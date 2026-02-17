WTA Dubaj: Magda Linette pokonała Jekaterinę Aleksandrową i jest w 3. rundzie!

Magda Linette triumfuje w Dubaju, pokonując Jekaterinę Aleksandrową i awansując do 3. rundy turnieju WTA 1000.

Polka zagrała solidnie, dominując w pierwszym i decydującym secie, mimo chwilowych problemów w drugiej partii.

Kto będzie kolejną rywalką Linette i jak poradzi sobie w walce o ćwierćfinał? Sprawdź, czy powtórzy sukces!

Magda Linette od początku meczu z Jekateriną Aleksandrową grała bardzo solidnie. W odpowiednich momentach przejmowała inicjatywę i wywierała presję na rosyjskiej rywalce, która popełniała dużo błędów. Aleksandrowa znana jest z tego, że uderza piłki mocno i płasko, a szybkie korty w Dubaju to dobre warunki dla prezentujących ten styl gry zawodniczek. Jednak to Polka w pierwszym secie była dużo skuteczniejsza. Wygrała go pewnie 6:2.

Tak wygląda ciało 34-letniej Magdy Linette! Tenisistka świętowała urodziny

Kłopoty zaczęły się na początku drugiego seta. Jekaterina Aleksandrowa podkręciła tempo i zaczęła grać dużo solidniej. Szybko uciekały kolejne gemy i Magda Linette przegrywała już w tej partii 1:5. Wtedy znów zaczęła grać dużo lepiej, a Rosjanka dużo piłek psuła. Linette doskoczyła na 4:5, ale rywalka domknęła tego seta.

Dyrektor turnieju domaga się surowego ukarania Igi Świątek!

Trzeci set był już popisem Magdy Linette, a Jekaterina Aleksandrowa grała bardzo niedokładnie. Doświadczona Polka wygrała mecz 6:2, 4:6, 6:1, awansując do 3. rundy. To drugie trzysetowe zwycięstwo 34-letniej Poznanianki w tej imprezie. Na otwarcie rywalizacji wygrała z Nowozelandką Lulu Sun 4:6, 6:4, 6:1

Linette - Tauson w 3. rundzie WTA Dubaj

Kolejną rywalką Magdy Linette będzie Dunka Clara Tauson (nr 16), która pokonała 6:2, 6:4 Payton Stearns. Poznanianka grała z nią dwa razy, a bilans tej rywalizacji to 1-1. Oba mecze panie rozegrały w 2025 roku. Ostatnio Linette pokonała Tauson 6:2, 7:5, na trawie Nottingham, rewanżując jej się za porażkę 4:6, 6:4, 1:6 na mączce Roland Garros.

45

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie