Iga Świątek gra w Indian Wells. Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

Iga Świątek i inni polscy tenisiści zaczynają rywalizację w turnieju w Indian Wells.

Najlepsza polska tenisistka dwukrotnie triumfowała w Kalifornii, a ostatnio odpadła w półfinale.

Warunki w Indian Wells sprzyjały jej stylowi gry, ale rok temu zmieniono korty.

Sprawdź, kiedy losowanie Indian Wells i o której godzinie będzie drabinka.

Iga Świątek dotarła już do Kalifornii, a zanim ruszy na słynną pustynię, gdzie rozgrywany jest turnieju w Indian Wells, wyskoczyła na plażę. "Perfekcyjny poranek" - napisała Iga, dzieląc się z kibicami zdjęciami i wideo, na którym biega po piaszczystej plaży, uciekając przed morskimi falami.

Tenisowy turnieju w Indian Wells ruszy 4 marca, ale Iga Świątek pierwszy mecz zagra w 2. rundzie, w piątek albo w sobotę (6-7 marca). Wcześniej jednak Polka weźmie udział w pokazowym turnieju miksta Tie-Break Tens, który zostanie rozegrany 3 marca czyli już w najbliższy wtorek. Partnerem Igi Świątek będzie Casper Ruud, z którym nasza gwiazda stworzyła zabójczą mieszankę w ostatnim US Open. Polka i Norweg doszli wtedy do finału turnieju miksta.

Iga Świątek wyskoczyła nad ocean i szalała na plaży! Perfekcyjny poranek [ZDJĘCIA]

Iga Świątek lubi grać w Indian Wells czyli w "tenisowym raju", jak nazywany jest efektowny kompleks na pustyni w Kalifornii. Polka odnosiła tam sukcesy. Triumfowała w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w 1/2 finału. Korty były tam stosunkowo wolne, ale rok temu zmieniono nawierzchnię na nieco szybszą. W rozrzedzonym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest jednak wciąż wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).

Kiedy losowanie Indian Wells 2026 DRABINKA będzie znana w poniedziałek!

Losowanie drabinki Indian Wells 2026 zaplanowano na poniedziałek 2 marca. Początek ceremonii losowania o godzinie 24 polskiego czasu w nocy z poniedziałku na wtorek.

Kiedy gra Iga Świątek? PLANY STARTOWE, marzec 2026

WTA 1000 Indian Wells - 4 marca

WTA 1000 Miami Open - 17 marca

