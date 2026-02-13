Iga Świątek nie zagra w Dubaju! Mamy potwierdzenie, wycofała się z turnieju!

Iga Świątek była zgłoszona do turnieju WTA 1000 w Dubaju, ale jej występ w tej imprezie stał pod znakiem zapytania. Wiceliderka rankingu z turnieju WTA w Dausze odpadła już w ćwierćfinale, przegrywając 6:2, 4:6, 5:7 z Marią Sakkari. Spotkanie z Greczynką zaczęła znakomicie, ale potem niestety popełniała za dużo błędów i podejmowała złe decyzje w kluczowych momentach dramatycznych końcówek dwóch ostatnich setów. Teraz postanowiła zrezygnować z występu w Dubaju i skupić się na spokojnym treningu. Iga Świątek do gry wróci zatem w rozpoczynającym się 4 marca turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Informację przekazała "Super Expressowi" jej PR-menedżerka.

"Z powodu zmiany harmonogramu Iga nie zagra w tym roku w Dubaju. Jednocześnie informuję, że czuje się dobrze i będzie przygotowywać się do turnieju Indian Wells" - przekazała Daria Sulgostowska. "Z przykrością muszę poinformować, że w tym roku nie zagram w Dubaju z powodu zmiany harmonogramu. Mam nadzieję, że wrócę w przyszłym roku, aby doświadczyć tego wspaniałego turnieju. Do zobaczenia w Indian Wells" - dodała Iga Świątek, cytowana przez organizatorów turnieju w Dubaju.

Idze Świątek jeszcze nigdy nie udało się wygrać turnieju WTA w Dubaju. Rok temu odpadła w ćwierćfinale po porażce 3:6, 3:6 z Mirrą Andriejewą. Korty w Dubaju są szybsze niż w pobliskim Katarze. Do tego turniej rusza tuż po imprezie w Dausze i Polka płaciła cenę za wyczerpujące maratony meczów. Najbliżej szczęścia była trzy lata temu, ale w finale przeziębioną i zmęczoną już Igę Świątek zatrzymała Czeszka Barbora Krejcikova (porażka 4:6, 2:6). Dwa temu wyczerpana Polka doszła do półfinału, w którym uległa (4:6, 4:6) Rosjance Annie Kalinskiej. Na koniec tamtego sezonu w programie "Cztery pory Igi" w Canal+ zdradziła, że po tym spotkaniu okazało się, że... była chora na covid.

We wcześniejszych edycjach turnieju w Dubaju Iga Świątek odpadała bardzo szybko - w 2022 r. uległa 6:4, 1:6, 6:7 Jelene Ostapenko w 1/8 finału (ostatnia porażka przed słynną serią 37 zwycięstw), a w 2021 r. przegrała 0:6, 4:6 z Garbinie Muguruzą, również w 1/8 finału.

WTA Dubaj: Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

Losowanie turnieju WTA Dubaj odbędzie się w sobotę 14 lutego. Początek ceremonii o godzinie 10 polskiego czasu i wtedy poznamy turniejową drabinkę.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie