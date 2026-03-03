Indian Wells DRABINKA. Z kim gra Iga Świątek? Trudne losowanie Polki!

Michał Chojecki
2026-03-03 1:16

Iga Świątek zaczyna walkę w Indian Wells. Drabinka została wylosowana i przed polską wiceliderką rankingu WTA trudna droga do finału. Zacznie w 2. rundzie od meczu z Francescą Jones albo kwalifikantką. Już w 3. rundzie Iga Świątek może trafić na Marię Sakkari, z którą niedawno przegrała w Dausze. Rywalki w Indian Wells poznały też Magda Linette i Magdalena Fręch. Poniżej relacja na żywo z losowania.

Iga Świątek

i

Autor: Dita Alangkara/ Associated Press

Iga Świątek poznała drabinkę Indian Wells. Zacznie od 2. rundy, w której zagra z Francescą Jones lub z kwalifikantką. W 3. rundzie może trafić na Marię Sakkari, z którą niedawno przegrała w Dausze. A potencjalne rywalki Igi Świątek w 4. rundzie to m.in. Karolina Muchova i Qinwen Zheng.

Iga Świątek lubi grać w Indian Wells czyli w "tenisowym raju", jak nazywany jest efektowny kompleks na pustyni w Kalifornii. Polka odnosiła tam sukcesy. Triumfowała w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w 1/2 finału. Korty były tam stosunkowo wolne, ale rok temu zmieniono nawierzchnię na nieco szybszą. W rozrzedzonym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest jednak wciąż wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).

Tenisowy turnieju w Indian Wells ruszy 4 marca, ale Iga Świątek pierwszy mecz zagra w 2. rundzie, w piątek albo w sobotę (6-7 marca). Wcześniej jednak Polka weźmie udział w pokazowym turnieju miksta Tie-Break Tens, który zostanie rozegrany 3 marca czyli już w najbliższy wtorek. Partnerem Igi Świątek będzie Casper Ruud, z którym nasza gwiazda stworzyła zabójczą mieszankę w ostatnim US Open. Polka i Norweg doszli wtedy do finału turnieju miksta.

PONIŻEJ RELACJA NA ŻYWO Z LOSOWANIA INDIAN WELLS 2026

Na żywo

Losowanie Indian Wells 2026

Hubert Hurkacz kontra Aleksandar Kovacevic w 1. rundzie

Kamil Majchrzak kontra Giovanni Mpetshi Perricard w 1. rundzie. Zwycięzca zagra z Novakiem Djokoviciem!

Trwa już losowanie drabinki turnieju ATP

Droga Igi Świątek do finału

Zatem drabinka Igi Świątek wygląda tak:

1R BYE
2R F. Jones/kwalifikantka
3R M. Sakkari
4R K. Muchova/Q. Zheng
QF M. Andriejewa/E. Switolina
SF J. Rybakina/M. Keys/J. Pegula

Magdalena Fręch w 1. rundzie zagra z kwalifikantką

Iga Świątek w 3. rundzie może trafić na... Marię Sakkari, z którą niedawno przegrała w Dausze

Magda Linette - Ashlyn Krueger w 1. rundzie

Potencjalne mecze w 4. rundzie na podstawie rankingu. Iga może trafić w niej na Karolinę Muchovą

Aryna Sabalenka z Alycią Parks albo z kwalifikantką

Iga Świątek w 2. rundzie zagra z Francescą Jones albo z kwalifikantką!

Tak wyglądają potencjalne ćwierćfinały na podstawie rozstawień. Iga w 1/4 finału mogłaby trafić na Andriejewą 

W drabince pojawiają się kolejne nazwiska. Za chwilę poznamy potencjalne rywalki Igi Świątek 

Na scenie pojawiła się Bianca Andreescu 

Iga Świątek oczywiście zacznie od 2. rundy. Pierwszy mecz rozegra w piątek albo w sobotę

Dużo kibiców na ceremonii. Na początek losowanie drabinki kobiet 

Trwa już ceremonia losowania

Już za kilka minut początek ceremonii losowania Indian Wells 2026

Witamy w relacji na żywo z losowania drabinek w turnieju Indian Wells. Początek o godzinie 24 w nocy polskiego czasu.

