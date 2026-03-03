Indian Wells DRABINKA. Z kim gra Iga Świątek? Trudne losowanie Polki!

Iga Świątek poznała drabinkę Indian Wells. Zacznie od 2. rundy, w której zagra z Francescą Jones lub z kwalifikantką. W 3. rundzie może trafić na Marię Sakkari, z którą niedawno przegrała w Dausze. A potencjalne rywalki Igi Świątek w 4. rundzie to m.in. Karolina Muchova i Qinwen Zheng.

Iga Świątek lubi grać w Indian Wells czyli w "tenisowym raju", jak nazywany jest efektowny kompleks na pustyni w Kalifornii. Polka odnosiła tam sukcesy. Triumfowała w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w 1/2 finału. Korty były tam stosunkowo wolne, ale rok temu zmieniono nawierzchnię na nieco szybszą. W rozrzedzonym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest jednak wciąż wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).

Tenisowy turnieju w Indian Wells ruszy 4 marca, ale Iga Świątek pierwszy mecz zagra w 2. rundzie, w piątek albo w sobotę (6-7 marca). Wcześniej jednak Polka weźmie udział w pokazowym turnieju miksta Tie-Break Tens, który zostanie rozegrany 3 marca czyli już w najbliższy wtorek. Partnerem Igi Świątek będzie Casper Ruud, z którym nasza gwiazda stworzyła zabójczą mieszankę w ostatnim US Open. Polka i Norweg doszli wtedy do finału turnieju miksta.

PONIŻEJ RELACJA NA ŻYWO Z LOSOWANIA INDIAN WELLS 2026

Na żywo Losowanie Indian Wells 2026 Hubert Hurkacz kontra Aleksandar Kovacevic w 1. rundzie Kamil Majchrzak kontra Giovanni Mpetshi Perricard w 1. rundzie. Zwycięzca zagra z Novakiem Djokoviciem! Trwa już losowanie drabinki turnieju ATP Dolna połowa drabinki Indian Wells, ta z Igą pic.twitter.com/nvGIBA6cZK — Michał Chojecki (@chechaouen) March 3, 2026 Droga Igi Świątek do finału Iga Swiatek’s possible path to the Indian Wells title:



R1 - Bye



R2 - Jones / Qualifier



R3 - Sakkari / Gracheva



R4 - Muchova / Zheng / Ruzic



QF - Svitolina / Andreeva / Samsonova / Fernandez



SF - Rybakina / Pegula / Ostapenko / Keys / Bencic / Kostyuk



F - Sabalenka /… pic.twitter.com/SFj5mxcAWS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 2, 2026 Zatem drabinka Igi Świątek wygląda tak: 1R BYE

2R F. Jones/kwalifikantka

3R M. Sakkari

4R K. Muchova/Q. Zheng

QF M. Andriejewa/E. Switolina

SF J. Rybakina/M. Keys/J. Pegula Magdalena Fręch w 1. rundzie zagra z kwalifikantką Iga Świątek w 3. rundzie może trafić na... Marię Sakkari, z którą niedawno przegrała w Dausze Magda Linette - Ashlyn Krueger w 1. rundzie Potencjalne mecze w 4. rundzie na podstawie rankingu. Iga może trafić w niej na Karolinę Muchovą Projected R4:



Sabalenka-Osaka

Mboko-Anisimova

Gauff-Noskova

Alexandrova-Paolini

Pegula-Bencic

Keys-Rybakina

Andreeva-Svitolina

Muchova-Swiatek — 🩵 (@VenusGauff) March 2, 2026 Aryna Sabalenka z Alycią Parks albo z kwalifikantką Iga Świątek w 2. rundzie zagra z Francescą Jones albo z kwalifikantką! Tak wyglądają potencjalne ćwierćfinały na podstawie rozstawień. Iga w 1/4 finału mogłaby trafić na Andriejewą Projected QF:



Sabalenka-Anisimova

Gauff-Paolini

Pegula-Rybakina

Andreeva-Swiatek — 🩵 (@VenusGauff) March 2, 2026 W drabince pojawiają się kolejne nazwiska. Za chwilę poznamy potencjalne rywalki Igi Świątek Live women’s singles main draw reveal now at Indian Wells.



1 Sabalenka

2 Świątek

3 Rybakina

4 Gauff pic.twitter.com/q6slNS6JHA — Colin Salao (@colincsalao) March 2, 2026 Na scenie pojawiła się Bianca Andreescu Bianca Andreescu has joined the draw ceremony. Really interesting the production, we are paused for a commercial break. pic.twitter.com/wlUY8majqQ — Ground Pass (@GroundPasspod) March 2, 2026 Iga Świątek oczywiście zacznie od 2. rundy. Pierwszy mecz rozegra w piątek albo w sobotę Dużo kibiców na ceremonii. Na początek losowanie drabinki kobiet Nice crowd out for the draw ceremony (reveal) at Indian Wells. Not really a draw person, I know shocker, but tune in. pic.twitter.com/Um29TK9Too — Ground Pass (@GroundPasspod) March 2, 2026 Trwa już ceremonia losowania Już za kilka minut początek ceremonii losowania Indian Wells 2026 Witamy w relacji na żywo z losowania drabinek w turnieju Indian Wells. Początek o godzinie 24 w nocy polskiego czasu.

