Magdalena Fręch zagra w półfinale turnieju WTA 500 w Meridzie.

Po zwycięstwie nad Czeszką Marie Bouzkovą polska tenisistka zagra teraz z Chinką Shuai Zhang.

Sprawdź, kiedy półfinał Magdaleny Fręch i gdzie oglądać to spotkanie.

Mecz Magdaleny Fręch z Marie Bouzkovą zgodnie z przewidywaniami obfitował w długie wymiany. Obie panie znane są z solidności i dobrej defensywy. W pierwszym secie Polka roztrwoniła przewagę 2:0 i przegrywała 2:3, ale potem znów podniosła swój poziom, a Czeszka wyglądała w tym fragmencie meczu, jakby miała drobne problemy fizyczne i popełniała nieco więcej błędów. Fręch wygrała tę partię 6:3.

W drugim secie inicjatywa długo była po stronie Marie Bouzkovej. Magdalena Fręch przegrywała w tej partii 1:3 a potem 2:4. Zdołała odrobić straty doprowadzić do remisu 4:4, ale niestety w końcówce seta przytrafiły jej się kosztowne błędy. Przegrała go 4:6.

W trzecim secie znów było dużo przełamań, długich wymian i zaciętej walki na przewagi. Lepiej trudy tego rozgrywanego w upale długiego pojedynku zniosła Magda Fręch. Pod koniec Czeszkę łapały skurcze i korzystała z przerwy medycznej. Polka zachowała więcej sił i domknęła to spotkanie, wygrywając 6:3, 4:6, 6:3. Mecz trwał 2 godziny i 58 minut.

Magdalena Fręch po tym zwycięstwie już na pewno wróci do Top-50 rankingu WTA (obecnie nr 57). To jej pierwszy półfinał w głównym cyklu od września 2024 r., kiedy wygrała turniej WTA 500 w Guadalajarze. Rywalką Polki w sobotnim półfinale będzie Chinka Shuai Zhang. Za awans do 1/2 finału Magda Fręch zarobiła już 66 tys. dolarów.

WTA Merida: Kiedy półfinał Magdalena Fręch - Shuai Zhang? O której godzinie?

Mecz Magdalena Fręch - Shuai Zhang w półfinale turnieju WTA w Meridzie zostanie rozegrany w nocy z soboty na niedzielę (28 lutego/1 marca). Początek półfinału Magdalena Fręch - Shuai Zhang nie przed godziną 1 w nocy polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport 2.

