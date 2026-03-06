Nocne klęski Polaków w Indian Wells. Zostało ich już tylko 2 z 5!

Kamil Majchrzak, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Magdalena Fręch grali w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego w 1. rundzie turnieju Indian Wells.

Tylko Majchrzak zdołał wygrać swój mecz, a porażka Fręch dopełniła nieudany dzień Polaków w Kalifornii.

Polka, która doszła ostatnio aż do finału WTA 500, tym razem przegrała ze znacznie niżej notowaną rywalką z 234. miejsca w rankingu!

Indian Wells: Klęska Magdaleny Fręch. Z 5 Polaków zostali tylko Majchrzak i Świątek

Po porażkach Linette i Hurkacza, Magdalena Fręch także odpadła w pierwszej rundzie turnieju w Indian Wells. Polska tenisistka przegrała ze znacznie niżej notowaną Australijką Storm Hunter 6:3, 5:7, 3:6. Spotkanie trwało prawie trzy godziny. Hunter to była liderka rankingu deblowego. W singlu nigdy jednak nie była notowana w najlepszej setce, a obecnie zajmuje 234. miejsce i do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. Fręch natomiast po dotarciu do finału w Meridzie awansowała na 36. pozycję na liście WTA. Była wyraźną faworytką, ale z tej roli się nie wywiązała.

Początek meczu nie zwiastował problemów Polki. Już w drugim gemie przełamała rywalkę, a dzięki utrzymaniu własnego podania pewnie wygrała pierwszego seta 6:3. W drugim sytuacja się odwróciła i to Hunter zaczęła od prowadzenia 3:0. Fręch co prawda doprowadziła do remisu 4:4, ale w dwunastym gemie znów została przełamana i Australijka wyrównała stan meczu.

Wydawało się, że w trzecim secie Polka wróciła na wyższy poziom. Fręch prowadziła 2:0 i miała dwa break pointy na 3:0. Hunter ponownie przełamać się jednak nie dała. Nie tylko wyszła z opresji, ale całkowicie przejęła inicjatywę. 31-latka wygrała pięć gemów z rzędu. Fręch zmniejszyła stratę przy własnym serwisie, a potem miała piłkę na 4:5. Ostatecznie jednak Hunter wykorzystała trzecią piłkę meczową i wystąpi w drugiej rundzie.

Z Polek w singlu pozostała więc już tylko Iga Świątek. Wiceliderka rankingu w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los. W drugiej zmierzy się z amerykańską kwalifikantką, Kaylą Day. W turnieju mężczyzn do drugiej rundy awansował tylko Kamil Majchrzak, którego czeka teraz hitowe starcie z wielkim Novakiem Djokoviciem. Ze zwycięzcą w 3. rundzie mógłby się zmierzyć Hurkacz, ale odpadł już w pierwszej rundzie z Amerykaninem Aleksandarem Kovaceviciem.

Wyniki Polaków w 1. rundzie Indian Wells:

Ashlyn Krueger (USA) - Magda Linette (Polska) 6:1, 6:4

Kamil Majchrzak (Polska) - Giovanni Mpetshi Perricard (Francja) 6:3, 1:6, 7:5

Aleksandar Kovacevic (USA) - Hubert Hurkacz (Polska) - 7:6 (8-6), 7:6 (7-4)

Storm Hunter (Australia) - Magdalena Fręch (Polska) 3:6, 7:5, 6:3