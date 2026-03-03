Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w Indian Wells? Już wszystko jasne, znamy datę!

Iga Świątek rozpoczyna walkę w turnieju WTA 1000 w Indian Wells, który dwukrotnie wygrała.

W nocy wylosowano drabinkę i przed Polką trudna droga do finału.

Wiadomo już, kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz w Indian Wells, sprawdź szczegóły!

Iga Świątek lubi grać w Indian Wells czyli w "tenisowym raju", jak nazywany jest efektowny kompleks na pustyni w Kalifornii. Polka odnosiła tam sukcesy. Triumfowała w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w 1/2 finału. Korty były tam stosunkowo wolne, ale rok temu zmieniono nawierzchnię na nieco szybszą. W suchym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest jednak wciąż wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).

W nocy z poniedziałku na wtorek odbyło się losowanie Indian Wells. Iga Świątek zacznie od 2. rundy, w której zagra z Francescą Jones lub z kwalifikantką. W 3. rundzie może trafić na Marię Sakkari, z którą niedawno przegrała w Dausze. Potencjalne rywalki Igi Świątek w 4. rundzie to m.in. Karolina Muchova i Qinwen Zheng. W połówce drabinki Igi Świątek znalazła się Jelena Rybakina. Droga do finału wydaje się zatem bardzo trudna, ale najważniejsza będzie forma i nastawienie mentalne naszej gwiazdy.

Kiedy Iga Świątek gra pierwszy mecz w Indian Wells?

Iga Świątek pierwszy mecz w Indian Wells 2026 zagra w sobotę 7 marca. Organizatorzy podali już informację, która połowa drabinki kobiet grać będzie wcześniej i wiadomo już, że na mecz naszej najlepszej tenisistki trzeba będzie dłużej poczekać. W czwartek mecze w 1. rundzie rozegrają Magdalena Fręch i Magda Linette. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

Wcześniej bo już w nocy z wtorku na środę (godzina 4 rano polskiego czasu) Iga Świątek weźmie udział w pokazowym turnieju miksta Tie Break Tens. Jej partnerem będzie Casper Ruud, z którym nasza gwiazda stworzyła zabójczą mieszankę w ostatnim US Open. Polka i Norweg doszli wtedy do finału turnieju miksta.

