WTA Merida PREMIE: Ile zarobiła Magdalena Fręch za finał? Wysokie nagrody pieniężne!

Magdalena Fręch awansowała do finału turnieju WTA 500 w Meridzie.

Polka walczy w Meksyku o rankingowe punkty i duże pieniądze.

Sprawdź, jakie są premie w turnieju WTA Merida 2026.

Magdalena Fręch pokonała 6:2, 6:7 (6-8), 6:3 Chinkę Shuai Zheng i jest w finale turnieju WTA 500 w Meridzie. Jej rywalką w meczu o tytuł będzie Hiszpanka Cristina Bucsa, która pokonała rozstawioną z numerem jeden Włoszkę Jasmine Paolini 7:5, 6:4. To trzeci w karierze finał cyklu WTA Fręch. Oba wcześniejsze osiągnęła w 2024 roku. Najpierw w lipcu przegrała mecz o tytuł w imprezie rangi 250 w Pradze z Magdą Linette, a we wrześniu okazała się najlepsza w meksykańskiej Guadalajarze, gdzie też odbywał się turniej rangi 500.

- Właściwie nie wiem, jak wygrałam ten mecz. Starałam się zachować spokój, ale nigdy nie jest łatwo, gdy marnuje się cztery piłki meczowe i trzeba grać kolejnego seta. W ostatnich minutach już brakowało mi sił - powiedziała Magdalena Fręch. Awans do finału w Meridzie oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu rankingu znajdzie się na 36. miejscu. Jeśli sięgnie po tytuł, wskoczył na 29. pozycję. Najwyżej w karierze notowana była na 22. miejscu.

WTA Merida 2026 PREMIE, nagrody pieniężne

W tegorocznym turnieju WTA w Meridzie pula nagród to 1,2 mln dolarów. Mistrzyni singla otrzyma 185 500 dolarów. Magdalena Fręch za awans do finału turnieju WTA w Meridzie zarobiła już 114 500 dolarów.

1. runda - 12 700 dolarów

2. runda - 17 795 dolarów

1/4 finału - 33 475 dolarów

1/2 finału - 66 003 dolarów

finalistka - 114 500 dolarów

zwyciężczyni - 185 500 dolarów

