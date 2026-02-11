WTA Doha DRABINKA i WYNIKI: Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz?

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Dausze ozpoczęła w 2. rundzie i ograła 6:0, 6:3 Indonezyjkę Janice Tjen. - Zawsze lubię tutaj wracać, mam stąd wspaniałe wspomnienia - powiedziała Iga Świątek, która triumfowała w turnieju WTA w Dausze trzykrotnie, w latach 2022, 2023 i 2024. Zgarnęła trzy złote sokoły - nagrody dla triumfatorki.

WTA Doha PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Nagrody pieniężne w Katarze robią wrażenie!

Z turnieju WTA w Dausze odpadły już m.in. broniąca tytułu Amanda Anisimova, Coco Gauff, Jasmine Paolini czy Linda Noskova. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne. - Tutaj aż nie możesz się doczekać, aż piłka do ciebie doleci - żartowała Iga Świątek. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Polka zazwyczaj zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Rok temu zwycięska seria naszej gwiazdy w Dausze została jednak przerwana i to brutalnie. Odpadła z turnieju w półfinale po porażce 3:6, 1:6 ze swoją łotewską zmorą Jeleną Ostapenko (ma z nią bilans 0-6).

WTA Doha 2026 DRABINKA i WYNIKI

3. runda

I. Świątek - D. Kasatkina

V. Gracheva - M. Sakkari 6:7(3), 0:6

---

K. Pliskova - K. Muchova

A. Kalinska - E. Switolina

---

J. Ostapenko - C. Osorio 6:3, 6:1

A. Li - E. Cocciarretto 6:7(5), 7:5, 4:6

---

M. Andriejewa - V. Mboko 3:6, 6:3, 6:7(5)

Q. Zheng - J. Rybakina