Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej WTA? Plany startowe

Iga Świątek po wycofaniu się z Dubaju wróci do gry w Indian Wells.

"Tenisowy raj" w Kalifornii to miejsce, gdzie Polka odnosiła już sukcesy.

Sprawdź, kiedy dokładnie Iga Świątek rozegra swój pierwszy mecz w Indian Wells i gdzie oglądać transmisję!

Iga Świątek trenuje w Polsce, a kolejny turniej zagra w Indian Wells. Za wiceliderką rankingu WTA średnio udany początek sezonu. Wygrała wraz z reprezentacją Polski United Cup, ale zaliczyła dwie przykre porażki z Coco Gauff (4:6, 2:6) i Belindą Bencic (6:3, 0:6, 3:6). Z wielkoszlemowego Australia Open odpadła w ćwierćfinale po porażce (5:7, 1:6) z Jeleną Rybakiną, a potem, również w 1/4 finału uległa 6:2, 4:6, 5:7 Marii Sakkari w turnieju WTA w Dausze. Następnie Iga Świątek wycofała się z turnieju WTA w Dubaju.

"Z przykrością muszę poinformować, że w tym roku nie zagram w Dubaju z powodu zmiany harmonogramu. Mam nadzieję, że wrócę w przyszłym roku, aby doświadczyć tego wspaniałego turnieju. Do zobaczenia w Indian Wells" - stwierdziła Iga Świątek. "Praca nigdy się nie kończy. Daję z siebie wszystko, przekraczam granice i przyjmuję każde wyzwanie" - napisała w ostatni piątek, dzieląc się z kibicami na Instagramie materiałem wideo z treningów w Polsce.

Iga Świątek kolejny turniej zagra w Indian Wells

Iga Świątek do gry wróci zatem w Indian Wells, czyli w "tenisowym raju", jak nazywany jest efektowny kompleks na pustyni w Kalifornii. Polka lubi tam grać i odnosiła tam sukcesy. W Indian Wells triumfowała w latach 2022 i 2024, a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w 1/2 finału. Korty były tam stosunkowo wolne, ale rok temu zmieniono nawierzchnię na nieco szybszą. W rozrzedzonym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest jednak wciąż wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).

Zaskakująca niemoc Igi Świątek. Przyznała, że ma z tym problem

Turniej w Indian Wells zacznie się 4 marca, ale Iga Świątek pierwszy mecz rozegra w 2. rundzie, a w piątek 6 marca albo w sobotę 7 marca. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

Iga Świątek, plany startowe

Indian Wells - 4 marca

Miami Open - 17 marca

