Iga Świątek rozpoczyna walkę w turnieju WTA 1000 w Indian Wells, który dwukrotnie wygrała.

Polka poznała pierwszą rywalkę i będzie nią Amerykanka Kayla Day.

Wiadomo już, kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz w Indian Wells, sprawdź szczegóły!

Iga Świątek w "tenisowym raju" w Indian Wells, jak nazywany jest efektowny kompleks na pustyni w Kalifornii, odnosiła już sukcesy. Triumfowała tam w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w 1/2 finału. Korty były tam stosunkowo wolne, ale rok temu zmieniono nawierzchnię na nieco szybszą. W suchym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest jednak wciąż wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).

Iga Świątek - Kayla Day w Indian Wells

Iga Świątek rywalizację w Indian Wells zacznie od 2. rundy, w której zagra z Kaylą Day. Amerykanka najpierw bez straty seta przebiła się przez kwalifikacje, a potem pewnie ograła 6:3, 6:1 Francescę Jones. W 3. rundzie Polka może trafić na Marię Sakkari, z którą niedawno przegrała (6:2, 4:6, 5:7( w Dausze. Potencjalne rywalki Igi Świątek w 4. rundzie to m.in. Karolina Muchova i Qinwen Zheng. W połówce drabinki znalazła się Jelena Rybakina. Droga do finału wydaje się zatem bardzo trudna, ale najważniejsza będzie forma i nastawienie mentalne naszej gwiazdy.

Kim jest Kayla Day, rywalka Igi Świątek w Indian Wells? Duży talent, mnóstwo kontuzji

Kayla Day zajmuje dopiero 187. miejsce w rankingu WTA i ma 27 lat. Jest leworęczna, gra forhend z dużą rotacją i bardzo dobrze porusza się po korcie. Ma czeskie korzenie ze strony matki. Jako juniorka odnosiła wielkie sukcesy, a największym był triumf w turnieju singla juniorskiego US Open 2016. Zderzenie z seniorskim tenisem było jednak dla niej brutalne. Prześladowana przez kontuzje Amerykanka długo grała głównie w mniejszych turniejach rangi ITF. W Top-100 rankingu WTA zadebiutowała w 2023 roku. Doszła wtedy do 3. rundy Roland Garros, pokonując m.in. Madison Keys. W 2024 r. była nawet na 84. miejscu.

Kiedy Iga Świątek gra pierwszy mecz w Indian Wells?

Mecz Iga Świątek - Kayla Day w 1. rundzie Indian Wells 2026 zostanie rozegrany w sobotę 7 marca. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

