rywalka to Kayla Day.

Amerykanka ma już za sobą trzy mecze w tym turnieju - dwa w kwalifikacjach i jeden w 1. rundzie

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Kayla Day NA ŻYWO.

Iga Świątek - Kayla Day w Indian Wells

Iga Świątek zaczyna rywalizację w Indian Wells w 2. rundzie, w której zagra z Kaylą Day. Amerykanka najpierw bez straty seta przebiła się przez kwalifikacje, a potem pewnie ograła 6:3, 6:1 Francescę Jones. Kayla Day zajmuje dopiero 187. miejsce w rankingu WTA i ma 27 lat. Jest leworęczna, gra forhend z dużą rotacją i bardzo dobrze porusza się po korcie. Ma czeskie korzenie ze strony matki. Jako juniorka odnosiła wielkie sukcesy, a największym był triumf w turnieju singla juniorskiego US Open 2016. Zderzenie z seniorskim tenisem było jednak dla niej brutalne. Prześladowana przez kontuzje Amerykanka długo grała głównie w mniejszych turniejach rangi ITF. W Top-100 rankingu WTA zadebiutowała w 2023 roku. Doszła wtedy do 3. rundy Roland Garros, pokonując m.in. Madison Keys. W 2024 r. była nawet na 84. miejscu.

Kim jest Kayla Day, rywalka Igi Świątek w Indian Wells? Duży talent, mnóstwo kontuzji

Iga Świątek triumfowała w Indian Wells w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w 1/2 finału. Korty były tam stosunkowo wolne, ale rok temu zmieniono nawierzchnię na nieco szybszą. W suchym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest jednak wciąż wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6). Za Igą Świątek turniej miksta Tie Break Tens. W parze z Casperem Ruudem odpadła w półfinale.

Iga Świątek - Kayla Day Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Iga Świątek - Kayla Day w 1. rundzie Indian Wells 2026 zostanie rozegrany w sobotę 7 marca nie przed godziną 22 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 20 po meczu Bautista Agut - Draper). Transmisja TV z meczu Iga Świątek - Kayla Day na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE. TUTAJ RELACJA NA ŻYWO Z MECZU IGA ŚWIĄTEK - KAYLA DAY.

