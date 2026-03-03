Indian Wells DRABINKA. Z kim gra Iga Świątek? Trudne losowanie Polki!

Iga Świątek poznała drabinkę Indian Wells. Zacznie od 2. rundy, w której zagra z Francescą Jones lub z kwalifikantką. W 3. rundzie może trafić na Marię Sakkari, z którą niedawno przegrała w Dausze. A potencjalne rywalki Igi Świątek w 4. rundzie to m.in. Karolina Muchova i Qinwen Zheng.
Iga Świątek lubi grać w Indian Wells czyli w "tenisowym raju", jak nazywany jest efektowny kompleks na pustyni w Kalifornii. Polka odnosiła tam sukcesy. Triumfowała w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w 1/2 finału. Korty były tam stosunkowo wolne, ale rok temu zmieniono nawierzchnię na nieco szybszą. W rozrzedzonym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest jednak wciąż wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).
Tenisowy turnieju w Indian Wells ruszy 4 marca, ale Iga Świątek pierwszy mecz zagra w 2. rundzie, w piątek albo w sobotę (6-7 marca). Wcześniej jednak Polka weźmie udział w pokazowym turnieju miksta Tie-Break Tens, który zostanie rozegrany 3 marca czyli już w najbliższy wtorek. Partnerem Igi Świątek będzie Casper Ruud, z którym nasza gwiazda stworzyła zabójczą mieszankę w ostatnim US Open. Polka i Norweg doszli wtedy do finału turnieju miksta.
Hubert Hurkacz kontra Aleksandar Kovacevic w 1. rundzie
Kamil Majchrzak kontra Giovanni Mpetshi Perricard w 1. rundzie. Zwycięzca zagra z Novakiem Djokoviciem!
Dolna połowa drabinki Indian Wells, ta z Igą pic.twitter.com/nvGIBA6cZK— Michał Chojecki (@chechaouen) March 3, 2026
Droga Igi Świątek do finału
Iga Swiatek’s possible path to the Indian Wells title:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 2, 2026
R1 - Bye
R2 - Jones / Qualifier
R3 - Sakkari / Gracheva
R4 - Muchova / Zheng / Ruzic
QF - Svitolina / Andreeva / Samsonova / Fernandez
SF - Rybakina / Pegula / Ostapenko / Keys / Bencic / Kostyuk
F - Sabalenka /… pic.twitter.com/SFj5mxcAWS
Zatem drabinka Igi Świątek wygląda tak:
1R BYE
2R F. Jones/kwalifikantka
3R M. Sakkari
4R K. Muchova/Q. Zheng
QF M. Andriejewa/E. Switolina
SF J. Rybakina/M. Keys/J. Pegula
Magdalena Fręch w 1. rundzie zagra z kwalifikantką
Iga Świątek w 3. rundzie może trafić na... Marię Sakkari, z którą niedawno przegrała w Dausze
Magda Linette - Ashlyn Krueger w 1. rundzie
Potencjalne mecze w 4. rundzie na podstawie rankingu. Iga może trafić w niej na Karolinę Muchovą
Projected R4:— 🩵 (@VenusGauff) March 2, 2026
Sabalenka-Osaka
Mboko-Anisimova
Gauff-Noskova
Alexandrova-Paolini
Pegula-Bencic
Keys-Rybakina
Andreeva-Svitolina
Muchova-Swiatek
Aryna Sabalenka z Alycią Parks albo z kwalifikantką
Iga Świątek w 2. rundzie zagra z Francescą Jones albo z kwalifikantką!
Tak wyglądają potencjalne ćwierćfinały na podstawie rozstawień. Iga w 1/4 finału mogłaby trafić na Andriejewą
Projected QF:— 🩵 (@VenusGauff) March 2, 2026
Sabalenka-Anisimova
Gauff-Paolini
Pegula-Rybakina
Andreeva-Swiatek
Live women’s singles main draw reveal now at Indian Wells.— Colin Salao (@colincsalao) March 2, 2026
1 Sabalenka
2 Świątek
3 Rybakina
4 Gauff pic.twitter.com/q6slNS6JHA
Na scenie pojawiła się Bianca Andreescu
Bianca Andreescu has joined the draw ceremony. Really interesting the production, we are paused for a commercial break. pic.twitter.com/wlUY8majqQ— Ground Pass (@GroundPasspod) March 2, 2026
Dużo kibiców na ceremonii. Na początek losowanie drabinki kobiet
Nice crowd out for the draw ceremony (reveal) at Indian Wells. Not really a draw person, I know shocker, but tune in. pic.twitter.com/Um29TK9Too— Ground Pass (@GroundPasspod) March 2, 2026
